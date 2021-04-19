Theo QQ, một tài khoản mạng xã hội bất ngờ đăng tải thông tin nữ diễn viên Trịnh Sảng tự sát và đã tử vong khiến netizen xứ Trung vô cùng hoang mang. Bài viết: “Truyền thông lan truyền tin đồn Trịnh Sảng tự sát qua đời, đoạn ghi âm và lời khai của Trương Hằng có thể đã hủy hoại cuộc đời cô ấy” đăng trên QQ đã trở thành bài viết được cộng đồng mạng quan tâm nhất.

Thông tin Trịnh Sảng tự sát khiến cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng hoang mang

Theo đó, ngày 18/4 trên máy tính của rất nhiều người xuất hiện dòng tin Trịnh Sảng tự sát qua đời nhưng khi nhấp chuột vào đường link đó lại không có bất kỳ nội dung nào liên quan đến việc Trịnh Sảng tự sát. Vậy nhưng thông tin này không lên hot search Weibo điều đặc biệt tài khoản cá nhân của nữ diễn viên Trịnh Sảng vẫn hoạt động bình thường. Fan hâm mộ và phòng làm việc của Trịnh Sảng cũng không có bất kỳ động thái bất thường nào chứng tỏ những tin đồn liên quan đến Trịnh Sảng này đều không chính xác.