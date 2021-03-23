Những tình tiết như phim truyền hình trong phiên tòa của Trịnh Sảng và Trương Hằng khiến Cbiz xôn xao

Sao quốc tế 23/03/2021 09:51

Phiên tòa tranh giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng đang diễn ra tại Mỹ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông Hoa ngữ.

Đầu năm 2021, bê bối nhờ người mang thai hộ của nữ diễn viên Trịnh Sảng bị Trương Hằng vạch trần. Đây là nguyên nhân chính khiến Trịnh Sảng bị “phong sát” toàn diện, cô nhận nhiều chỉ trích từ truyền thông và dư luận.

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 Nữ diễn viên Trịnh Sảng bị 'phong sát' vì bê bối nhờ người mang thai hộ

Theo Sohu, phiên tòa giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng diễn ra tại Mỹ vào lúc 22h30 (giờ Trung Quốc). Vì tình hình dịch bệnh Covid-19, nên phiên tòa được xử theo hình thức trực tuyến. Hiện tại Trịnh Sảng đang ở tại một căn hộ đi thuê ở Denver (Mỹ), visa của Trịnh Sảng có thời hạn 6 tháng. Trịnh Sảng cho biết trước mắt chưa có kế hoạch gì cho sự nghiệp diễn xuất, hiện tại chỉ muốn tập trung vào quyền nuôi con.

Nữ diễn viên Trịnh Sảng thừa nhận rằng cô và Trương Hằng có với nhau 2 người con, cả hai được sinh ra nhờ phương pháp mang thai hộ. Cậu con trai tên là Lucas sinh ngày 19/12/2019 còn bé gái tên Luna sinh ngày 4/1/2020. Trịnh Sảng cho biết lý do nhờ người mang thai hộ là vì tình hình sức khỏe bản thân không tốt, lúc đó vì công việc nên đã ăn thực hiện chế độ ăn kiêng khiến tim mạch không tốt. Trịnh Sảng sợ rằng sinh con sẽ gặp phải một số nguy cơ chứ không phải vì sợ ảnh hưởng đến công việc.

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 Trương Hằng và Trịnh Sảng cùng đồng ý tìm người mang thai hộ tại Mỹ

Việc mang thai hộ là quyết định của Trịnh Sảng và Trương Hằng. Tháng 12/2018 hai người đã chọn hai đơn vị mang thai hộ ở California, Trịnh Sảng và Trương Hằng đã từng quyết định, sau khi hai bé được sinh ra sẽ đưa về Trung Quốc, cả hai cùng nhau nuôi dưỡng.

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 Địa điểm tổ chức phiên tòa giành quyền nuôi con giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng

Nữ diễn viên họ Trịnh còn cho biết, vào ngày 27/9/2019, dưới sự cho phép của Trương Hằng, cô đã xem điện thoại của anh. Trong đó có nhiều nội dung khiến Trịnh Sảng tổn thương. Trịnh Sảng phát hiện Trương Hằng có qua lại với người phụ nữ khác. Sự việc này ảnh hưởng lớn đến Trịnh Sảng. Sau đó Trịnh Sảng đã nghĩ đến chuyện dừng việc mang thai hộ và tìm hiểu những vấn đề như dừng việc mang thai hộ, gửi nuôi, nhận nuôi … qua email. Vậy nhưng bản thân cô chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc dừng mang thai hộ và cho người khác nhận nuôi con của mình.

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Từ khóa:   Trịnh Sảng và Trương Hằng Trương Hằng diễn viên Trịnh Sảng

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