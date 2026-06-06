Gia Nghiệp của Dương Tử giữ phong độ ổn định nhưng chưa thể vượt Lưu Hạo Tồn

Sao quốc tế 06/06/2026 14:15

Trong loạt phim đang phát sóng trên các nền tảng lớn thời gian gần đây, tâm điểm chú ý thuộc về Chủ Giác phát sóng trên CCTV tổng hợp. Các tác phẩm như Lương Trần Mỹ Cẩm, Diệu Nhãn hayVũ Lâm Linh dù có dàn diễn viên nổi bật nhưng đều chưa thể tạo được sức hút tương đương. Tác phẩm có thể “đọ sức” trực tiếp với Chủ Giác hiện nay chính là Gia Nghiệp của Dương Tử và Hàn Đông Quân, phát sóng khung giờ vàng trên CCTV phim truyền hình.

Nếu xét riêng về mức độ thảo luận trên mạng xã hội, Lưu Hạo Tồn với bộ phim Chủ Giác đang tạm chiếm ưu thế rõ rệt so với Dương Tử trong Gia Nghiệp. Tuy nhiên, xét về vị thế trong giới giải trí Hoa ngữ, Dương Tử vẫn là cái tên có sức nặng hơn nhờ quá trình hoạt động lâu năm và loạt tác phẩm ăn khách trước đó. Xuất phát điểm là diễn viên nhí, cô đã ghi dấu ấn qua nhiều thể loại vai diễn, trong khi Lưu Hạo Tồn dù được chú ý với danh xưng “mưu nữ lang” nhưng kinh nghiệm diễn xuất vẫn còn tương đối hạn chế.

Dù vậy, cuộc đối đầu lần này lại không hoàn toàn nghiêng về phía Dương Tử. Chủ Giác sở hữu nhiều lợi thế đáng kể khi được chuyển thể từ tiểu thuyết từng đoạt giải Mao Thuẫn, đồng thời có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực như Trương Gia Dịch, Tần Hải Lộ và sự bảo chứng từ Trương Nghệ Mưu. Điều này giúp bộ phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm ngay từ khi ra mắt. Trong khi đó, Gia Nghiệp dù được đánh giá có chất lượng ổn định nhưng không sở hữu độ “bảo chứng” tương đương, khiến mức độ chú ý phần nào bị phân tán.

Gia Nghiệp của Dương Tử giữ phong độ ổn định nhưng chưa thể vượt Lưu Hạo Tồn - Ảnh 1

Nhìn lại sự nghiệp, Dương Tử vốn là gương mặt có khả năng tạo hiệu ứng truyền thông mạnh với các tác phẩm như Hương Mật Tựa Khói Sương, Trường Tương Tư hay Quốc Sắc Phương Hoa. Tuy nhiên, với Gia Nghiệp, độ bùng nổ lại chưa đạt kỳ vọng, phần nào do sự cạnh tranh trực diện với đối thủ mạnh, đồng thời thị trường phim truyền hình hiện tại cũng đang trong giai đoạn phân tán sự chú ý.

Dù không dẫn đầu về độ “hot”, Gia Nghiệp lại được đánh giá cao về chất lượng tổng thể. Phim có kịch bản chỉn chu, hình ảnh và diễn xuất ổn định, tạo cảm giác xem càng về sau càng cuốn. Trong khi đó, Chủ Giác lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu giảm nhịp ở giai đoạn sau, khiến một bộ phận khán giả chuyển hướng theo dõi.

Gia Nghiệp của Dương Tử giữ phong độ ổn định nhưng chưa thể vượt Lưu Hạo Tồn - Ảnh 2

Tuy vậy, Gia Nghiệp vẫn gây tranh luận khi xây dựng hình tượng nữ chính theo hướng quá hoàn hảo, dẫn đến việc các tuyến phản diện bị đẩy lên mức cực đoan, làm giảm tính chân thực của câu chuyện. Một số chi tiết kịch bản cũng bị cho là thiếu logic, ảnh hưởng đến trải nghiệm tổng thể của người xem.

Tổng thể, Gia Nghiệp vẫn là một dự án có nền tảng tốt. Nếu không rơi vào cuộc cạnh tranh trực diện với đối thủ quá mạnh như Chủ Giác, bộ phim hoàn toàn có khả năng tạo ra sức bật lớn hơn trên thị trường.

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