Trương Hằng tiếp tục bóc mẽ Trịnh Sảng sử dụng ‘hợp đồng âm dương’ để trốn thuế

Sau khi bị xử thua kiện, Trương Hằng tiếp tục tố Trịnh Sảng và gia đình đã sử dụng “hợp đồng âm dương” để trốn thuế. Nếu thông tin này là thật, sự việc của Trịnh Sảng sẽ khá giống với scandal của Phạm Băng Băng trước đây.

Sau khi Tòa án Trung cấp số hai Thượng Hải tuyên bố Trương Hằng thua kiện và phải trả lại số tiền 20 triệu nhân dân tệ cho Trịnh Sảng. Ngay trong tối ngày 31/3, Trương Hằng đăng trên trang cá nhân của mình rằng anh không chấp nhận bản án này và sẽ tiếp tục kháng cáo.

Trương Hằng tiếp tục tố cáo Trịnh Sảng sử dụng 'hợp đồng âm dương' để trốn thuế

Ngày 1/4, Trương Hằng tiếp tục đăng một bài viết dài thể hiện quan điểm của mình. Anh khẳng định bản thân chưa từng vay tiền của Trịnh Sảng và sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa án nhân dân cấp cao hơn. Bên cạnh đó, bạn trai cũ của Trịnh Sảng cũng phủ nhận việc anh ta xúi giục Trịnh Sảng trốn thuế bằng “hợp đồng âm dương”. Trương Hằng cho biết, Trịnh Sảng thông qua công ty và người nhà lợi dụng “hợp đồng âm dương” để tiến hành trốn thuế.

Hiện tại Trịnh Sảng phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện có liên quan đến Trương Hằng

Trước đây nữ diễn viên Phạm Băng Băng cũng bị tố cáo lợi dụng “hợp đồng âm dương” để gian lận thuế. Bằng một vài chiêu trò, Phạm Băng Băng khai báo với cơ quan thuế số tiền cát-xê thấp hơn nhiều so với số tiền cô nhận thật sự. Sau sự việc này, sự nghiệp của Phạm Băng Băng hoàn toàn đi xuống, cô phải đóng số tiền phạt lên tới 883 triệu nhân dân tệ (khoảng 128 triệu USD).

Sự nghiệp của Phạm Băng Băng cũng tiêu tan vì sử dụng 'hợp đồng âm dương'

Nếu như những gì Trương Hằng nói là thật, rất có thể Trịnh Sảng sẽ còn phải đối mặt với hàng loạt vụ điều tra về gian lận thuế và trốn thuế. Có thể nói sau khi quen biết Trương Hằng, sự nghiệp của Trịnh Sảng đã chính thức khép lại.

Phản ứng đầu tiên của Trương Hằng sau khi tòa tuyên Trịnh Sảng thắng kiện trong vụ án tranh chấp 72 tỷ đồng Sau khi Tòa án Trung cấp số hai Thượng Hải đưa ra phán quyết có lợi cho Trịnh Sảng về khoản tiền 20 triệu nhân dân tệ Trương Hằng đã có động thái đầu tiên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-hang-tiep-tuc-boc-me-trinh-sang-su-dung-hop-dong-am-duong-de-tron-thue-400501.html