Lương Thế Thành và Thúy Diễm lần đầu hé lộ diện mạo con gái út, dân mạng xuýt xoa vì quá đáng yêu

Hậu trường 16/10/2026 16:11

Lương Thế Thành và Thúy Diễm mới đây khiến người hâm mộ thích thú khi lần đầu chia sẻ hình ảnh con gái út Rosie sau khi chào đời.

Lương Thế Thành Thúy Diễm mới đây khiến người hâm mộ thích thú khi lần đầu chia sẻ hình ảnh con gái út Rosie sau khi chào đời. Trong loạt ảnh được đăng tải, em bé có làn da hồng hào, gương mặt nhỏ nhắn và ngủ ngoan trong vòng tay mẹ. Khoảnh khắc gia đình đón thành viên mới nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ cộng đồng mạng.

Đáng chú ý, nhiều khán giả nhận xét Rosie sở hữu những đường nét giống bố Lương Thế Thành. Một số người cho rằng chỉ nhìn khuôn miệng cũng có thể nhận ra nét tương đồng giữa hai bố con. Không ít bình luận còn dự đoán cô bé sẽ trở thành mỹ nhân trong tương lai nhờ thừa hưởng những nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.

Sự xuất hiện của Rosie đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong cuộc hôn nhân của Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Trước đó, nữ diễn viên thông báo mang thai con thứ hai ở tuổi 40, đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Cặp đôi hiện đã có một con trai tên Bảo Bảo, năm nay 8 tuổi.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm lần đầu hé lộ diện mạo con gái út, dân mạng xuýt xoa vì quá đáng yêu - Ảnh 1

Tuy nhiên, hành trình mang thai lần thứ hai của Thúy Diễm không hoàn toàn thuận lợi. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô bị ốm nghén nặng hơn so với lần đầu, thường xuyên buồn nôn và mệt mỏi trong suốt 5 tháng đầu thai kỳ. Khi thai nhi lớn dần, cơ thể tăng khoảng 16-20kg khiến cô cảm thấy nặng nề, việc đi lại cũng trở nên khó khăn hơn.

Những thay đổi về nội tiết tố còn ảnh hưởng đến tâm trạng, khiến Thúy Diễm đôi lúc nhạy cảm và dễ mệt mỏi. Để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé, cô quyết định tạm gác công việc nghệ thuật, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. May mắn, tình trạng ốm nghén dần thuyên giảm trong những tháng tiếp theo, giúp nữ diễn viên ổn định sức khỏe trước ngày sinh.

Trong giai đoạn này, Lương Thế Thành luôn đồng hành cùng vợ bằng những hành động quan tâm giản dị. Anh chăm sóc cô khi đau mỏi, mua đồ ăn lúc đêm muộn và dành thời gian đưa vợ đi thư giãn. Sự sẻ chia của chồng giúp Thúy Diễm có thêm tinh thần để vượt qua những khó khăn trong thai kỳ.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm lần đầu hé lộ diện mạo con gái út, dân mạng xuýt xoa vì quá đáng yêu - Ảnh 2Lương Thế Thành và Thúy Diễm lần đầu hé lộ diện mạo con gái út, dân mạng xuýt xoa vì quá đáng yêu - Ảnh 3

Đầu tháng 10/2026, gia đình chính thức chào đón bé Rosie trong niềm hạnh phúc. Sau một thập kỷ chung sống, cặp đôi tiếp tục vun đắp tổ ấm với sự xuất hiện của thành viên mới.

Ở tuổi 40, Thúy Diễm bước vào hành trình làm mẹ hai con với nhiều trải nghiệm hơn. Những hình ảnh đầu tiên của Rosie không chỉ khiến người hâm mộ xuýt xoa vì vẻ ngoài đáng yêu của em bé mà còn lan tỏa niềm vui của gia đình nhỏ khi đón thêm một thiên thần.

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