Trịnh Sảng phấn khích khi được bế con, cô mong muốn được tiếp xúc với các con nhiều hơn

Sao quốc tế 23/03/2021 10:37

Nữ diễn viên Trịnh Sảng mong muốn cùng Trương Hằng nuôi hai con trong phiên tòa giành quyền nuôi con diễn ra tại Mỹ.

Trong phiên tòa diễn ra tại Mỹ, sau khi thừa nhận việc nhờ người mang thai hộ và khẳng định rằng chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc dừng mang thai hộ, cho con làm con nuôi, nữ diễn viên Trịnh Sảng giải thích cho sự vắng mặt của mình khi hai con chào đời như sau.

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 Phiên tòa giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng đang diễn ra tại Mỹ

Trịnh Sảng cho biết không có ai cho cô biết thời gian và địa điểm hai bé được sinh ra, vì vậy cô đã không có mặt kịp thời. Trịnh Sảng cũng không biết khi đó Trương Hằng đang ở Mỹ. Khi hai đứa con chào đời, Trương Hằng cũng không thông báo cho Trịnh Sảng. Tháng 2/2020 cô có liên hệ với đơn vị mang thai hộ để hỏi rõ tình hình. Ngày 12/2/2020 Trịnh Sảng có tạo nhóm Wechat gồm đơn vị mang thai hộ và luật sư đại diện của Trịnh Sảng. Nhiều lần Trịnh Sảng add Trương Hằng vào nhóm nhưng Trương Hằng liên tục thoát khỏi nhóm.

Ngày 24/7/2020, Trịnh Sảng nhận được email của luật sư Trương Hằng gửi và biết được thông tin cụ thể của hai con bao gồm ngày tháng năm sinh và địa điểm họ đang sống ở Denver. Đồng thời trong email cũng có một file đính kèm với nội dung hy vọng Trịnh Sảng từ bỏ quyền nuôi con. Lúc này cô cũng nhận được tin nhắn của Trương Hằng.

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 Trương Hằng từng yêu cầu Trịnh Sảng từ bỏ quyền nuôi con

Trịnh Sảng cho biết cô không lập tức đến Mỹ là vì cô nghĩ rằng cô và Trương Hằng nói chuyện sẽ không có kết quả. Ngày 8/10/2020, bố mẹ Trịnh Sảng và bố mẹ Trương Hằng nói chuyện đã bị Trương Hằng ghi âm lại. Trịnh Sảng lo lắng nếu cô đi Mỹ thì Trương Hằng sẽ tung thông tin liên quan đến cô và con lên mạng. Trịnh Sảng nói rằng: “Tôi không thể đến Mỹ sớm hơn mặc dù rất muốn đi bởi vì tôi muốn các con của tôi được bảo vệ”. Khi đó Trịnh Sảng cũng đã tìm hiểu vé máy bay và cũng làm các công việc chuẩn bị cho việc cách ly.

Tháng 2/2021, sau khi đến Denver, Trịnh Sảng đã thuê một căn chung cư và cũng mua một ít đồ dùng cho con. Trịnh Sảng đề nghị gặp con nhưng Trương Hằng không đồng ý. Ngày 10/3, sau 1 tháng đến Denver, khi đang ở công viên bên ngoài chung cư, Trịnh Sảng đã nhìn thấy con, khi đó còn có Trương Hằng, mẹ Trương Hằng, bạn của Trịnh Sảng và giáo viên của hai bé. Lúc đó Trịnh Sảng vô cùng vui mừng. Khi mới bắt đầu tiếp xúc Trịnh Sảng cảm nhận hai con đang từ từ chấp nhận cô. Vậy nhưng khi Trương Hằng đến gần, các con cảm thấy bất an và liền khóc sau đó.

Sau khi giáo viên nói chuyện với Trương Hằng, Trương Hằng mới cách xa hơn, sau đó Trịnh Sảng và các con mới có được thời gian gần gũi nhất, Luna ngủ trong lòng Trịnh Sảng. Trịnh Sảng cho biết, khi đó cô rất phấn khích nhưng cô cố gắng kiểm soát tâm lý và kiên nhẫn hơn để các con tin tưởng cô.

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  Nữ diễn viên họ Trịnh mong muốn được cùng Trương Hằng nuôi dưỡng hai con

Trịnh Sảng đề nghị, hy vọng mỗi ngày đều được gặp con, thời gian có thể trong vòng một tiếng. Sau khi các bé quen dần, cô hy vọng thứ hai, thứ tư và thứ 6 có thể gặp hai con 3 tiếng. Nếu như sau đó mọi chuyện tốt hơn thì Trịnh Sảng muốn đón con về nhà mình ngủ vào buổi tối.

Trịnh Sảng cũng cho biết thêm, cô muốn cùng Trương Hằng nuôi dưỡng hai con. Cô cũng đồng ý làm hộ chiếu cho hai con và hy vọng một bên thứ 3 đáng tin cậy sẽ giữ hộ chiếu này. Nữ diễn viên họ Trịnh cho biết, con cái đều cần tình yêu từ cả bố và mẹ, nếu như thường xuyên nhìn thấy bố mẹ là điều tốt nhất cho các con.

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Những tình tiết như phim truyền hình trong phiên tòa của Trịnh Sảng và Trương Hằng khiến Cbiz xôn xao

Phiên tòa tranh giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng đang diễn ra tại Mỹ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ.

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Từ khóa:   diễn viên Trịnh Sảng Trương Hằng Trịnh Sảng và các con

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