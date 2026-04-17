Từ giờ đến ngày 30/4 dương lịch, 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, lộc lá đầy nhà, phúc lộc vây quanh, ăn sung mặc sướng

Từ giờ đến ngày 30/4 dương lịch, sự bảo trợ của Thiên Ấn sẽ giúp tài năng của Hợi tỏa sáng rực rỡ trong ngày này. Sự linh hoạt và cơ trí, con giáp này nhanh chóng ghi dấu ấn mạnh mẽ với mọi người xung quanh. Cơ hội để bạn bước lên đỉnh cao có thể đang đến rất gần rồi.

Tuy nhiên, cục diện Thân Hợi Tương Hại lại cảnh báo con giáp này, sự xuất sắc của bạn có thể là cái gai trong mắt kẻ khác, vì vậy hãy đề phòng những chiêu trò sau lưng của họ. Tốt hơn hết là hãy khiêm tốn với những thành tích mình có được.

Chuyện tình cảm của Hợi có vẻ đã ổn hơn so với thời gian trước đó rồi. Sự ủng hộ của ngũ hành Kim Thủy tương sinh sẽ giúp ích không nhỏ cho bản mệnh. Chỉ cần bạn biết nhu, biết cương, biết tiến, biết lùi thì chắc chắn nhân duyên giữa hai người sẽ càng gắn chặt hơn thôi.

Con giáp tuổi Thân

Từ giờ đến ngày 30/4 dương lịch, Tam hội ghé thăm mang lại sự an ủi kịp thời đối với con giáp tuổi Thân để họ vững tin vượt qua những khó khăn hiện tại. Một lời động viên của người ấy về nỗ lực cũng giúp bạn cảm thấy vui và gia tăng sức mạnh ngay lập tức.

Thương Quan khiến con giáp tuổi Thân dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn tự vỗ về và nuông chiều chính mình, và rồi mọi tổn thương sẽ dần được xoa dịu.



Nếu tình hình tài chính có chút khó khăn thì nên tìm cách để được hỗ trợ kịp thời nếu không bạn sẽ cảm thấy đuối sức, bí bách. Tốt hơn hết hãy nói rõ vấn đề của mình ra mới mong được người ta thông cảm.

Con giáp tuổi Dậu

Từ giờ đến ngày 30/4 dương lịch, người tuổi Dậu tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp, đối tác khi có Lục hợp nâng đỡ. Nhờ có sức mạnh đội nhóm mà nhiều người có được những ý tưởng táo bạo để cùng đưa vào áp dụng cho thực tế và nhận thấy những thay đổi tích cực. Kiếp Tài khuyên con giáp tuổi Dậu nên chủ động trong mọi tình huống đang diễn ra lúc này. Nếu bạn càng phụ thuộc vào kế hoạch của người khác bạn càng dễ vướng phải những sai lầm đáng tiếc.

Thổ - Kim tương sinh là dấu hiệu tốt cho việc cải thiện tài chính của bản mệnh trong thời gian này. Bạn có thể duy trì tốt các nguồn thu như hiện tại đã là xuất sắc hơn rất nhiều so với trước đấy, đáng để ăn mừng để có thêm động lực phát huy trong thời gian tới.

