DJ Koo đến thăm mộ Từ Hy Viên, ngoại hình tiều tụy khiến công chúng quan tâm

Theo Ettoday, ngày 6/10, DJ Koo cùng người thân đến phần mộ Từ Hy Viên để tưởng nhớ cô. Đây cũng là dịp bạn bè và những người thân thiết chia sẻ hình ảnh, video cùng những lời nhắn gửi dành cho nữ diễn viên đã qua đời.

Trong loạt ảnh được đăng tải, DJ Koo mặc áo màu hồng, đồng điệu với trang phục của các thành viên gia đình họ Từ. Theo Sinchew, gương mặt nam nghệ sĩ trông già đi nhiều, làn da sạm và vóc dáng gầy hơn trước. Sự xuất hiện của anh bên gia đình vợ trong dịp đặc biệt khiến nhiều người quan tâm.

Trên trang cá nhân, Từ Hy Đệ xúc động viết rằng cô không thể vắng mặt trong ngày sinh nhật của chị gái. Nữ MC mang theo champagne và bánh ngọt mà Từ Hy Viên yêu thích, ngồi bên mộ chị để nhớ lại những câu chuyện từng chia sẻ cùng nhau.

“Hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của chị gái, tất nhiên tôi phải đến và chúc mừng”, Từ Hy Đệ viết. Cô kể rằng mình vừa cười vừa khóc khi nhắc lại những kỷ niệm và nói với chị rằng cả gia đình nhớ cô rất nhiều. Thời tiết hôm đó thay đổi thất thường, lúc gió lớn, lúc mưa, khiến mọi người gần như cóng lạnh. Từ Hy Đệ hài hước liên hệ sự thay đổi của thời tiết với tính cách của chị gái.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, mẹ của Từ Hy Viên quỳ lạy bên mộ con. Một số bạn bè thân thiết của nữ diễn viên cũng có mặt để tưởng nhớ cô trong ngày sinh nhật.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên và ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc). Cô được đông đảo khán giả biết đến qua các bộ phim như “Vườn sao băng”, “Chiến thần” và “Bong bóng mùa hè”. Từ năm 2012, cô dần rút khỏi hoạt động diễn xuất, dành phần lớn thời gian cho gia đình và các con sau khi ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi vào năm 2021.

Ngày 3/2/2025, Từ Hy Đệ xác nhận chị gái qua đời trước đó một ngày tại Nhật Bản do cúm và viêm phổi trong chuyến du lịch dịp Tết Nguyên đán.

Cuối tháng 6.2025, Liên minh Thiên văn Quốc tế xác nhận tiểu hành tinh số 208663 được đặt tên theo Từ Hy Viên. Việc này trở thành một cách tưởng nhớ nữ nghệ sĩ, người từng để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả qua nhiều vai diễn trên màn ảnh.