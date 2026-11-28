Bộ phim cổ trang Hai kinh thập ngũ nhật chính thức lên sóng từ ngày 20.11 trên CCTV-8 và nền tảng iQIYI, với sự tham gia của Thành Nghị trong vai thái tử Chu Chiêm Cơ. Tuy nhiên, bên cạnh nội dung và diễn biến câu chuyện, khả năng thoại của nam diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Bộ phim cổ trang Hai kinh thập ngũ nhật lên sóng từ ngày 20.11 trên CCTV-8 và iQIYI, với Thành Nghị đảm nhận vai thái tử Chu Chiêm Cơ. Tuy nhiên, khả năng thoại của nam diễn viên nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mã Bá Dung, phim lấy bối cảnh thời Minh, kể về hành trình trở về Bắc Kinh trong 15 ngày của thái tử Chu Chiêm Cơ. Trên đường đi, nhân vật phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, biến cố và âm mưu chính trị. Ngay sau khi phim phát sóng, nhiều khán giả chú ý đến phần thoại nguyên bản của Thành Nghị. Một bộ phận người xem nhận xét nam diễn viên phát âm chưa rõ, giọng nói tương đối nhỏ, cách nhả chữ thiếu độ mở. Ở một số phân cảnh, lời thoại của anh bị đánh giá là khó nghe đến mức người xem phải dựa vào phụ đề mới có thể nắm bắt đầy đủ nội dung. Đây cũng là hạn chế từng được nhắc đến trong những dự án trước của nam diễn viên.

Không chỉ giọng nói, cách Thành Nghị xây dựng hình tượng thái tử Chu Chiêm Cơ cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng biểu cảm nhíu mày, lắc đầu hay chu môi của anh chưa thể hiện được khí chất uy nghiêm cần có ở một người kế vị. Ngược lại, cũng có người cho rằng nhân vật đang trải qua quá trình trưởng thành đầy biến động, từ một thái tử sống trong cung cấm đến người phải tự mình đối diện với hiểm nguy. Vì vậy, cách diễn có phần dè dặt và tiết chế chưa hẳn là lựa chọn thiếu hợp lý.

Giữa lúc tranh luận nổ ra, diễn viên Lý Đình Triết đã lên tiếng bênh vực đồng nghiệp. Anh nhận xét lời thoại của Chu Chiêm Cơ có độ khó cao do sử dụng nhiều văn ngôn, khác với ngôn ngữ đời thường của phần lớn nhân vật khác. Vì vậy, việc so sánh độ trôi chảy trong cách thoại giữa các vai diễn là chưa thực sự công bằng. Lý Đình Triết cũng đánh giá việc Thành Nghị sử dụng giọng thật để thể hiện những đoạn thoại này là một thử thách đáng ghi nhận. Trước làn sóng tranh luận, studio của Thành Nghị đăng thông báo cho biết nam diễn viên sẵn sàng tiếp nhận những đánh giá, góp ý và phê bình khách quan từ khán giả. Tuy nhiên, đơn vị này phản đối hành vi bịa đặt thông tin, cắt ghép nội dung và công kích cá nhân. Studio cũng cho biết đã ủy quyền cho luật sư thu thập chứng cứ, xem xét các biện pháp pháp lý đối với những trường hợp có dấu hiệu xâm phạm danh dự nghệ sĩ. Câu chuyện của Thành Nghị một lần nữa làm dấy lên tranh luận về việc sử dụng giọng thật hay lồng tiếng hậu kỳ trong phim truyền hình Trung Quốc. Giọng thoại nguyên bản giúp diễn viên giữ được sự kết nối giữa cảm xúc, hơi thở và biểu cảm nhân vật, nhưng đồng thời đòi hỏi khả năng phát âm, kiểm soát hơi và truyền tải nội dung rõ ràng. Đặc biệt với dòng phim cổ trang, việc sử dụng ngôn ngữ mang màu sắc lịch sử, văn chương càng đặt ra yêu cầu cao hơn. Dù nhân vật có tính cách trầm lặng hay lời thoại mang dụng ý nghệ thuật, khả năng truyền tải rõ ràng vẫn là yếu tố quan trọng để khán giả cảm nhận trọn vẹn câu chuyện.

Thành Nghị khoe giọng hát trong phim mới, hóa thân thái tử giữa vòng vây hiểm nguy Thành Nghị đang trở thành tâm điểm chú ý khi bộ phim truyền hình Lưỡng Kinh Thập Ngũ Nhật chuẩn bị lên sóng. Không chỉ đảm nhận vai chính Chu Chiêm Cơ, nam diễn viên còn trực tiếp thể hiện ca khúc riêng dành cho nhân vật. Dự án được kỳ vọng là màn thử sức đáng chú ý của anh với câu chuyện lịch sử kết hợp hành trình sinh tồn và đấu trí căng thẳng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nghi-bi-che-thoai-kho-nghe-trong-phim-moi-studio-phai-len-tieng-giua-lan-song-tranh-cai-774417.html