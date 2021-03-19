Tần Di Nương dần dần lộ rõ dã tâm của mình, cô lập mưu kế khiến Thập Nhất Nương sảy thai, Từ Lệnh Nghi nổi giận lôi đình.

Trong bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc, thân phận thật sự của Tần Di Nương vẫn là một điều bí ẩn. Tại Từ phủ, Tần Di Nương không những tạo được một chỗ đứng vững chắc cho mình mà còn được Thái phu nhân rất yêu quý. Dù xuất thân là một a hoàn, bên cạnh không có con cái nhưng Tần Di Nương vẫn được mọi người trong phủ tôn trọng. Để đạt được điều này, Tần Di Nương chắc chắn phải sử dụng không ít thủ đoạn. Dù không có con cái nhưng Tần Di Nương vẫn giữ được vị trí của mình ở Từ gia Với nhiều người, Tần Di Nương là một người phụ nữ hiền dịu, luôn ủng hộ Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương qua lại. Khi Hầu gia có phần thiên vị Thập Nhất Nương, Tần Di Nương không bao giờ ghen tức. Điều này có thể thấy Tần Di Nương là một người khá thâm sâu và thủ đoạn.

Khi Tần Di Nương vừa mới trở thành thiếp của Từ Lệnh Nghi đã từng mang thai, nhưng không may lại bị hư thai. Vì điều này nên Tần Di Nương sống trong sự đau khổ và dằn vặt. Vậy nhưng Từ Lệnh Nghi lại chưa từng coi trọng đứa con chưa chào đời này cũng như an ủi Tần Di Nương. Đây chính là nguyên nhân chính khiến Tần Di Nương trở thành một con người đáng sợ như vậy. Trong mắt mọi người, Tần Di Nương là người dịu dàng, không thị phi Tất cả những việc Tần Di Nương làm chỉ để hạ gục Từ Lệnh Nghi, cô muốn Hầu gia nếm trải cảm giác đau đớn khi mất đi người thân. Khi biết Thập Nhất Nương mang thai, Tần Di Nương đã dùng đủ mọi thủ đoạn khiến Thập Nhất Nương sảy thai.

Khi Từ Lệnh Nghi phải ra ngoài thành xử lý công việc của triều đình Tần Di Nương đã lộ nguyên hình. Đây chính là cái bẫy mà Hầu gia đặt ra để gài Tần Di Nương. Cùng lúc đó Từ Lệnh Nghi đã thu thập bằng chứng ăn hối lộ của Âu gia và gửi lên triều đình. Âu gia sụp đổ và đã “bán rẻ” Tần Di Nương. Khi mọi chuyện bị phanh phui, Tần Di Nương nói ra chân tướng việc Thập Nhất Nương sảy thai và nhận mọi chuyện đều do một mình mình làm. Vậy nhưng mọi chuyện xảy ra tại Từ phủ đều có liên quan đến Tần Di Nương Khi biết Thập Nhất Nương sảy thai là do Tần Di Nương hại, Từ Lệnh Nghi nổi giận lôi đình. Vậy nhưng trong lòng Hầu gia vẫn cảm thấy có lỗi với Tần Di Nương. Nếu như khi Tần Di Nương sảy thai, Hầu gia cũng quan tâm, an ủi dù chỉ một chút thôi thì sự việc đã không phức tạp đến mức này. Có lẽ Hầu gia là một nửa nguyên nhân khiến Tần Di Nương trở thành người xấu. Từ Lệnh Nghi đuổi Tần Di Nương ra khỏi phủ và để cô sống cuộc sống cô đơn đến hết đời ở biệt viện. Vậy nhưng trên đường đến biệt viện, Tần Di Nương đã uống thuốc độc tự sát. Kết thúc cuộc sống đầy dã tâm và thù hận của mình. Tần Di Nương làm mọi chuyện khiến Thập Nhất Nương xảy thai Theo QQ, về phần Thập Nhất Nương, sau khi bị sảy thai một thời gian cô có thai lại. Cuối cùng cô sinh cho Hầu gia một cô con gái. Đây cũng được xem là cái kết viên mãn nhất cho bộ phim truyền hình Cẩm Tâm Tựa Ngọc.

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