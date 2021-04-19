Cbiz chấn động trước thông tin Trịnh Sảng tự sát vì đoạn ghi âm của Trương Hằng và sự thật phía sau

Sao quốc tế 19/04/2021 09:19

Tối 18/4, cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng sốc trước thông tin nữ diễn viên Trịnh Sảng tự sát.

Theo QQ, một tài khoản mạng xã hội bất ngờ đăng tải thông tin nữ diễn viên Trịnh Sảng tự sát và đã tử vong khiến netizen xứ Trung vô cùng hoang mang. Bài viết: “Truyền thông lan truyền tin đồn Trịnh Sảng tự sát qua đời, đoạn ghi âm và lời khai của Trương Hằng có thể đã hủy hoại cuộc đời cô ấy” đăng trên QQ đã trở thành bài viết được cộng đồng mạng quan tâm nhất.

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 Thông tin Trịnh Sảng tự sát khiến cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng hoang mang

Theo đó, ngày 18/4 trên máy tính của rất nhiều người xuất hiện dòng tin Trịnh Sảng tự sát qua đời nhưng khi nhấp chuột vào đường link đó lại không có bất kỳ nội dung nào liên quan đến việc Trịnh Sảng tự sát. Vậy nhưng thông tin này không lên hot search Weibo điều đặc biệt tài khoản cá nhân của nữ diễn viên Trịnh Sảng vẫn hoạt động bình thường. Fan hâm mộ và phòng làm việc của Trịnh Sảng cũng không có bất kỳ động thái bất thường nào chứng tỏ những tin đồn liên quan đến Trịnh Sảng này đều không chính xác.

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 Vậy nhưng khi nhấp chuột vào những đường link này lại không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc Trịnh Sảng tự sát

QQ cũng đưa tin nhiều fan hâm mộ đã kiểm tra trang cá nhân của Trịnh Sảng và thấy cô online 5 lần, điều này chứng tỏ nữ diễn viên không hề tự sát như tin đồn. Sau phiên xét xử thứ 2 về vụ án giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng, rất nhiều tin đồn liên quan đến Trịnh Sảng đã được truyền thông Hoa ngữ liên tục đăng tải.

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 Fan hâm mộ phát hiện Trịnh Sảng vẫn online 5 lần vào ngày hôm qua
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 Phòng làm việc của Trịnh Sảng cũng không đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc Trịnh Sảng tự sát chứng tỏ những thông tin này đều là bịa đặt

Vài ngày trước, thông tin hai đứa con của Trương Hằng không phải là con ruột của Trịnh Sảng đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng. Vậy nhưng đứng trước những tin đồn này, phía Trịnh Sảng và gia đình cô chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Hiện tại Trịnh Sảng vẫn đang ở Mỹ để chờ đợi phán quyết cuối cùng về quyền nuôi con.

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Thông tin 2 đứa trẻ không phải là con của nữ diễn viên Trịnh Sảng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng", quay sang lên án hành động bất chấp hạ bệ bạn gái của Trương Hằng.

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Từ khóa:   diễn viên Trịnh Sảng Trịnh Sảng và Trương Hằng Trịnh Sảng tự sát

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