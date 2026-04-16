Từ ngày 1 đến 10/3 âm lịch, 3 con giáp ‘trúng số’ Tài Lộc, làm sương sương tiền cũng rơi vào đầy túi, sự nghiệp Vương Phát

Tâm linh - Tử vi 16/04/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết con giáp ‘trúng số’ Tài Lộc, làm sương sương tiền cũng rơi vào đầy túi, sự nghiệp Vương Phát từ ngày 1 đến 10/3 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Từ ngày 1 đến 10/3 âm lịch, vận trình công việc của người tuổi Tý diễn ra dễ dàng. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này thúc đẩy các kế hoạch đầu tư hay mở rộng quy mô làm ăn của mình. Mặt tài lộc vượng phát, tiền bạc có tín hiệu dư dôi và thoải mái hơn nhưng vẫn nên cố gắng kiểm soát chi tiêu trong ngày. Bạn cần cẩn trọng khi mua sắm những thứ không cần thiết, gây gao hụt một khoản đang kể.

Từ ngày 1 đến 10/3 âm lịch, 3 con giáp ‘trúng số’ Tài Lộc, làm sương sương tiền cũng rơi vào đầy túi, sự nghiệp Vương Phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm thăng hoa. Các cặp đôi đang trogn giai đoạn tìm hiểu bắt đầu tính tới chuyện về chung một nhà. Mối quan hệ tình cảm đủ vững vàng và đong đầy để người trong cuộc nghĩ về những điều xa hơn.

Con giáp tuổi Sưu

Từ ngày 1 đến 10/3 âm lịch, đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu có dấu hiểu chuyển biến rõ rệt, bản mệnh càng nỗ lực thì càng gặt hái được kết quả như ý. Cơ hội để con giáp này phát triển bản thân là không ít, hãy nắm bắt và làm việc hết mình. Về phương diện tài lộc, tuổi Sửu có thể vướng vào những tranh chấp về chuyện tiền bạc, mặc dù bản thân đã cố gắng để không dính vào những chuyện thị phi. 

Từ ngày 1 đến 10/3 âm lịch, 3 con giáp ‘trúng số’ Tài Lộc, làm sương sương tiền cũng rơi vào đầy túi, sự nghiệp Vương Phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày ngũ hành Thổ vượng, tuổi Sửu nên kiểm soát cảm xúc, đừng để tình cảm ảnh hưởng tới công việc. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên dành thời gian riêng tư nhất định để suy nghĩ, cân nhắc mối quan hệ hiện tại của mình, có khúc mắc thì phải giải quyết chứ đừng im lặng mãi.

Con giáp tuổi Dậu 

Từ ngày 1 đến 10/3 âm lịch, Thiên Ấn tương trợ nên con giáp tuổi Dậu được phát huy tài năng của mình. Với cặp mắt quan sát tinh tường, chắc chắn bạn sẽ phát hiện ra nhiều chi tiết quan trọng cho một vấn đề nào đó ngày hôm nay, kể cả khi những người xung quanh bạn không nhận ra điều đó. Vì thế, hãy bình tĩnh và chậm rãi để có thể nhìn thấu suốt tất cả.

Từ ngày 1 đến 10/3 âm lịch, 3 con giáp ‘trúng số’ Tài Lộc, làm sương sương tiền cũng rơi vào đầy túi, sự nghiệp Vương Phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thủy - Kim tương sinh mang lại duyên lành cho bản mệnh từ trong làm ăn cho tới chuyện tình cảm. Người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới, dễ gặp người phù hợp với mình thông qua lời giới thiệu của người quen.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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