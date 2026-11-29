Bước qua năm 2027, dưới tác động tích cực của cục diện nhị hợp, tuổi Thân có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng. Vận trình công danh sự nghiệp trong ngày bỗng tiến triển thuận lợi hơn nhiều do con giáp này dễ dàng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người.

Bản mệnh nhiệt tình hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người là vậy, thế nhưng không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của tuổi Thân đâu, thậm chí những kẻ xấu xa còn sẵn sàng nhân cơ hội làm việc tổn hại đến con giáp này nữa. Hãy bỏ qua và đừng quá bi quan khi phải đối diện với vấn đề này.

Con giáp tuổi Dậu

Bước qua năm 2027, cục diện Tam Hợp mang đến cho người tuổi Dậu rất nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên trơn tru suôn sẻ, bản mệnh thường xuyên được những lời yêu thương từ người ấy. Dù yêu nhau đã lâu nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai, ngược lại còn càng thêm nồng nàn khi cả hai đã quá hiểu về nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ của con giáp này và nửa kia luôn duy trì ở mức rất ổn định. Đôi bên thường hay chia sẻ với nhau suy nghĩ của mình. Rất nhiều quyết định bạn đưa ra đều có một phần là nhờ vào sự định hướng của người ấy nên giữa cả hai không mấy khi xảy ra khúc mắc.

Con giáp tuổi Tý

Bước qua năm 2027, tuổi Tý may mắn trong vận trình tài lộc, buôn bán kinh doanh phát tài, phát lộc. Người làm công ăn lương có công việc bên ngoài là nghề tay trái nên thu nhập cải thiện, đồng thời tìm được hướng đi mới trong tương lai. Ngoài ra, con giáp này cũng nên thận trọng khi đầu tư, đổ vốn vào đâu mới là thích hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Khi tài chính ổn định, tiền bạc dư dôi bản mệnh nên tích cóp để lo lắng cho tương lai lúc thiếu thốn, không để bản thân rơi vào cảnh bị động. Bên cạnh việc tích lũy, tuổi Tý nên chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng cho những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra để có được thế chủ động cần thiết.

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