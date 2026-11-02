NÓNG: Bộ Y tế nói về sửa đề xuất quy định hiến mô, tạng với người dưới 18 tuổi

Đời sống 02/11/2026 11:50

Bộ Y tế rút đề xuất cho người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh khi còn sống cho cha mẹ, chỉ cho phép hiến cho anh, chị, em ruột với những điều kiện chặt chẽ.

Theo thông tin từ VietNamNet, trong dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) gửi đại biểu Quốc hội ngày 1/11, Bộ Y tế đề xuất người dưới 18 tuổi chỉ được hiến mô tái sinh khi còn sống cho anh, chị, em ruột nếu không có người hiến trưởng thành phù hợp. Việc hiến mô phải có văn bản đồng ý của cả cha và mẹ đẻ, hoặc người còn lại nếu cha hoặc mẹ đã mất. Người hiến phải đáp ứng điều kiện sức khỏe, được tư vấn độc lập và chỉ được hiến những loại mô thuộc danh mục do cơ quan có thẩm quyền quy định.

So với dự thảo đầu tháng 10, Bộ Y tế đã rút đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô tái sinh khi còn sống cho cha, mẹ đẻ. Quy định về sự đồng ý của người đại diện cũng được sửa theo hướng cụ thể hơn, thay yêu cầu chung về sự đồng ý của người đại diện bằng văn bản đồng ý của cả cha và mẹ đẻ, trừ trường hợp một người đã mất.

Theo cơ quan soạn thảo, việc giới hạn người nhận mô là anh, chị, em ruột nhằm tránh tình huống cha mẹ vừa là người đại diện quyết định việc hiến mô, vừa là người nhận mô từ con.

Dự thảo tiếp tục không cho phép người dưới 18 tuổi hiến bộ phận cơ thể khi còn sống. Đối với người từ đủ 18 tuổi, dự thảo quy định người hiến mô khi còn sống phải đăng ký hiến hoặc có văn bản đồng ý hiến mô cho cha, mẹ đẻ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột hoặc con ruột. Người hiến phải đủ sức khỏe, được tư vấn độc lập và chỉ được hiến mô tái sinh thuộc danh mục cho phép.

NÓNG: Bộ Y tế nói về sửa đề xuất quy định hiến mô, tạng với người dưới 18 tuổi - Ảnh 1
Ảnh các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật lấy tạng 

Theo thông tin từ VnExpress, đối với việc hiến mô sau khi chết não hoặc chết tuần hoàn, Bộ Y tế cơ bản giữ phương án trước đó nhưng bổ sung các điều kiện về văn bản đồng ý và trách nhiệm của người đại diện.

Cụ thể, người từ đủ 18 tuổi đã đăng ký hiến hoặc có văn bản đồng ý hiến mô sau khi chết não, chết tuần hoàn còn phải có văn bản đồng ý của người đại diện. Người đại diện chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của văn bản đồng ý của người hiến.

Trường hợp người từ đủ 18 tuổi chưa đăng ký hoặc không có văn bản đồng ý hiến mô sau khi chết não, chết tuần hoàn, việc hiến mô phải có văn bản đồng ý của người đại diện. Dự thảo bổ sung quy định về người đại diện của người hiến từ đủ 18 tuổi theo thứ tự ưu tiên, gồm cha, mẹ đẻ, vợ, chồng, con ruột; anh, chị ruột từ đủ 18 tuổi trở lên; ông bà nội, ngoại.

Đối với người dưới 18 tuổi hiến mô sau khi chết não hoặc chết tuần hoàn, dự thảo bổ sung yêu cầu phải có văn bản đồng ý của người đại diện. Thứ tự ưu tiên được xác định là cha, mẹ đẻ; anh, chị ruột; ông bà nội, ngoại.

Bộ trưởng Y tế được giao quy định danh mục mô có thể hiến khi còn sống, việc kiểm tra sức khỏe người hiến và quy trình xác định không có người hiến trưởng thành phù hợp.

Những điều chỉnh trên được đưa ra sau khi Ủy ban Văn hóa và Xã hội cùng nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại việc cho người dưới 18 tuổi hiến mô có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và tiềm ẩn nguy cơ bị người thân gây áp lực.

Cơ quan thẩm tra đề nghị thu hẹp phạm vi người nhận mô, tham khảo Công ước Oviedo về việc chỉ cho phép hiến mô tái sinh cho anh, chị, em. Tại phiên thảo luận tổ, nhiều đại biểu cũng đề nghị giới hạn người nhận là anh, chị, em ruột; chỉ cho phép hiến mô tái sinh như tủy xương, tế bào gốc. Có ý kiến đề nghị không cho người dưới 18 tuổi hiến mô khi còn sống.

Để bảo vệ trẻ, các đại biểu đề nghị quy định việc tư vấn, đánh giá sức khỏe và tâm lý độc lập; bảo đảm người hiến không bị ép buộc và có quyền từ chối, rút lại sự đồng ý trước khi lấy mô. Việc lấy mô cần được đánh giá chuyên môn độc lập, chỉ thực hiện khi nguy cơ ở mức chấp nhận được và không có phương án điều trị thay thế.

Tiếp thu các ý kiến, Bộ Y tế bổ sung quy định người hiến dưới 18 tuổi và cha mẹ đẻ đều phải được tư vấn độc lập về pháp luật, sức khỏe, đánh giá tâm lý, xã hội. Cơ sở lấy mô phải thành lập Hội đồng tư vấn gồm chuyên gia y tế, pháp luật và tâm lý; các thành viên không được trực tiếp tham gia lấy, ghép mô trong trường hợp đó. Bác sĩ quyết định người hiến đủ điều kiện cũng không được là người chẩn đoán, chỉ định ghép hoặc trực tiếp tư vấn cho người hiến.

Dự thảo luật dự kiến được Quốc hội thảo luận tại hội trường sáng 2/11 và biểu quyết thông qua ngày 21/11.

NÓNG: Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

NÓNG: Hà Nội hỗ trợ 4 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

Từ 2027, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ 4 triệu đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   đăng ký hiến mô bộ phận cơ thể hiến xác

TIN MỚI NHẤT

Lục Tiểu Linh Đồng tái hiện Tôn Ngộ Không, gợi ký ức nhiều thế hệ khán giả

Lục Tiểu Linh Đồng tái hiện Tôn Ngộ Không, gợi ký ức nhiều thế hệ khán giả

Sao quốc tế 43 phút trước
Lưu Diệc Phi và Lưu Tá Ninh 'đụng hàng' váy cưới, thần thái đối lập trên thảm đỏ

Lưu Diệc Phi và Lưu Tá Ninh 'đụng hàng' váy cưới, thần thái đối lập trên thảm đỏ

Sao quốc tế 46 phút trước
Tử vi thứ Ba 3/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 3/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 3/11/2026, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Sau hôm nay, thứ Ba 3/11/2026, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 3/11/2026, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 3/11/2026, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 2/11/2026, 3 con giáp con giáp sau được thần Tài ghé thăm, liên tục gặt hái 'quả ngọt', cứ ung dung thoải mái mà hưởng phước lành

Sau hôm nay, thứ Hai 2/11/2026, 3 con giáp con giáp sau được thần Tài ghé thăm, liên tục gặt hái 'quả ngọt', cứ ung dung thoải mái mà hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
The Weeknd đưa âm nhạc Vương Phi vào sản phẩm mới, khơi gợi sức ảnh hưởng quốc tế của nữ ca sĩ

The Weeknd đưa âm nhạc Vương Phi vào sản phẩm mới, khơi gợi sức ảnh hưởng quốc tế của nữ ca sĩ

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Bé gái 3 tuổi tử vong do uống nhầm thuốc diệt chuột

Bé gái 3 tuổi tử vong do uống nhầm thuốc diệt chuột

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Danh ca Ngọc Sơn, Hoa hậu Ngọc Hân vinh danh Hoa hậu Đại sứ – Miss Asian 2026 Nguyễn Thị Hiền

Danh ca Ngọc Sơn, Hoa hậu Ngọc Hân vinh danh Hoa hậu Đại sứ – Miss Asian 2026 Nguyễn Thị Hiền

Sao Việt 1 giờ 52 phút trước
Không ngờ loại rau quen thuộc trong mâm cơm Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ loại rau quen thuộc trong mâm cơm Việt lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/11/2026, 3 con giáp Phú Quý cực vượng, trúng độc đắc đến 3 tỷ, sung sướng say đắm trong biển vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/11/2026, 3 con giáp Phú Quý cực vượng, trúng độc đắc đến 3 tỷ, sung sướng say đắm trong biển vàng

Qua đêm nay, 3 con giáp bất ngờ trúng số giàu sụ, thổi bay vận đen đeo bám, ví tiền lúc nào cũng căng chặt

Qua đêm nay, 3 con giáp bất ngờ trúng số giàu sụ, thổi bay vận đen đeo bám, ví tiền lúc nào cũng căng chặt

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/11/2026, 3 con giáp vét hết may mắn, vận trình lên hương, sung sướng như tiên, sung túc an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Ba 3/11/2026, 3 con giáp vét hết may mắn, vận trình lên hương, sung sướng như tiên, sung túc an nhàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 3 tuổi tử vong do uống nhầm thuốc diệt chuột

Bé gái 3 tuổi tử vong do uống nhầm thuốc diệt chuột

Chạy bộ băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, người đàn ông bị ô tô tông tử vong

Chạy bộ băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, người đàn ông bị ô tô tông tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2026: Bật tăng mạnh sau cú sập sâu

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2026: Bật tăng mạnh sau cú sập sâu

Giá xăng dầu ngày 1/11: Thế giới tăng, xăng trong nước giảm sâu

Giá xăng dầu ngày 1/11: Thế giới tăng, xăng trong nước giảm sâu

Giá vàng hôm nay, ngày 1/11/2026: Lao dốc mạnh, người mua lỗ hơn 11 triệu đồng sau 2 tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 1/11/2026: Lao dốc mạnh, người mua lỗ hơn 11 triệu đồng sau 2 tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 31/10/2026: Vàng SJC ‘bốc hơi’ 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 31/10/2026: Vàng SJC ‘bốc hơi’ 2,4 triệu đồng/lượng