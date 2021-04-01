Trương Hằng tiếp tục bóc mẽ Trịnh Sảng sử dụng ‘hợp đồng âm dương’ để trốn thuế

Sao quốc tế 01/04/2021 15:54

Sau khi bị xử thua kiện, Trương Hằng tiếp tục tố Trịnh Sảng và gia đình đã sử dụng “hợp đồng âm dương” để trốn thuế. Nếu thông tin này là thật, sự việc của Trịnh Sảng sẽ khá giống với scandal của Phạm Băng Băng trước đây.

Sau khi Tòa án Trung cấp số hai Thượng Hải tuyên bố Trương Hằng thua kiện và phải trả lại số tiền 20 triệu nhân dân tệ cho Trịnh Sảng. Ngay trong tối ngày 31/3, Trương Hằng đăng trên trang cá nhân của mình rằng anh không chấp nhận bản án này và sẽ tiếp tục kháng cáo.

trinh sang 1
 Trương Hằng tiếp tục tố cáo Trịnh Sảng sử dụng 'hợp đồng âm dương' để trốn thuế

Ngày 1/4, Trương Hằng tiếp tục đăng một bài viết dài thể hiện quan điểm của mình. Anh khẳng định bản thân chưa từng vay tiền của Trịnh Sảng và sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa án nhân dân cấp cao hơn. Bên cạnh đó, bạn trai cũ của Trịnh Sảng cũng phủ nhận việc anh ta xúi giục Trịnh Sảng trốn thuế bằng “hợp đồng âm dương”. Trương Hằng cho biết, Trịnh Sảng thông qua công ty và người nhà lợi dụng “hợp đồng âm dương” để tiến hành trốn thuế.

trinh sang 2
 Hiện tại Trịnh Sảng phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện có liên quan đến Trương Hằng

Trước đây nữ diễn viên Phạm Băng Băng cũng bị tố cáo lợi dụng “hợp đồng âm dương” để gian lận thuế. Bằng một vài chiêu trò, Phạm Băng Băng khai báo với cơ quan thuế số tiền cát-xê thấp hơn nhiều so với số tiền cô nhận thật sự. Sau sự việc này, sự nghiệp của Phạm Băng Băng hoàn toàn đi xuống, cô phải đóng số tiền phạt lên tới 883 triệu nhân dân tệ (khoảng 128 triệu USD).

trinh sang 3
 Sự nghiệp của Phạm Băng Băng cũng tiêu tan vì sử dụng 'hợp đồng âm dương'

Nếu như những gì Trương Hằng nói là thật, rất có thể Trịnh Sảng sẽ còn phải đối mặt với hàng loạt vụ điều tra về gian lận thuế và trốn thuế. Có thể nói sau khi quen biết Trương Hằng, sự nghiệp của Trịnh Sảng đã chính thức khép lại.

Phản ứng đầu tiên của Trương Hằng sau khi tòa tuyên Trịnh Sảng thắng kiện trong vụ án tranh chấp 72 tỷ đồng

Phản ứng đầu tiên của Trương Hằng sau khi tòa tuyên Trịnh Sảng thắng kiện trong vụ án tranh chấp 72 tỷ đồng

Sau khi Tòa án Trung cấp số hai Thượng Hải đưa ra phán quyết có lợi cho Trịnh Sảng về khoản tiền 20 triệu nhân dân tệ Trương Hằng đã có động thái đầu tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Trịnh Sảng Trương Hằng hợp đồng âm dương

TIN LIÊN QUAN

Phản ứng đầu tiên của Trương Hằng sau khi tòa tuyên Trịnh Sảng thắng kiện trong vụ án tranh chấp 72 tỷ đồng

Phản ứng đầu tiên của Trương Hằng sau khi tòa tuyên Trịnh Sảng thắng kiện trong vụ án tranh chấp 72 tỷ đồng

Bạn thân Trương Hằng công khai chỉ trích bố mẹ Trịnh Sảng hại con gái

Bạn thân Trương Hằng công khai chỉ trích bố mẹ Trịnh Sảng hại con gái

Trịnh Sảng từng có ý định tự sát và mắc bệnh trầm cảm, Trương Hằng yêu cầu Trịnh Sảng làm giám định thần kinh

Trịnh Sảng từng có ý định tự sát và mắc bệnh trầm cảm, Trương Hằng yêu cầu Trịnh Sảng làm giám định thần kinh

Trịnh Sảng phấn khích khi được bế con, cô mong muốn được tiếp xúc với các con nhiều hơn

Trịnh Sảng phấn khích khi được bế con, cô mong muốn được tiếp xúc với các con nhiều hơn

Những tình tiết như phim truyền hình trong phiên tòa của Trịnh Sảng và Trương Hằng khiến Cbiz xôn xao

Những tình tiết như phim truyền hình trong phiên tòa của Trịnh Sảng và Trương Hằng khiến Cbiz xôn xao

Giữa tin đồn tự tử vì bê bối đời tư, Trịnh Sảng đặt vé sang Mỹ chuẩn bị đón 2 con về nước?

Giữa tin đồn tự tử vì bê bối đời tư, Trịnh Sảng đặt vé sang Mỹ chuẩn bị đón 2 con về nước?

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 21 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 37 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục