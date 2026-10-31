Giá vàng hôm nay, ngày 31/10/2026: Vàng SJC ‘bốc hơi’ 2,4 triệu đồng/lượng

Đời sống 31/10/2026 09:28

Hôm nay, ngày 31/10/2026 giá vàng lao dốc trên thế giới kéo thị trường trong nước rời khỏi mốc 140 triệu đồng một lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 31/10, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng và bán ra 139 triệu đồng, giảm 2,4 triệu đồng so với hôm qua. Thậm chí, Công ty Phú Quý mua vàng miếng xuống 134,5 triệu đồng và bán ra 139 triệu đồng, đưa chênh lệch giá mua - bán vàng miếng lên mức cao mới là 4,5 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 giảm mạnh hơn. Công ty SJC giảm 2,9 triệu đồng khi mua vàng nhẫn còn 131,8 triệu đồng và bán ra 135,8 triệu đồng. Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC tiếp tục được neo ở mức 4 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý cùng giảm 2,9 triệu đồng, đưa chiều mua xuống 134,5 triệu đồng, bán ra 137,5 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 31/10/2026: Vàng SJC ‘bốc hơi’ 2,4 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, sáng 31/10, giá vàng thế giới trên Kitco kết tuần ở mức 3.874,4 USD/ounce mua vào và 3.876,4 USD/ounce bán ra, giảm 146,3 USD/ounce, tương đương 3,64% so với phiên trước.

Trong phiên, giá vàng có lúc lên 4.027 USD/ounce, sau đó lao dốc xuống mức thấp nhất 3.869 USD/ounce. Biên độ dao động lên tới 158 USD/ounce.

Đồ thị giao dịch cho thấy đà giảm diễn ra mạnh từ giữa phiên, kéo giá vàng xuyên thủng mốc 3.900 USD/ounce và duy trì quanh vùng thấp vào cuối phiên.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng. Giá dầu Brent giao tháng 12 tăng lên khoảng 117,15 USD/thùng. Dầu WTI lên gần 103,79 USD/thùng. Brent hướng tới mức tăng khoảng 13% trong tháng, còn WTI có thể tăng khoảng 15%.

Giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Đây là yếu tố bất lợi đối với giá vàng. Dù căng thẳng địa chính trị thường thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, giá vàng vẫn chịu áp lực từ lãi suất và hoạt động bán tháo.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, S&P 500 giảm khoảng 1%, Nasdaq giảm 2,3%. Cổ phiếu công nghệ chịu sức ép sau kết quả kinh doanh và triển vọng thận trọng từ một số doanh nghiệp lớn. Thị trường châu Âu diễn biến trái chiều, còn chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm.

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