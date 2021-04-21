Phản ứng của netizen xứ Trung trước tin Trịnh Sảng chính thức tái xuất, phim mới chuẩn bị phát sóng

Theo QQ, một vài netizen đã phát hiện được động thái mới trên trang cá nhân Weibo của nữ diễn viên Trịnh Sảng . Chứng nhận nghề nghiệp là “diễn viên” của Trịnh Sảng đã được phục hồi trong sau một thời gian bị Weibo ẩn đi vì bê bối mang thai hộ.

Bên cạnh đó, một số thông tin còn cho hay, trước đây Trịnh Sảng bị Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc “phong sát” nhưng trong một tài liệu được đăng tải lại khẳng định rằng nữ diễn viên Trịnh Sảng không bị “phong sát”. Chưa biết tính chính xác của sự việc này đến đâu nhưng nó khiến fan hâm mộ của nữ diễn viên họ Trịnh vô cùng vui mừng.

Đặc biệt còn có thông tin cho rằng 'lệnh phong sát' của Trịnh Sảng không tồn tại

Ngoài ra, một sản phẩm do Trịnh Sảng là người đại diện thương hiệu cũng được bán ra. Cũng theo nguồn tin này, phim do Trịnh Sảng đóng chính cũng chuẩn bị được lên sóng, tất cả điều này cho thấy người đẹp họ Trịnh hoàn toàn có khả năng quay trở lại showbiz trong thời gian tới.

Sản phẩm do Trịnh Sảng làm người đại diện thương hiệu cũng đã được bán ra

Trước những thông tin này, dư luận xứ Trung xuất hiện nhiều bình luận trái chiều. Trong khi nhiều fan hâm mộ của Trịnh Sảng vô cùng vui mừng trước thông tin này thì cũng có khá nhiều ý kiến vẫn muốn “tẩy chay” mỹ nhân họ Trịnh. Hiện tại, Trịnh Sảng và Trương Hằng vẫn đang chờ đợi kết quả cuối cùng của phiên xét xử giành quyền nuôi con tại Mỹ. Trong khi đó, thời gian qua mạng xã hội râm ran tin đồn hai đứa trẻ này là con riêng của Trương Hằng và không có bất kỳ quan hệ gì với Trịnh Sảng.