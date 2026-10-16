Lương Thế Thành và Thúy Diễm lần đầu hé lộ diện mạo con gái út, dân mạng xuýt xoa vì quá đáng yêu

Lương Thế Thành và Thúy Diễm mới đây khiến người hâm mộ thích thú khi lần đầu chia sẻ hình ảnh con gái út Rosie sau khi chào đời. Trong loạt ảnh được đăng tải, em bé có làn da hồng hào, gương mặt nhỏ nhắn và ngủ ngoan trong vòng tay mẹ. Khoảnh khắc gia đình đón thành viên mới nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng.

Đáng chú ý, nhiều khán giả nhận xét Rosie sở hữu những đường nét giống bố Lương Thế Thành. Một số người cho rằng chỉ nhìn khuôn miệng cũng có thể nhận ra nét tương đồng giữa hai bố con. Không ít bình luận còn dự đoán cô bé sẽ trở thành mỹ nhân trong tương lai nhờ thừa hưởng những nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.

Sự xuất hiện của Rosie đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong cuộc hôn nhân của Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Trước đó, nữ diễn viên thông báo mang thai con thứ hai ở tuổi 40, đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Cặp đôi hiện đã có một con trai tên Bảo Bảo, năm nay 8 tuổi.