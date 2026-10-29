Rủ nhau đi câu cá, 2 người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ dài gần 3m trong hồ nước

Cuộc giằng co sau đó kéo dài hơn 30 phút. Trong khi Cremers điều khiển thuyền giữa điều kiện gió mạnh, Schäfer tập trung giữ cần và tìm cách kéo con cá lại gần. Cuối cùng, cả hai đưa được con cá lên bờ. Kết quả đo của ban tổ chức xác nhận con cá dài tới 2,92m.
Video 46 phút trước

Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

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