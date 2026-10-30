4 nhóm thực phẩm giúp làm chậm quá trình lão hóa

Sống khỏe 30/10/2026 11:30

Lão hóa là kết quả của sự tích tụ tổn thương tế bào và phân tử dẫn đến giảm dần khả năng thể chất và tinh thần khiến chúng ta dễ mắc bệnh hơn và tử vong. Tuy nhiên, một thay đổi đơn giản trong chế độ ăn uống có thể giúp làm chậm quá trình này.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết rằng rau củ, dầu thực vật, cây họ đậu, các loại hạt, thực phẩm lên men và trái cây đều chứa các thành phần phù hợp để cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Và chỉ cần thêm những loại rau củ này vào bữa ăn, bạn có thể "quay ngược thời gian" trẻ hóa nhờ chất chống oxy hóa, chất diệp lục và axit béo omega-3 có trong những thực phẩm này.

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Ảnh minh họa: Internet

 

Rau củ

Các loại rau có màu xanh đậm chứa nhiều vitamin A và C, khoáng chất, chất xơ, nitrat và hoạt chất sinh học, giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Các loại rau lá xanh có chất phytochemical như chất diệp lục giúp bảo vệ chống lại các gốc tự do gây lão hóa - và loại rau có màu xanh càng đậm thì càng chứa nhiều chất diệp lục.

Rau cũng có chất chống oxy hóa gọi là lutein, cung cấp độ ẩm và độ đàn hồi để bảo vệ khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Vitamin A có trong rau giúp làm cho mô bảo vệ da khỏe hơn trong khi vitamin C giúp cung cấp collagen.

 

Ví dụ về các loại rau có màu xanh đậm bao gồm cải xoong, cải chíp và củ cải đường. Cải xoong rất giàu vitamin A và C giúp trung hòa các gốc tự do, khiến các đường nhăn và nếp nhăn biến mất. Bông cải xanh chứa nhiều vitamin C, K và chất chống oxy hóa, đồng thời loại rau này hỗ trợ sản xuất collagen, giúp làn da của bạn khỏe mạnh và đàn hồi.

4 nhóm thực phẩm giúp làm chậm quá trình lão hóa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rau bina chứa nhiều vitamin A, C, E và K cũng như chất chống oxy hóa. Vitamin A cung cấp cho bạn mái tóc chắc khỏe để có vẻ ngoài trẻ trung và vitamin K làm giảm viêm trong tế bào. Màu cam rực rỡ của khoai lang đến từ beta-carotene - chất chống oxy hóa được chuyển đổi thành vitamin A - giúp trẻ hóa độ đàn hồi của da và tái tạo tế bào da.

Ớt chuông đỏ có hàm lượng lớn chất chống oxy hóa và vitamin C hỗ trợ sản xuất collagen. Đặc tính chống viêm của ớt cũng hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương trên da do ánh nắng mặt trời, môi trường ô nhiễm.

 

Cây họ đậu

 

Các loại cây họ đậu chứa chất xơ, protein, khoáng chất, carbohydrate phức tạp, vitamin B và giúp hỗ trợ chức năng nhận thức. Đậu nói chung cũng chứa anthocyanin và isoflavone giúp chống lão hóa sớm do tia cực tím và viêm nhiễm.

4 nhóm thực phẩm giúp làm chậm quá trình lão hóa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ đậu lăng và đậu xanh giúp thúc đẩy sản xuất collagen mang lại làn da khỏe mạnh và sáng mịn. Đậu đen chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào.

Các loại hạt

 

Các loại hạt cung cấp protein, chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất béo không bão hòa. Hạnh nhân có vitamin E giúp bảo vệ da khỏi tia UV, sửa chữa các mô và giúp da giữ nước đồng thời ngăn ngừa nếp nhăn. Quả óc chó có axit béo omega-3 giúp củng cố màng tế bào da và bảo vệ khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Quả hạch Brazil không chỉ có axit béo omega-3 mà còn có selen, giúp tăng độ đàn hồi của da.

Các loại hạt nói chung giúp giảm sự suy giảm nhận thức và mất mô cơ do lão hóa. Hạt lựu đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ như một dạng thuốc tự nhiên. Hạt lựu chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương từ các gốc tự do.

Trái cây

Bên cạnh chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do, trái cây còn chứa một loại enzyme gọi là papain có tác dụng chống viêm giúp chống lão hóa. Ăn trái cây cũng giúp cơ thể bạn loại bỏ các tế bào da chết.

4 nhóm thực phẩm giúp làm chậm quá trình lão hóa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ là một siêu thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin A, C, K và E. Quả việt quất chứa nhiều vitamin A và C. Việt quất cũng có một chất chống oxy hóa cụ thể gọi là anthocyanin, giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, căng thẳng và tổn thương do ô nhiễm bằng cách kiểm soát phản ứng viêm của cơ thể, ngăn ngừa mất collagen.

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Từ khóa:   Chống lão hoá các loại thực phẩm chống lão hóa sống khỏe

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