Phản ứng của netizen xứ Trung trước tin Trịnh Sảng chính thức tái xuất, phim mới chuẩn bị phát sóng

Sao quốc tế 21/04/2021 18:55

Vài ngày nay, thông tin nữ diễn viên Trịnh Sảng chuẩn bị quay trở lại làng giải trí nhận được sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng mạng Hoa ngữ.

Theo QQ, một vài netizen đã phát hiện được động thái mới trên trang cá nhân Weibo của nữ diễn viên Trịnh Sảng. Chứng nhận nghề nghiệp là “diễn viên” của Trịnh Sảng đã được phục hồi trong sau một thời gian bị Weibo ẩn đi vì bê bối mang thai hộ.

trinh sang 1

trinh sang 2
 Chứng nhận diễn viên của Trịnh Sảng đã được Weibo công khai

Bên cạnh đó, một số thông tin còn cho hay, trước đây Trịnh Sảng bị Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc “phong sát” nhưng trong một tài liệu được đăng tải lại khẳng định rằng nữ diễn viên Trịnh Sảng không bị “phong sát”. Chưa biết tính chính xác của sự việc này đến đâu nhưng nó khiến fan hâm mộ của nữ diễn viên họ Trịnh vô cùng vui mừng.

trinh sang 3

trinh sang 4
 Đặc biệt còn có thông tin cho rằng 'lệnh phong sát' của Trịnh Sảng không tồn tại

Ngoài ra, một sản phẩm do Trịnh Sảng là người đại diện thương hiệu cũng được bán ra. Cũng theo nguồn tin này, phim do Trịnh Sảng đóng chính cũng chuẩn bị được lên sóng, tất cả điều này cho thấy người đẹp họ Trịnh hoàn toàn có khả năng quay trở lại showbiz trong thời gian tới.

trinh sang 5

trinh sang 6
 Sản phẩm do Trịnh Sảng làm người đại diện thương hiệu cũng đã được bán ra

Trước những thông tin này, dư luận xứ Trung xuất hiện nhiều bình luận trái chiều. Trong khi nhiều fan hâm mộ của Trịnh Sảng vô cùng vui mừng trước thông tin này thì cũng có khá nhiều ý kiến vẫn muốn “tẩy chay” mỹ nhân họ Trịnh. Hiện tại, Trịnh Sảng và Trương Hằng vẫn đang chờ đợi kết quả cuối cùng của phiên xét xử giành quyền nuôi con tại Mỹ. Trong khi đó, thời gian qua mạng xã hội râm ran tin đồn hai đứa trẻ này là con riêng của Trương Hằng và không có bất kỳ quan hệ gì với Trịnh Sảng.

Trịnh Sảng lên tiếng sau tin đồn tự sát gây sốc Cnet 'Tin rằng ngày mai tươi đẹp nhất định sẽ đến', cư dân mạng đồn đoán 'nữ thần thanh xuân' đang chuẩn bị 'come back'

Trịnh Sảng lên tiếng sau tin đồn tự sát gây sốc Cnet 'Tin rằng ngày mai tươi đẹp nhất định sẽ đến', cư dân mạng đồn đoán 'nữ thần thanh xuân' đang chuẩn bị 'come back'

Sau thông tin tự sát vì một đoạn ghi âm và lời khai của Trương Hằng, nữ diễn viên Trịnh Sảng đã ngầm gửi đi thái độ của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Trịnh Sảng Trịnh Sảng và Trương Hằng Trương Hằng

TIN LIÊN QUAN

Trịnh Sảng lên tiếng sau tin đồn tự sát gây sốc Cnet 'Tin rằng ngày mai tươi đẹp nhất định sẽ đến', cư dân mạng đồn đoán 'nữ thần thanh xuân' đang chuẩn bị 'come back'

Trịnh Sảng lên tiếng sau tin đồn tự sát gây sốc Cnet 'Tin rằng ngày mai tươi đẹp nhất định sẽ đến', cư dân mạng đồn đoán 'nữ thần thanh xuân' đang chuẩn bị 'come back'

Cbiz chấn động trước thông tin Trịnh Sảng tự sát vì đoạn ghi âm của Trương Hằng và sự thật phía sau

Cbiz chấn động trước thông tin Trịnh Sảng tự sát vì đoạn ghi âm của Trương Hằng và sự thật phía sau

Giữa tâm bão kiện tụng của bố mẹ, con gái Trịnh Sảng lộ diện, xinh đẹp giống hệt mẹ

Giữa tâm bão kiện tụng của bố mẹ, con gái Trịnh Sảng lộ diện, xinh đẹp giống hệt mẹ

Phiên xử thứ hai tại Mỹ của Trịnh Sảng – Trương Hằng: Hiện trường hỗn loạn, Trương Hằng từng đe dọa ‘đánh chết’ Trịnh Sảng hơn 100 lần

Phiên xử thứ hai tại Mỹ của Trịnh Sảng – Trương Hằng: Hiện trường hỗn loạn, Trương Hằng từng đe dọa ‘đánh chết’ Trịnh Sảng hơn 100 lần

Con gái đang kiện cáo tại Mỹ, động thái mới của mẹ Trịnh Sảng hứng ‘gạch đá’ từ dư luận

Con gái đang kiện cáo tại Mỹ, động thái mới của mẹ Trịnh Sảng hứng ‘gạch đá’ từ dư luận

Trương Hằng tiếp tục bóc mẽ Trịnh Sảng sử dụng ‘hợp đồng âm dương’ để trốn thuế

Trương Hằng tiếp tục bóc mẽ Trịnh Sảng sử dụng ‘hợp đồng âm dương’ để trốn thuế

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 13 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 19 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem