4 nhóm người cần lưu ý khi ăn loại quả giòn ngọt mùa thu

Quả hồng có tên khoa học là Diospyros kaki, thuộc chi Diospyros. Quả hồng là loại quả có hướng vị thanh ngọt. Hồng cũng được đánh giá là có chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe . Tuy nhiên ăn hồng nhiều có tốt không?

Vì chứa nhiều chất dinh dưỡng nên quả hồng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Vì có chứa nhiều vitamin C, A, chất sắt nên ăn hồng sẽ giúp da hồng hào và duy trì lưu thông máu, có tác dụng cải thiện sức khỏe làn da và tóc.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Quả hồng có chứa nhiều đường, nhất là đường glucose và fructose, giúp các mạch máu lưu thông, làm khỏe các cơ tim và vẫn đảm bảo được lượng đường trong máu ở mức bình thường.

Chống lão hóa

Một nghiên cứu mới tại Nhật Bản đã cho kết quả rằng ăn hồng có tác dụng chống lão hóa nhờ nhóm hợp chất proan – thocyanidin có nhiều trong lớp vỏ, giúp bảo vệ các tế bào không bị oxy hóa và cải thiện thị lực.

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Ngừa ung thư

Vì hồng có chứa beta caroten với hàm lượng cao, các hợp chất như sibutol và axit betulinic được nghiên cứu là có ích trong việc phòng ngừa ung thư.

4 nhóm người nên thận trọng khi ăn hồng

Người từng phẫu thuật dạ dày

Người từng phẫu thuật dạ dày, đặc biệt là cắt một phần hoặc nối tắt dạ dày, nên thận trọng khi ăn hồng ngâm do chức năng tiêu hóa thay đổi, làm tăng nguy cơ hình thành khối bã thức ăn. Tannin trong quả hồng, nhất là quả còn chát, có thể góp phần tạo khối bã gây đau bụng, buồn nôn, nôn hoặc tắc nghẽn đường tiêu hóa. Vì vậy, nhóm này nên hỏi ý kiến bác sĩ về khẩu phần phù hợp và đi khám nếu xuất hiện triệu chứng bất thường.

Người mắc đái tháo đường

Người mắc đái tháo đường nên kiểm soát lượng hồng ngâm tiêu thụ vì quả chứa đường tự nhiên và carbohydrate, có thể làm tăng đường huyết sau ăn. Người bệnh không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn nhưng cần ăn với khẩu phần phù hợp, tính lượng carbohydrate trong chế độ ăn và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Ảnh minh họa: Internet

Người cao tuổi có khả năng nhai kém

Người cao tuổi mất răng, răng yếu hoặc khó nhai nên thận trọng khi ăn hồng ngâm vì dễ bị hóc nghẹn, khó tiêu và tăng nguy cơ hình thành khối bã thức ăn. Để ăn an toàn, nên chọn quả mềm, cắt miếng nhỏ và nhai kỹ. Người khó nuốt hoặc mắc bệnh đường tiêu hóa cần tham khảo ý kiến nhân viên y tế để lựa chọn thực phẩm phù hợp.

Người mắc bệnh thận mạn cần hạn chế kali

Người mắc bệnh thận mạn, đặc biệt là người được chỉ định hạn chế kali, cần chú ý lượng hồng ngâm tiêu thụ. Khi chức năng thận suy giảm, kali có thể tích tụ trong máu, gây yếu cơ và rối loạn nhịp tim. Tuy nhiên, không phải ai mắc bệnh thận mạn cũng cần kiêng hồng; lượng ăn nên căn cứ vào kết quả xét nghiệm và hướng dẫn của bác sĩ.