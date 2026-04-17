Dương Tử gặp khủng hoảng khi phim 'Gia nghiệp' xác nhận lịch phát sóng

Sao quốc tế 17/04/2026 16:55

Những ngày qua, giới giải trí Hoa ngữ xôn xao vì ồn ào liên quan đến “hậu viện hội” (tài khoản fanclub chính thức, chuyên quản lý và dẫn dắt hoạt động fan) của Dương Tử.

Mới đây, hậu viện hội Dương Tử bất ngờ thông báo toàn bộ thành viên từ chức, tài khoản ngừng hoạt động và sẽ tiến hành tái tổ chức.

Trước đó, ngày 14/4, tài khoản hậu viện hội Dương Tử bị phát hiện theo dõi diễn đàn fan của Địch Lệ Nhiệt Ba. Trong môi trường các fandom Hoa ngữ, nơi hậu viện hội đại diện cho lập trường của nghệ sĩ, hành động như vậy bị xem là phản bội. Đặc biệt là khi fan của Nhiệt Ba và Dương Tử vốn đã có mâu thuẫn từ trước.

Khi sự việc bùng nổ, phía hậu viện hội nhanh chóng giải thích đó là lỗi thao tác và sa thải nhân sự liên quan. Nhưng ngay sau đó, chính tài khoản này lại đăng những nội dung mang tính kích động, xúc phạm Địch Lệ Nhiệt Ba, càng làm mâu thuẫn giữa fan hai bên leo thang.

Dương Tử gặp khủng hoảng khi phim 'Gia nghiệp' xác nhận lịch phát sóng - Ảnh 1

Sự việc khiến Dương Tử và studio (phòng làm việc) của cô bị chất vấn về công tác quản lý cộng đồng người hâm mộ.

“Hậu viện hội Dương Tử” là đại diện cho cộng đồng fan của nữ diễn viên, nhưng cũng là tài khoản xác minh tích xanh, thậm chí còn do studio của Dương Tử quản lý. Vì vậy, việc hậu viện hội Dương Tử công khai xúc phạm Nhiệt Ba đã bị công chúng chỉ trích.

Cuối cùng, vì tranh cãi không thể giải quyết và chịu nhiều công kích, hậu viện hội Dương Tử tuyên bố giải tán để tái tổ chức, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Dương Tử và người hâm mộ.

Việc nhân sự của hậu viện hội rời đi và tài khoản đại diện fan ngừng hoạt động có thể gây ảnh hưởng đến thành tích ủng hộ khi phim mới của Dương Tử sắp ra mắt.

Dương Tử gặp khủng hoảng khi phim 'Gia nghiệp' xác nhận lịch phát sóng - Ảnh 2

Mới đây, truyền thông đưa tin, bộ phim truyền hình “Gia nghiệp” do Dương Tử và Hàn Đông Quân đóng chính sẽ lên sóng từ ngày 25/5, phát đồng thời vào khung giờ vàng đài CCTV-8 và nền tảng iQiYi.

Bộ phim gồm 40 tập, được giới thiệu là tác phẩm đầu tiên của Trung Quốc khai thác đề tài văn hóa mực Huy Châu. Dự án cũng là bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp của Dương Tử, nên rất được mong đợi. Để chuẩn bị, nữ diễn viên dành nhiều tháng học nghề thủ công, thậm chí chịu tổn thương tay khi quay phim.

Thế nhưng, trước khi phim lên sóng, Dương Tử lại đối mặt khủng hoảng vì ồn ào do cộng đồng fan gây ra.

Bản thân nữ diễn viên và studio của cô bị chỉ trích tắc trách trong việc quản lý người hâm mộ, nhất là ở môi trường showbiz Trung Quốc, giữa nghệ sĩ và cộng đồng fan có mối liên hệ mật thiết.

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