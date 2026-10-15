Mới đây, em trai NSƯT Hoài Linh, Dương Triệu Vũ khiến nhiều người quan tâm khi thông báo mẹ ruột gặp vấn đề sức khỏe.

Mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ thu hút sự chú ý khi chia sẻ thông tin mẹ ruột gặp vấn đề sức khỏe. Theo nam ca sĩ, cả gia đình đã vô cùng lo lắng, liên hệ nhiều bác sĩ để tìm cách chăm sóc bà. May mắn, chỉ sau một ngày, tình trạng sức khỏe của mẹ đã có chuyển biến tích cực. Trên trang cá nhân, em trai NSƯT Hoài Linh chia sẻ: “Hôm qua mẹ bệnh, cả nhà được một phen cuống cuồng gọi bác sĩ khắp nơi. May sao hôm nay mẹ đã khỏe lại rồi! Chắc nhờ có con cháu với bạn bè đến thăm hỏi, động viên đúng là ‘liều thuốc tinh thần’ vi diệu nhất”.

Em trai NSƯT Hoài Linh - Dương Triệu Vũ thông báo mẹ ruột gặp vấn đề sức khỏe Dương Triệu Vũ còn tiết lộ mẹ đã ăn uống ngon miệng trở lại, thậm chí không muốn ăn cháo mà đòi hamburger. Sự thay đổi này khiến các thành viên trong gia đình phần nào trút bỏ được nỗi lo lắng. Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm, hỏi thăm sức khỏe của mẹ. Thông tin nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Nhiều người gửi lời chúc bà sớm hồi phục, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi sức khỏe của bà có dấu hiệu cải thiện. Dù chưa chia sẻ cụ thể về tình trạng bệnh, những cập nhật từ Dương Triệu Vũ phần nào giúp người hâm mộ yên tâm hơn.

Mẹ của NSƯT Hoài Linh và Dương Triệu Vũ là bà Nguyễn Thị Lệ Phương, quê gốc Quảng Nam. Bà kết hôn với ông Võ Tòa và có 6 người con, trong đó Hoài Linh là con trai cả. Thời trẻ, bà từng trải qua nhiều công việc để chăm lo cuộc sống gia đình, nuôi dạy các con trưởng thành. Những câu chuyện về sự vất vả, hy sinh của mẹ cũng nhiều lần được các con nhắc đến khi chia sẻ về gia đình. NSƯT Hoài Linh tổ chức sinh nhật tuổi 88 cho mẹ Hồi tháng 9/2026, gia đình tổ chức sinh nhật tuổi 88 cho bà tại nhà. NSƯT Hoài Linh, Dương Triệu Vũ cùng những người thân quây quần trong dịp đặc biệt. Buổi tiệc diễn ra giản dị, ấm cúng, chủ yếu là khoảnh khắc sum họp của các thành viên. Ở tuổi gần 90, mẹ Hoài Linh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Trước đó, hình ảnh bà vui vẻ đi xe máy cùng người thân từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong khi đó, NSƯT Hoài Linh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và tham gia một số dự án điện ảnh trong năm 2026. Nam nghệ sĩ góp mặt trong phim Người Được Chọn với vai thầy Thạch, đồng thời tham gia dự án La Bàn Không Hướng Bắc. Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống gia đình của Hoài Linh cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm từ khán giả. Những chia sẻ mới nhất của Dương Triệu Vũ cho thấy sức khỏe của mẹ đã khá hơn sau một ngày khiến cả nhà lo lắng. Việc bà ăn uống trở lại là tín hiệu tích cực, giúp các thành viên thêm an tâm trong quá trình chăm sóc mẹ.

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42 Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1984 tại Cà Mau. Anh bước vào showbiz từ cuối những năm 2000. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, anh từng đoạt giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2008.

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