Bộ phim 'Chủ Giác' trở thành cú hích lớn trong sự nghiệp của Lưu Hạo Tồn

Sao quốc tế 08/06/2026 16:52

Lưu Hạo Tồn liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng tìm kiếm nhờ màn thể hiện trong vai Ức Tần Nga. Không chỉ nhận được lời khen về diễn xuất, bộ phim còn đạt thành tích khả quan về tỷ suất người xem và điểm đánh giá, giúp cô có được tác phẩm được xem là thành công nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm hiện tại.

Sau khi bộ phim "Chủ Giác" kết thúc, cái tên Lưu Hạo Tồn một lần nữa trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Lần này, thay vì tranh cãi, nữ diễn viên sinh năm 2000 nhận được nhiều sự chú ý tích cực nhờ màn thể hiện được đánh giá là trưởng thành và tiến bộ rõ rệt.

Trong quá trình quảng bá phim, Lưu Hạo Tồn gây thiện cảm với hình ảnh điềm đạm, khiêm tốn và chín chắn hơn so với trước đây. Từ cách trả lời phỏng vấn đến những tương tác trên sân khấu, cô cho thấy sự tự tin và kiểm soát cảm xúc tốt hơn, khiến nhiều khán giả nhận xét nữ diễn viên đã thực sự thay đổi sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí.

Bộ phim 'Chủ Giác' trở thành cú hích lớn trong sự nghiệp của Lưu Hạo Tồn - Ảnh 1

Trước khi đạt được sự ghi nhận này, Lưu Hạo Tồn từng trải qua giai đoạn nhiều tranh cãi. Được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện và nâng đỡ từ sớm, cô nhanh chóng đảm nhận vai chính trong dự án điện ảnh đầu tay "Một Giây". Tuy nhiên, việc xuất hiện liên tục trong các dự án lớn ngay từ đầu sự nghiệp khiến cô vấp phải không ít ý kiến trái chiều, thậm chí bị gắn mác “ngôi sao được ưu ái”.

Áp lực dư luận từng khiến nữ diễn viên hạn chế xuất hiện trước truyền thông, tập trung trau dồi diễn xuất và tham gia các dự án phim mới một cách chọn lọc hơn. Bước ngoặt đến với "Chệch Quỹ Đạo", khi khả năng diễn xuất nội tâm của cô bắt đầu được ghi nhận, đặc biệt ở những phân đoạn giàu cảm xúc.

Bộ phim 'Chủ Giác' trở thành cú hích lớn trong sự nghiệp của Lưu Hạo Tồn - Ảnh 2

Tuy nhiên, phải đến "Chủ Giác", Lưu Hạo Tồn mới thực sự có tác phẩm tạo dấu ấn mạnh. Vai Ức Tần Nga đòi hỏi kỹ năng biểu diễn toàn diện, từ diễn xuất, hình thể đến hát và phương ngữ. Nữ diễn viên đã dành nhiều tháng luyện tập trước khi bấm máy, cho thấy sự nghiêm túc với nghề.

Sau khi phim phát sóng, màn thể hiện của cô nhận về nhiều phản hồi tích cực, góp phần giúp Lưu Hạo Tồn dần lấy lại thiện cảm từ công chúng và khẳng định hướng đi nghiêm túc trong sự nghiệp diễn xuất.

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