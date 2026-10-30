Lương Mạnh Hải hội ngộ Tăng Thanh Hà: 'Cảm ơn em vì một buổi tối rất đáng nhớ'

Trong loạt ảnh được đăng tải, Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà đều lựa chọn trang phục giản dị, thoải mái. Cả hai vui vẻ tạo dáng bên nhau, cho thấy mối quan hệ thân thiết vẫn được duy trì sau nhiều năm. Trước đó, nhân dịp sinh nhật Tăng Thanh Hà, nam diễn viên cũng gửi lời chúc đến người em thân thiết, mong cô bước sang tuổi mới với nhiều niềm vui và luôn xinh đẹp.

Mới đây, diễn viên Lương Mạnh Hải thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh hội ngộ Tăng Thanh Hà trong dịp sinh nhật. Kèm theo những khoảnh khắc thân thiết, nam diễn viên viết: “Có những người xuất hiện để làm thanh xuân của mình rực rỡ hơn. Cảm ơn em vì một buổi tối rất đáng nhớ”.

Một số người cho biết vẫn thường xuyên xem lại bộ phim dù đã gần 20 năm trôi qua, đồng thời bày tỏ mong muốn Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà sớm có cơ hội tái hợp trong một dự án mới.

Màn hội ngộ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự thích thú khi được nhìn thấy cặp đôi Trúc - Bảo Nam của bộ phim Bỗng dưng muốn khóc tái ngộ. Không ít khán giả nhắc lại những kỷ niệm gắn với tác phẩm từng gây sốt màn ảnh nhỏ năm 2008, từ hình ảnh cô Trúc đạp xe bán sách đến chàng thiếu gia Bảo Nam ham chơi, có phần vụng về.

Trước tình cảm của người hâm mộ, Lương Mạnh Hải cũng để lại bình luận cảm ơn khán giả vẫn nhớ đến bộ phim và dành tình cảm cho hai nhân vật Nam - Trúc. Anh viết: “Cảm ơn cả nhà luôn nhớ về 1 bộ phim với nhiều hoài niệm và lúc nào cũng dành tình cảm cho Nam và Trúc dù gần 20 năm trôi qua rồi. Yêu thương và trân trọng nhiều lắm những khán giả của tôi ơi”.

Sau 18 năm, cả hai vẫn duy trì tình bạn thân thiết

Thực tế, sau khi hợp tác trong Bỗng dưng muốn khóc, cả hai vẫn giữ liên lạc và thường xuyên gặp gỡ vào những dịp đặc biệt. Do cùng sinh nhật trong tháng 10, Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà còn duy trì thói quen đón tuổi mới bên nhau. Năm 2024, nữ diễn viên từng chia sẻ hình ảnh thổi nến cùng đàn anh, đồng thời gửi lời cảm ơn vì đã đồng hành với cô qua nhiều năm trưởng thành. Tháng 8/2026, cả hai tiếp tục hội ngộ tại buổi công chiếu phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh, cùng diễn viên Tùng Yuki.

Ra mắt năm 2008 dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Bỗng dưng muốn khóc từng tạo nên cơn sốt truyền hình. Trong phim, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Trúc, cô gái mồ côi kiếm sống bằng nghề bán sách dạo, còn Lương Mạnh Hải hóa thân thành Bảo Nam, chàng công tử nhà giàu ham chơi. Câu chuyện tình cảm giữa hai nhân vật trở thành dấu ấn khó quên đối với nhiều thế hệ khán giả. Một năm sau, họ tiếp tục đóng cặp trong phim điện ảnh Đẹp từng centimet.

Sau thành công này, con đường sự nghiệp của hai diễn viên có nhiều khác biệt. Lương Mạnh Hải tiếp tục góp mặt trong các tác phẩm như Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Hot boy nổi loạn, trước khi chuyển hướng sang công việc phía sau máy quay. Trong khi đó, Tăng Thanh Hà dần rút lui khỏi màn ảnh sau Mỹ nhân kế (2013), tập trung cho hoạt động kinh doanh và chăm sóc gia đình. Gần đây, cô gây chú ý khi chuẩn bị trở lại điện ảnh với dự án Hoàng hậu cuối cùng, đánh dấu màn tái xuất sau hơn một thập kỷ vắng bóng.