Dương Tử ngày càng đánh mất thiện cảm với công chúng khi đóng 'Gia Nghiệp'

Sao quốc tế 25/05/2026 09:15

Gia Nghiệp được đầu tư lớn, lấy bối cảnh gia tộc làm mực Huy Châu, trải dài nhiều thập kỷ, vốn được định vị là một dự án đại nữ chủ kết hợp yếu tố kinh doanh và di sản văn hóa. Đây cũng là cơ hội để Dương Tử thoát khỏi hình tượng ngôn tình quen thuộc. Tuy nhiên, khi lên sóng, nội dung lại bị cho là lệch khỏi tinh thần ban đầu, khi yếu tố nghề truyền thống bị lu mờ bởi các tình tiết đấu đá gia tộc và bi kịch hóa quá đà.

Bộ phim Gia Nghiệp do Dương Tử và Hàn Đông Quân đóng chính vừa lên sóng đã nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh về rating. Ngay tập đầu trên CCTV-8, phim đạt mức rating đỉnh ấn tượng, độ hot vượt mốc 6700 chỉ sau 50 phút phát sóng, mở màn như một “bom tấn truyền hình” đúng nghĩa. Tuy nhiên, trái ngược với thành tích khởi đầu, phim lại nhanh chóng vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội, đặc biệt trên Douban với hàng loạt bình luận tiêu cực.

Nhiều khán giả cho rằng phim gắn mác “nữ quyền” nhưng lại triển khai hời hợt, thiếu chiều sâu. Thay vì tập trung khai thác nghề làm mực – yếu tố cốt lõi, phim lại sa đà vào các mâu thuẫn gia đình quen thuộc. Ngay cả phần giới thiệu nghề truyền thống cũng bị xử lý qua loa, thiếu tính đặc trưng văn hóa.

Tình tiết mở đầu cũng gây tranh cãi khi gia tộc họ Lý – vốn được xây dựng là dòng họ làm mực lớn – lại để xảy ra sự cố hàng hóa bị thiêu rụi mà không có phương án phòng bị hợp lý. Nhiều chi tiết bị đánh giá là thiếu logic, làm giảm sức thuyết phục của bối cảnh.

Nhân vật nữ chính cũng vấp phải tranh cãi khi được xây dựng theo hướng “thiên tài hóa” quá mức. Sau 10 năm lưu lạc, không tiếp xúc nghề nhưng vẫn am hiểu kinh doanh và kỹ thuật chế mực một cách phi thực tế. Những đoạn thể hiện năng lực của nhân vật bị cho là thiếu nền tảng phát triển, tạo cảm giác gượng ép.

Không chỉ vậy, quá trình trưởng thành của nhân vật bị rút gọn quá nhanh, khiến sự thay đổi tính cách trở nên thiếu tự nhiên. Từ một thiếu nữ bị động, nhân vật nhanh chóng trở thành người quyết đoán, lý trí, thậm chí mang màu sắc hiện đại hóa quá mức trong bối cảnh cổ trang.

Bên cạnh kịch bản gây tranh cãi, diễn xuất của Dương Tử cũng là điểm bị đem ra bàn luận. Nhiều ý kiến cho rằng cô chưa tạo được sự khác biệt với các vai trước, vẫn giữ lối diễn quen thuộc và thiếu sự hòa nhập hoàn toàn với nhân vật. Một số phân đoạn cảm xúc bị nhận xét là chưa đủ độ sâu, chưa tạo được sức nặng cần thiết cho tuyến nhân vật đại nữ chủ.

Sau những tập đầu, Gia Nghiệp dần lộ rõ nhiều hạn chế trong cách xây dựng nội dung và phát triển nhân vật, khiến khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế trở nên khá lớn.

Nam chính Hàn Đông Quân làm ảnh hưởng nỗ lực của Dương Tử trong 'Gia nghiệp'

Nhiều khán giả cho rằng Hàn Đông Quân chưa tạo được sự thuyết phục khi đảm nhận vai nam chính trong một bộ phim có màu sắc chính kịch như “Gia nghiệp”. Một số ý kiến nhận xét biểu cảm của nam diễn viên thiếu chiều sâu, ánh mắt chưa truyền tải được cảm xúc nhân vật, thậm chí bị chê “diễn như AI”.

