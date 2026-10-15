Khám phá giá trị dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khỏe từ loại củ bình dân

Dinh dưỡng 15/10/2026 11:30

Củ cải đường không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn, mà còn được biết đến như một siêu thực phẩm với hàng loạt lợi ích sức khỏe ấn tượng.

Củ cải đường hay còn gọi Beta vulgaris, thuộc họ rau dền (Amaranthaceae). Là cây thảo có rễ phình thành củ lạc, ngọt, màu đỏ thẫm. Thân đứng có vằn, ít phân nhánh. Lá có phiến hình trứng, màu lục, có mép lượn sóng. Hoa màu lục nhạt, mọc thành bông khá dài. Nước củ cải đường chứa hàm lượng sucrose cao và chỉ đứng sau mía nguồn cung cấp đường chính trên thế giới.

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Ảnh minh họa: Internet

Người ta đã biết trong Củ cải đường đều có các vitamin A, B, C, PP, nhiều đường, các chất khoáng như K (chỉ thua men bia), Mg, P, Rb, Ca, Fe, Cu, Br, Zn, Mn, và các acid amin; asparagin, betaine, glutamine... Màu đỏ của Củ cải đường là do có chất betanin, một β-cyanin khi vào cơ thể con người có thể bị thoái hoá hay không. Ở Ấn Độ, người ta đã định được lượng Zn trong Củ dền là 2mg/kg. Củ cải đường còn xanh chứa nhiều sắt và giàu vitamin hơn, nhất là Vitamin A.

Công dụng của củ cải đường 

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Củ cải đường giàu nitrat tự nhiên, khi vào cơ thể sẽ được chuyển đổi thành oxit nitric giúp giãn nở mạch máu, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, từ đó có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Cải thiện tuần hoàn máu và ngăn ngừa thiếu máu: Thành phần giàu sắt và folate giúp kích thích sản xuất hồng cầu, cải thiện tình trạng thiếu máu, đặc biệt có lợi cho phụ nữ mang thai.

Hỗ trợ chức năng não bộ: Nitrat trong củ cải đường giúp tăng cường lưu lượng máu đến não, cải thiện trí nhớ, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và hỗ trợ phòng ngừa bệnh Alzheimer.

Khám phá giá trị dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khỏe từ loại củ bình dân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát tiểu đường: Củ cải đường chứa chất chống oxy hóa như betalain có thể hỗ trợ giảm stress oxy hóa, tuy nhiên chỉ số đường huyết của nó ở mức trung bình, do đó cần tiêu thụ ở mức vừa phải để tránh tăng đường huyết.

Phòng ngừa ung thư: Betalain trong củ cải đường là chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ quá trình giải độc cơ thể và hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Hỗ trợ giảm cân: Hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ giúp củ cải đường trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người muốn kiểm soát cân nặng.

Lưu ý điều gì khi sử dụng củ cải đường

Không nên sử dụng quá nhiều: Dùng nhiều củ cải đường có thể gây tiểu đỏ, tăng nguy cơ sỏi thận và bệnh gout.

Khám phá giá trị dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khỏe từ loại củ bình dân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người bị dị ứng nên cẩn thận: Có thể gây phát ban hoặc sốt.

Chỉ số glycemic cao: Dùng nhiều có thể tăng đường huyết.

Đau thắt ở họng: Uống quá nhiều nước ép có thể gây mất giọng.

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