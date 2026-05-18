Từng bị nghi sẽ lép vế trước phim của Dương Dương, 'Gia nghiệp' do Dương Tử đóng chính bất ngờ tạo cú bứt tốc mạnh mẽ

Trước đó, nhiều khán giả cho rằng “Gia nghiệp” khó cạnh tranh với “Vũ lâm linh” của Dương Dương - bộ phim võ hiệp được đầu tư lớn và sở hữu lượng đặt xem trước áp đảo. Tuy nhiên, diễn biến sau phát sóng lại đi theo hướng hoàn toàn khác.

Lên sóng từ ngày 17/5, “Gia nghiệp” kể câu chuyện về Lý Trinh - cô gái sinh ra trong gia tộc chế mực nổi tiếng thời nhà Minh nhưng phải đứng ra gánh vác cơ nghiệp sau khi gia đình gặp biến cố. Không đi theo mô-típ quyền mưu hay tình cảm ngược luyến quen thuộc của dòng phim cổ trang, tác phẩm chọn khai thác nghề làm mực Huy Châu cùng hành trình giữ gìn di sản truyền thống qua nhiều thế hệ.

Theo số liệu được chia sẻ từ phía nhà phát hành, “Gia nghiệp” mở màn với rating khoảng 0,6% nhưng nhanh chóng tăng lên mức đỉnh 1,58% chỉ sau 30 phút phát sóng. Rating trung bình tập đầu đạt 1,19%, giúp phim nhanh chóng lọt nhóm dẫn đầu khung giờ.

Trên nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc, phim cũng liên tục tăng nhiệt. Từ mốc 3.000 điểm nhiệt ban đầu, “Gia nghiệp” nhanh chóng vượt mốc 7.000 vào sáng 18.5. Tại Việt Nam, phim chiếu trên VieON cũng nhận nhiều đánh giá tích cực từ khán giả. Tác phẩm đồng thời đạt hơn 78 triệu điểm nhiệt và dẫn đầu bảng xếp hạng độ thảo luận phim truyền hình. Nhân vật Lý Trinh của Dương Tử cũng vươn lên vị trí đầu bảng về độ quan tâm của khán giả.

Dù vậy, “Gia nghiệp” vẫn đối diện áp lực cạnh tranh từ “Chủ giác” của Lưu Hạo Tồn - bộ phim đang ghi nhận mức rating vượt mốc 3%. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá thành tích hiện tại của “Gia nghiệp” là tín hiệu tích cực, đặc biệt với một tác phẩm mang màu sắc chính kịch và đề tài văn hóa truyền thống vốn bị xem là khá kén người xem.

Một trong những điểm giúp “Gia nghiệp” tạo thiện cảm là nhịp kể chậm rãi và tập trung vào đời sống gia tộc thay vì những tình tiết drama dồn dập. Bộ phim ghi điểm nhờ không khí cổ phong nhẹ nhàng, câu chuyện về sự truyền thừa cùng tinh thần gìn giữ nghề truyền thống.

Diễn xuất của dàn diễn viên cũng nhận nhiều phản hồi tích cực. Dương Tử được khen tiết chế lối diễn quen thuộc để xây dựng hình ảnh Lý Trinh mạnh mẽ nhưng giàu cảm xúc. Trong khi đó, Hàn Đông Quân gây chú ý nhờ phong thái điềm đạm và phản ứng tự nhiên với bạn diễn.

Ngoài nội dung, phần hình ảnh của phim cũng được đánh giá cao khi ghi hình tại các cổ trấn nổi tiếng như Tây Đệ và Hoành Thôn dưới chân Hoàng Sơn. Những khung cảnh tường trắng, mái ngói đen cùng hồ nước phủ sương mang đến cảm giác đậm chất thủy mặc, góp phần tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim.