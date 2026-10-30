Đúng 11 ngày đầu của tháng 11 dương lịch, 3 con giáp có nguy cơ trúng số độc đắc, tay trái cầm tiền, tay phải cầm vàng, ôm trọn may mắn, sung túc no đủ

Tâm linh - Tử vi 30/10/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có nguy cơ trúng số độc đắc, tay trái cầm tiền, tay phải cầm vàng, ôm trọn may mắn, sung túc no đủ vào đúng 11 ngày đầu của tháng 11 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Đúng 11 ngày đầu của tháng 11 dương lịch, thời vận của tuổi Dần tốt đẹp và thuận lợi, nhưng sự tốt đẹp này chỉ ở mức độ trung bình. Vì vậy, trong công việc bạn cứ tiến hành một cách bình thường là tốt, việc như thế nào cứ làm như thế ấy, không nên tính chuyện lớn lao sẽ bị bất lợi.

Đúng 11 ngày đầu của tháng 11 dương lịch, 3<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/-con-giap.topic'> con giáp</a> có nguy cơ trúng số độc đắc, tay trái cầm tiền, tay phải cầm vàng, ôm trọn may mắn, sung túc no đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gia đạo có sự thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc có sự thay đổi nơi ăn chốn ở của người thân. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện làm ăn hoặc chuyện tiền bạc. Trong nhà, nếu có tiệc tùng, đình đám hoặc có cuộc đi xa, du lịch thì cũng nên kết thúc nhanh chóng, không nên kéo dài sẽ gây ra nhiều phiền toái không có lợi.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng 11 ngày đầu của tháng 11 dương lịch, Chính Tài ghé thăm báo hiệu tài chính của tuổi Mùi đang được cải thiện, bạn cần phải tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực tiền bạc. Với người làm công ăn lương, nếu cảm thấy đủ chắc chắn, sao bạn không thử trao đổi với cấp trên về việc thăng chức hoặc tăng lương. 

Đúng 11 ngày đầu của tháng 11 dương lịch, 3 con giáp có nguy cơ trúng số độc đắc, tay trái cầm tiền, tay phải cầm vàng, ôm trọn may mắn, sung túc no đủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe của bản mệnh thời gian này không được tốt và bạn cũng đang cố tình ngó lơ như thể không có gì xảy ra. Thực tế là nó đang ảnh hưởng rất nhiều và khiến bạn hay trong tình trạng mệt mỏi. Nếu mắc bệnh thì sớm tìm cách chữa trị bạn nhé.

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng 11 ngày đầu của tháng 11 dương lịch, tuổi Dậu nhận được sự trợ giúp và điều quan trọng là bản mệnh biết lắng nghe, ghi nhận góp ý để sửa sai, hoàn thiện những gì mình đang tiến hành. Vận trình tình cảm cũng trở nên tốt đẹp hơn trong thời gian này khi bản mệnh biết hạ bớt cái tôi, trở nên thấu hiểu và dịu dàng hơn với một nửa của mình. Thậm chí, có lúc mối quan hệ lại có cơ hội thăng hoa, đẹp đẽ như thuở ban đầu.

Đúng 11 ngày đầu của tháng 11 dương lịch, 3 con giáp có nguy cơ trúng số độc đắc, tay trái cầm tiền, tay phải cầm vàng, ôm trọn may mắn, sung túc no đủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay, bản mệnh được hỗ trợ để khai thác tiềm năng của mình. Lúc này, những khởi đầu hứa hẹn trong cuộc sống sẽ xuất hiện. Vì thế, bản mệnh hãy quan sát và chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cơ hội tiềm năng.

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