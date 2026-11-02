Không ngờ loại rau quen thuộc trong mâm cơm Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Rau bí chứa nhiều vitamin thiết yếu như A, C và K, cùng với các khoáng chất như sắt, canxi và magiê. Những chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể bằng cách hỗ trợ chức năng miễn dịch, cải thiện thị lực và thúc đẩy xương chắc khỏe. Thường xuyên ăn lá bí ngô đảm bảo cơ thể bạn nhận được những chất dinh dưỡng thiết yếu này, hỗ trợ các chức năng sinh lý tối ưu và ngăn ngừa thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Rau bí chứa nhiều sắt và folate - hai dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ sản sinh tế bào hồng cầu và phòng ngừa thiếu máu. Lượng sắt dồi dào trong rau giúp tổng hợp hemoglobin, vận chuyển oxy đến các mô, còn folate kích thích tạo máu, đặc biệt hữu ích cho người thiếu máu hoặc suy nhược.

Tốt cho tim mạch

Lá bí chứa lượng lớn chất xơ hòa tan, giúp giảm hấp thu cholesterol và hỗ trợ kiểm soát mỡ máu. Khi vi khuẩn đường ruột phân giải chất xơ, chúng tạo ra các axit béo giúp gan giảm sản sinh cholesterol, từ đó hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Ngoài ra, rau bí còn giàu kali - khoáng chất giúp ổn định nhịp tim và ngăn ngừa đột quỵ.

Giúp xương và răng chắc khỏe

Rau bí là nguồn cung cấp canxi và phốt pho tự nhiên, giúp củng cố cấu trúc xương, phòng ngừa loãng xương và giảm đau nhức khớp. Đồng thời, hai khoáng chất này còn góp phần bảo vệ men răng, hạn chế sâu răng và các bệnh về nướu.

Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Hàm lượng đồng trong rau bí có tác dụng chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Ăn rau bí thường xuyên giúp làn da tươi trẻ, giảm nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa.

Làm đẹp da

Rau bí chứa nhiều vitamin A và C - hai loại vitamin quan trọng giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Vitamin A giúp da mềm mại, đàn hồi và giảm khô ráp, trong khi vitamin C thúc đẩy quá trình làm lành vết thương và hạn chế hình thành sẹo.

Giảm triệu chứng viêm khớp dạng thấp

Vitamin B6 trong rau bí giúp làm giảm các cơn đau cơ và khớp do viêm mãn tính. Bổ sung rau bí vào thực đơn hàng ngày là cách tự nhiên giúp giảm bớt triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp.

Một số món ngon từ rau bí

Rau bí luộc

Nhặt và rửa sạch rau, cắt khúc 4-5 cm. Đun sôi nước với chút muối, cho rau vào luộc và đảo đều, tránh đậy nắp để rau giữ màu xanh. Khi rau chín, vớt ra ngâm nước lạnh để giữ độ giòn. Rau bí luộc có thể chấm cùng nước mắm ớt, nước tương hay kho quẹt tùy khẩu vị.

Ảnh minh họa: Internet

Rau bí xào thịt bò

Thịt bò thái mỏng, ướp gia vị vừa miệng. Phi tỏi thơm, cho thịt bò vào xào nhanh tay rồi trút ra đĩa. Tiếp tục xào rau bí, khi gần chín thì cho thịt bò trở lại chảo, nêm nếm vừa ăn. Món rau bí xào thịt bò vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng, giúp bữa ăn thêm đậm đà.

Rau bí không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc mà còn là nguồn dinh dưỡng quý giá, giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ tim mạch, làm đẹp da và phòng ngừa nhiều bệnh lý.