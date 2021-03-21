Cẩm Tâm Tựa Ngọc: Dù Nhị Nương đố kỵ, Kiều Liên Phường thủ đoạn nhưng đâu đó trong con người họ vẫn tồn tại sự dịu dàng của người phụ nữ

Cẩm Tâm Tựa Ngọc có đề tài “trạch đấu” nên nội dung chính của bộ phim này là những mâu thuẫn, thủ đoạn của những người phụ nữ sống trong Từ phủ. Những diễn viên vào vai phản diện trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc quá thành công nên bị người xem ghét bỏ. Trong số đó không thể không nói tới Nhị Nương và Kiều Liên Phường.

Kiều Liên Phường xuất thân gia đình danh giá lại có quan hệ khá tốt với Thái phu nhân, ban đầu cô tưởng rằng khi lấy Từ Lệnh Nghi sẽ được làm chính thiếp. Vậy nhưng vì quá yêu Hầu gia, Kiều Liên Phường chấp nhận làm Di Nương. Nếu như không bất chấp thủ đoạn để lấy bằng được Từ Lệnh Nghi, rất có thể số phận của Kiều Di Nương đã khác.

Kiều Liên Phường không từ bất kỳ thủ đoạn nào để có được Từ Lệnh Nghi , rất nhiều lần Kiều Di Nương lập mưu hãm hại Thập Nhất Nương và huyện chủ Đan Dương. Vì muốn tranh giành quyền nuôi Phượng Khanh, Kiều Liên Phường đã mua một cây giáo rất dài nhưng suýt chút nữa lại làm Phượng Khanh bị thương. Nguyên nhân là do Kiều Di Nương đã nghe người hầu của mình nói rằng trẻ con thích chơi cái này nên mới mua nó. Vậy nhưng sau khi xảy ra sự việc, Kiều Liên Phường chỉ tức giận nói vài câu chứ không trách tội người hầu gái.

La Nhị Nương

La Nhị Nương và Kiều Liên Phường đều giống nhau, cả hai đều một lòng muốn gả cho Từ Lệnh Nghi. Chỉ có điều, Kiều Liên Phường vì yêu mới kết hôn với Hầu gia còn La Nhị Nương lại thích quyền lực của nhà họ Từ hơn. Vốn dĩ La Nhị Nương mới là người được gả vào Từ phủ còn La Thập Nhất Nương gả vào nhà họ Vương. Không ngờ rằng, nhà họ Vương biết được âm mưu của Nhị Nương nên cô đành phải trở thành con dâu nhà họ Vương.

La Nhị Nương thường bị chồng đánh đập

Cuộc sống sau hôn nhân của La Nhị Nương cũng chẳng hạnh phúc gì, cô thường xuyên bị chồng đánh đập. Không chỉ vậy, chồng của Nhị Nương còn để ý đến a hoàn bên cạnh cô. La Nhị Nương dùng hết sức để bảo vệ người hầu. Nhị Nương biết a hoàn đã có người thương và hơn ai hết cô không muốn tâm phúc của mình lại phải chịu đựng cuộc sống giống cô. Dù rằng hay đố kỵ nhưng đối với người hầu La Nhị Nương vẫn luôn một lòng đối đãi rất tốt.

Vậy nhưng Nhị Nương luôn dốc toàn lực bảo vệ người hầu của mình

Kiều Liên Phường và La Nhị Nương là hai nhân vật phản diện trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Vậy nhưng đâu đó trong con người họ vẫn tồn tại tình người, họ quan tâm, bảo vệ những người họ xem là tâm phúc. Nếu như chọn đúng chồng, rất có thể cuộc sống của họ đã không đầy thù hận và có kết cục bi thảm như vậy.