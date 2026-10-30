Lương Mạnh Hải hội ngộ Tăng Thanh Hà: 'Cảm ơn em vì một buổi tối rất đáng nhớ'

Hậu trường 30/10/2026 11:28

Mới đây, diễn viên Lương Mạnh Hải thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh hội ngộ Tăng Thanh Hà trong dịp sinh nhật.

Mới đây, diễn viên Lương Mạnh Hải thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh hội ngộ Tăng Thanh Hà trong dịp sinh nhật. Kèm theo những khoảnh khắc thân thiết, nam diễn viên viết: “Có những người xuất hiện để làm thanh xuân của mình rực rỡ hơn. Cảm ơn em vì một buổi tối rất đáng nhớ”.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà đều lựa chọn trang phục giản dị, thoải mái. Cả hai vui vẻ tạo dáng bên nhau, cho thấy mối quan hệ thân thiết vẫn được duy trì sau nhiều năm. Trước đó, nhân dịp sinh nhật Tăng Thanh Hà, nam diễn viên cũng gửi lời chúc đến người em thân thiết, mong cô bước sang tuổi mới với nhiều niềm vui và luôn xinh đẹp.

Lương Mạnh Hải hội ngộ Tăng Thanh Hà: 'Cảm ơn em vì một buổi tối rất đáng nhớ' - Ảnh 1
Lương Mạnh Hải chia sẻ loạt ảnh đón sinh nhật bên Tăng Thanh Hà, gợi nhớ cặp Trúc - Bảo Nam trong "Bỗng dưng muốn khóc"

Màn hội ngộ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự thích thú khi được nhìn thấy cặp đôi Trúc - Bảo Nam của bộ phim Bỗng dưng muốn khóc tái ngộ. Không ít khán giả nhắc lại những kỷ niệm gắn với tác phẩm từng gây sốt màn ảnh nhỏ năm 2008, từ hình ảnh cô Trúc đạp xe bán sách đến chàng thiếu gia Bảo Nam ham chơi, có phần vụng về.

Một số người cho biết vẫn thường xuyên xem lại bộ phim dù đã gần 20 năm trôi qua, đồng thời bày tỏ mong muốn Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà sớm có cơ hội tái hợp trong một dự án mới.

Trước tình cảm của người hâm mộ, Lương Mạnh Hải cũng để lại bình luận cảm ơn khán giả vẫn nhớ đến bộ phim và dành tình cảm cho hai nhân vật Nam - Trúc. Anh viết: “Cảm ơn cả nhà luôn nhớ về 1 bộ phim với nhiều hoài niệm và lúc nào cũng dành tình cảm cho Nam và Trúc dù gần 20 năm trôi qua rồi. Yêu thương và trân trọng nhiều lắm những khán giả của tôi ơi”.

Lương Mạnh Hải hội ngộ Tăng Thanh Hà: 'Cảm ơn em vì một buổi tối rất đáng nhớ' - Ảnh 2
Sau 18 năm, cả hai vẫn duy trì tình bạn thân thiết

Thực tế, sau khi hợp tác trong Bỗng dưng muốn khóc, cả hai vẫn giữ liên lạc và thường xuyên gặp gỡ vào những dịp đặc biệt. Do cùng sinh nhật trong tháng 10, Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà còn duy trì thói quen đón tuổi mới bên nhau. Năm 2024, nữ diễn viên từng chia sẻ hình ảnh thổi nến cùng đàn anh, đồng thời gửi lời cảm ơn vì đã đồng hành với cô qua nhiều năm trưởng thành. Tháng 8/2026, cả hai tiếp tục hội ngộ tại buổi công chiếu phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh, cùng diễn viên Tùng Yuki.

Ra mắt năm 2008 dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Bỗng dưng muốn khóc từng tạo nên cơn sốt truyền hình. Trong phim, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Trúc, cô gái mồ côi kiếm sống bằng nghề bán sách dạo, còn Lương Mạnh Hải hóa thân thành Bảo Nam, chàng công tử nhà giàu ham chơi. Câu chuyện tình cảm giữa hai nhân vật trở thành dấu ấn khó quên đối với nhiều thế hệ khán giả. Một năm sau, họ tiếp tục đóng cặp trong phim điện ảnh Đẹp từng centimet.

Sau thành công này, con đường sự nghiệp của hai diễn viên có nhiều khác biệt. Lương Mạnh Hải tiếp tục góp mặt trong các tác phẩm như Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Hot boy nổi loạn, trước khi chuyển hướng sang công việc phía sau máy quay. Trong khi đó, Tăng Thanh Hà dần rút lui khỏi màn ảnh sau Mỹ nhân kế (2013), tập trung cho hoạt động kinh doanh và chăm sóc gia đình. Gần đây, cô gây chú ý khi chuẩn bị trở lại điện ảnh với dự án Hoàng hậu cuối cùng, đánh dấu màn tái xuất sau hơn một thập kỷ vắng bóng.

Đức Phúc đáp trả khi bị mỉa mai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ lần 2

Đức Phúc đáp trả khi bị mỉa mai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ lần 2

Ca sĩ Đức Phúc mới đây thu hút sự chú ý khi công khai quyết định thay đổi ngoại hình lần thứ hai sau 9 năm. Bên cạnh những lời động viên từ khán giả, nam ca sĩ cũng nhận được một số bình luận bàn luận về việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lương Mạnh Hải Tăng Thanh Hà sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trong nhà có VÀNG, trong túi có TIỀN, thu nhập TĂNG CAO, thăng quan tiến chức, ghi điểm tuyệt đối với cấp trên trong 10 ngày tới

Mừng 3 con giáp trong nhà có VÀNG, trong túi có TIỀN, thu nhập TĂNG CAO, thăng quan tiến chức, ghi điểm tuyệt đối với cấp trên trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Chung Lệ Đề đưa con gái 16 tuổi dự sự kiện, tiết lộ kế hoạch cho con gia nhập showbiz

Chung Lệ Đề đưa con gái 16 tuổi dự sự kiện, tiết lộ kế hoạch cho con gia nhập showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Nửa đầu tháng 11/2026, 3 con giáp TRÚNG ĐẬM TIỀN TÀI, giàu có hết phần thiên hạ, hào vận rực rỡ, cuộc đời an nhàn no đủ

Nửa đầu tháng 11/2026, 3 con giáp TRÚNG ĐẬM TIỀN TÀI, giàu có hết phần thiên hạ, hào vận rực rỡ, cuộc đời an nhàn no đủ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Bảy 31/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Bảy 31/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
4 nhóm thực phẩm giúp làm chậm quá trình lão hóa

4 nhóm thực phẩm giúp làm chậm quá trình lão hóa

Sống khỏe 3 giờ 39 phút trước
Lương Mạnh Hải hội ngộ Tăng Thanh Hà: 'Cảm ơn em vì một buổi tối rất đáng nhớ'

Lương Mạnh Hải hội ngộ Tăng Thanh Hà: 'Cảm ơn em vì một buổi tối rất đáng nhớ'

Hậu trường 3 giờ 40 phút trước
Đúng 11 ngày đầu của tháng 11 dương lịch, 3 con giáp có nguy cơ trúng số độc đắc, tay trái cầm tiền, tay phải cầm vàng, ôm trọn may mắn, sung túc no đủ

Đúng 11 ngày đầu của tháng 11 dương lịch, 3 con giáp có nguy cơ trúng số độc đắc, tay trái cầm tiền, tay phải cầm vàng, ôm trọn may mắn, sung túc no đủ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Con mất kiểm soát cảm xúc, cha mẹ nên dỗ dành hay phớt lờ?

Con mất kiểm soát cảm xúc, cha mẹ nên dỗ dành hay phớt lờ?

Nuôi dạy con 4 giờ 12 phút trước
Đăng Khôi: Cho con một tuổi thơ bình dị giữa hào quang của bố mẹ

Đăng Khôi: Cho con một tuổi thơ bình dị giữa hào quang của bố mẹ

Hậu trường 4 giờ 18 phút trước
Thần Tài phát lộc mọi nhà đúng ngày 30/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Thần Tài phát lộc mọi nhà đúng ngày 30/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 30/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền cực khủng, vàng chất chật két, vận đào hoa tỏa sáng, hậu vận phú quý giàu sang vô đối

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 30/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền cực khủng, vàng chất chật két, vận đào hoa tỏa sáng, hậu vận phú quý giàu sang vô đối

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài độ mệnh - Tài Lộc ập vào nhà, may túi ba gang đựng vàng đựng bạc, các tinh soi chiếu sự nghiệp lên hương

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài độ mệnh - Tài Lộc ập vào nhà, may túi ba gang đựng vàng đựng bạc, các tinh soi chiếu sự nghiệp lên hương

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 30/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 30/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đăng Khôi: Cho con một tuổi thơ bình dị giữa hào quang của bố mẹ

Đăng Khôi: Cho con một tuổi thơ bình dị giữa hào quang của bố mẹ

Lý Hải: Cho con bước vào phim trường, để con tự chọn tương lai

Lý Hải: Cho con bước vào phim trường, để con tự chọn tương lai

Đạo diễn phim Đất Phương Nam - Nguyễn Vinh Sơn qua đời ở tuổi 73

Đạo diễn phim Đất Phương Nam - Nguyễn Vinh Sơn qua đời ở tuổi 73

Đức Phúc đáp trả khi bị mỉa mai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ lần 2

Đức Phúc đáp trả khi bị mỉa mai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ lần 2

Tiết lộ mối quan hệ giữa vợ hiện tại và con riêng của NSND Công Lý

Tiết lộ mối quan hệ giữa vợ hiện tại và con riêng của NSND Công Lý

Lương Thế Thành và Thúy Diễm lần đầu hé lộ diện mạo con gái út, dân mạng xuýt xoa vì quá đáng yêu

Lương Thế Thành và Thúy Diễm lần đầu hé lộ diện mạo con gái út, dân mạng xuýt xoa vì quá đáng yêu