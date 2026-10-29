Xe bồn mắc kẹt trên đường ray, suýt xảy ra va chạm với tàu hỏa và cái kết thót tim

Đoạn clip ghi lại cho thấy chiếc xe đang tiến đến đường ray ở Poznan vào ngày 26/10 khi giao thông phía trước bị tắc nghẽn, khiến gần như toàn bộ chiếc xe tải bị mắc kẹt trên đường ray. Rất may sau đó, chiếc xe đã kịp di chuyển ra khỏi đường ray chỉ vài giây trước khi một đoàn tàu đi qua.

Video 3 giờ 46 phút trước 3 giờ 46 phút trước Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

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