Không ngờ loại rau quen thuộc trong mâm cơm Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 02/11/2026 12:01

Rau bí (hay đọt bí, ngọn bí) là loại rau dân dã vô cùng quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt. Không chỉ hấp dẫn bởi độ giòn ngọt tự nhiên khi xào hay nấu canh, rau bí còn được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Rau bí chứa nhiều vitamin thiết yếu như A, C và K, cùng với các khoáng chất như sắt, canxi và magiê. Những chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể bằng cách hỗ trợ chức năng miễn dịch, cải thiện thị lực và thúc đẩy xương chắc khỏe. Thường xuyên ăn lá bí ngô đảm bảo cơ thể bạn nhận được những chất dinh dưỡng thiết yếu này, hỗ trợ các chức năng sinh lý tối ưu và ngăn ngừa thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Không ngờ loại rau quen thuộc trong mâm cơm Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau bí 

Tăng cường hệ miễn dịch

Rau bí chứa nhiều sắt và folate - hai dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ sản sinh tế bào hồng cầu và phòng ngừa thiếu máu. Lượng sắt dồi dào trong rau giúp tổng hợp hemoglobin, vận chuyển oxy đến các mô, còn folate kích thích tạo máu, đặc biệt hữu ích cho người thiếu máu hoặc suy nhược.

Tốt cho tim mạch

Lá bí chứa lượng lớn chất xơ hòa tan, giúp giảm hấp thu cholesterol và hỗ trợ kiểm soát mỡ máu. Khi vi khuẩn đường ruột phân giải chất xơ, chúng tạo ra các axit béo giúp gan giảm sản sinh cholesterol, từ đó hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Ngoài ra, rau bí còn giàu kali - khoáng chất giúp ổn định nhịp tim và ngăn ngừa đột quỵ.

Giúp xương và răng chắc khỏe

Rau bí là nguồn cung cấp canxi và phốt pho tự nhiên, giúp củng cố cấu trúc xương, phòng ngừa loãng xương và giảm đau nhức khớp. Đồng thời, hai khoáng chất này còn góp phần bảo vệ men răng, hạn chế sâu răng và các bệnh về nướu.

Không ngờ loại rau quen thuộc trong mâm cơm Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Hàm lượng đồng trong rau bí có tác dụng chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Ăn rau bí thường xuyên giúp làn da tươi trẻ, giảm nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa.

Làm đẹp da

Rau bí chứa nhiều vitamin A và C - hai loại vitamin quan trọng giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Vitamin A giúp da mềm mại, đàn hồi và giảm khô ráp, trong khi vitamin C thúc đẩy quá trình làm lành vết thương và hạn chế hình thành sẹo.

Giảm triệu chứng viêm khớp dạng thấp

Vitamin B6 trong rau bí giúp làm giảm các cơn đau cơ và khớp do viêm mãn tính. Bổ sung rau bí vào thực đơn hàng ngày là cách tự nhiên giúp giảm bớt triệu chứng của bệnh viêm khớp dạng thấp.

Một số món ngon từ rau bí

Rau bí luộc

Nhặt và rửa sạch rau, cắt khúc 4-5 cm. Đun sôi nước với chút muối, cho rau vào luộc và đảo đều, tránh đậy nắp để rau giữ màu xanh. Khi rau chín, vớt ra ngâm nước lạnh để giữ độ giòn. Rau bí luộc có thể chấm cùng nước mắm ớt, nước tương hay kho quẹt tùy khẩu vị.

Không ngờ loại rau quen thuộc trong mâm cơm Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rau bí xào thịt bò

Thịt bò thái mỏng, ướp gia vị vừa miệng. Phi tỏi thơm, cho thịt bò vào xào nhanh tay rồi trút ra đĩa. Tiếp tục xào rau bí, khi gần chín thì cho thịt bò trở lại chảo, nêm nếm vừa ăn. Món rau bí xào thịt bò vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng, giúp bữa ăn thêm đậm đà.

Rau bí không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc mà còn là nguồn dinh dưỡng quý giá, giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ tim mạch, làm đẹp da và phòng ngừa nhiều bệnh lý.

Loại quả thanh mát giá bình dân không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại quả thanh mát giá bình dân không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Quả lặc lè là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt. Không chỉ có hương vị thanh mát, dễ ăn, lặc lè còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe nhờ chứa hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất xơ dồi dào.

Xem thêm
Từ khóa:   rau bí công dụng của rau bí dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Lục Tiểu Linh Đồng tái hiện Tôn Ngộ Không, gợi ký ức nhiều thế hệ khán giả

Lục Tiểu Linh Đồng tái hiện Tôn Ngộ Không, gợi ký ức nhiều thế hệ khán giả

Sao quốc tế 43 phút trước
Lưu Diệc Phi và Lưu Tá Ninh 'đụng hàng' váy cưới, thần thái đối lập trên thảm đỏ

Lưu Diệc Phi và Lưu Tá Ninh 'đụng hàng' váy cưới, thần thái đối lập trên thảm đỏ

Sao quốc tế 46 phút trước
Tử vi thứ Ba 3/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 3/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 3/11/2026, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Sau hôm nay, thứ Ba 3/11/2026, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 3/11/2026, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 3/11/2026, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 2/11/2026, 3 con giáp con giáp sau được thần Tài ghé thăm, liên tục gặt hái 'quả ngọt', cứ ung dung thoải mái mà hưởng phước lành

Sau hôm nay, thứ Hai 2/11/2026, 3 con giáp con giáp sau được thần Tài ghé thăm, liên tục gặt hái 'quả ngọt', cứ ung dung thoải mái mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
The Weeknd đưa âm nhạc Vương Phi vào sản phẩm mới, khơi gợi sức ảnh hưởng quốc tế của nữ ca sĩ

The Weeknd đưa âm nhạc Vương Phi vào sản phẩm mới, khơi gợi sức ảnh hưởng quốc tế của nữ ca sĩ

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Bé gái 3 tuổi tử vong do uống nhầm thuốc diệt chuột

Bé gái 3 tuổi tử vong do uống nhầm thuốc diệt chuột

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Danh ca Ngọc Sơn, Hoa hậu Ngọc Hân vinh danh Hoa hậu Đại sứ – Miss Asian 2026 Nguyễn Thị Hiền

Danh ca Ngọc Sơn, Hoa hậu Ngọc Hân vinh danh Hoa hậu Đại sứ – Miss Asian 2026 Nguyễn Thị Hiền

Sao Việt 1 giờ 51 phút trước
Không ngờ loại rau quen thuộc trong mâm cơm Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ loại rau quen thuộc trong mâm cơm Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/11/2026, 3 con giáp Phú Quý cực vượng, trúng độc đắc đến 3 tỷ, sung sướng say đắm trong biển vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/11/2026, 3 con giáp Phú Quý cực vượng, trúng độc đắc đến 3 tỷ, sung sướng say đắm trong biển vàng

Qua đêm nay, 3 con giáp bất ngờ trúng số giàu sụ, thổi bay vận đen đeo bám, ví tiền lúc nào cũng căng chặt

Qua đêm nay, 3 con giáp bất ngờ trúng số giàu sụ, thổi bay vận đen đeo bám, ví tiền lúc nào cũng căng chặt

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/11/2026, 3 con giáp vét hết may mắn, vận trình lên hương, sung sướng như tiên, sung túc an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/11/2026, 3 con giáp vét hết may mắn, vận trình lên hương, sung sướng như tiên, sung túc an nhàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loại quả thanh mát giá bình dân không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại quả thanh mát giá bình dân không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

5 lợi ích bất ngờ của quả su su đối với sức khỏe và sắc đẹp, không phải ai cũng biết

5 lợi ích bất ngờ của quả su su đối với sức khỏe và sắc đẹp, không phải ai cũng biết

Điều gì thực sự xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì thói quen ăn một quả táo mỗi ngày?

Điều gì thực sự xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì thói quen ăn một quả táo mỗi ngày?

Mướp đắng rất tốt nhưng đối tượng nào nên hạn chế ăn thường xuyên

Mướp đắng rất tốt nhưng đối tượng nào nên hạn chế ăn thường xuyên

Loại quả khô ăn vào dẻo ngọt không ngờ có nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe

Loại quả khô ăn vào dẻo ngọt không ngờ có nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe

Khám phá nguồn dinh dưỡng dồi dào từ loại thực phẩm bình dân dễ tìm

Khám phá nguồn dinh dưỡng dồi dào từ loại thực phẩm bình dân dễ tìm