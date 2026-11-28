Theo thông tin từ phòng làm việc của nữ diễn viên, nhân viên đi cùng đã nhiều lần nhắc nhở những người này giữ khoảng cách và dừng quay chụp nhưng không nhận được sự hợp tác. Thậm chí, một số người còn cố tình áp sát nghệ sĩ, đưa tay vào khe cửa thang máy khi cửa đang đóng, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Sự việc xảy ra vào tối 25/11, khi Lưu Hạo Tồn đến khách sạn để chuẩn bị ghi hình chương trình giải trí “Xin chào thứ Bảy”. Trong lúc di chuyển từ tầng hầm lên khu vực thang máy, nữ diễn viên bất ngờ bị một nhóm fan cuồng áp sát, bám theo và liên tục dùng điện thoại ghi hình.

Đáng chú ý, nhân viên của Lưu Hạo Tồn còn bị xô đẩy và ngã trong lúc cố gắng duy trì trật tự. Tuy nhiên, nhóm người có mặt vẫn tiếp tục hướng điện thoại về phía nữ diễn viên, bất chấp những lời yêu cầu dừng lại.

Sau nhiều lần nhắc nhở không có tác dụng, Lưu Hạo Tồn đã dùng chiếc túi xách mang theo vung về phía điện thoại của một người quay chụp nhằm ngăn chặn hành vi này. Khoảnh khắc trên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, kéo theo những cuộc tranh luận về cách ứng xử của nữ nghệ sĩ.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng hành động dùng túi xách của Lưu Hạo Tồn có phần thiếu kiềm chế. Tuy nhiên, nhiều người lại đứng về phía nữ diễn viên, cho rằng các đoạn video lan truyền chỉ ghi lại một phần sự việc, chưa phản ánh đầy đủ tình trạng cô bị đeo bám và quấy rối trước đó.

Sau khi phòng làm việc lên tiếng giải thích, không ít khán giả bày tỏ sự ủng hộ với nữ diễn viên, đồng thời chỉ trích hành vi của sasaeng fan (fan cuồng xâm phạm đời tư). Nhiều ý kiến cho rằng nghệ sĩ có quyền bảo vệ không gian cá nhân và sự an toàn của bản thân cũng như ê-kíp.

Vụ việc một lần nữa làm nóng tranh luận về tình trạng fan cuồng theo dõi nghệ sĩ tại Trung Quốc. Việc chờ đợi ở khách sạn, bám đuôi, chen lấn quay chụp hay cố tình xâm nhập không gian riêng tư không chỉ gây ảnh hưởng đến công việc mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lưu Hạo Tồn sinh năm 2000, được đạo diễn Trương Nghệ Mưu lựa chọn làm nữ chính trong phim điện ảnh “Một giây” (2020). Cô thuộc nhóm diễn viên được gọi là “Mưu nữ lang” và tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý, gần đây có phim truyền hình “Chủ giác”. Dù sự nghiệp từng vướng không ít tranh luận, nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Lần này, hành động đối đầu với người quay chụp tiếp tục đưa tên tuổi cô trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.