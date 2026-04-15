Nửa cuối tháng 4 dương lịch, 3 con giáp cung hỷ Phát Tài, nhận Lộc giàu sang, tiền bạc tăng trưởng không ngừng, mọi điều thuận lợi

Nửa cuối tháng 4 dương lịch, về mặt công danh của con giáp tuổi Thân, với sự chỉ dẫn của Thiên Ấn hôm nay bản mệnh sẽ được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận những nỗ lực bền bỉ. Bạn cũng cảm thấy tự tin hơn khi tham gia bất cứ dự án nào lúc này.

Sự chăm chỉ và khả năng lãnh đạo của bạn sẽ được công nhận và trọng dụng, giúp xây dựng sự nghiệp vững chắc. Những kinh nghiệm quý báu và sự kiên trì trong quá khứ giờ đây trở thành bệ phóng đưa bạn đến với thành tựu đáng ngưỡng mộ. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề tình cảm của bản mệnh trong thời gian này. Có thể bạn lơ là việc chăm sóc gia đình hoặc hay đưa ra những ý kiến thể hiện cái tôi quá cao, thiếu đi sự lắng nghe. Bạn là người chịu trách nhiệm lớn cho sự rạn nứt xảy ra vì thế hãy chủ động chỉnh sửa nhé.

Nửa cuối tháng 4 dương lịch, Lục Hợp cục xuất hiện, người tuổi Ngọ được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Bạn khá hào hứng khi được giao cho những nhiệm vụ đúng sở trường của mình, tha hồ vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy từ lâu. Nhờ thế mà con đường thăng tiến cho bản mệnh trở nên rộng mở và dễ dàng hơn.

Về phương diện tài lộc, tình hình cũng khá ổn định, cả nguồn thu chính và phụ vẫn đem lại thu nhập đều đặn cho con giáp này. Tuy nhiên người tuổi Ngọ sẽ có lúc phải hy sinh khá nhiều thời gian riêng tư cũng như sở thích cá nhân để đầu tư cho công việc, không được nhàn hạ như người khác.

Nhờ ngũ hành tương sinh, vận tình tình duyên của tuổi Ngọ cũng thêm phần khởi sắc. Bản mệnh và người ấy dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn, vất vả của nhau. Cả hai đều tôn trọng công việc của đối phương. Những mâu thuẫn, tranh cãi cũng thưa thớt dần và thay vào đó là những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc.

Con giáp tuổi Thìn

Nửa cuối tháng 4 dương lịch, người tuổi Thìn khá tươi sáng nhờ có quý nhân Lục Hợp chỉ lối dẫn đường nâng đỡ cho bản mệnh rất nhiều. Đường công danh sự nghiệp có tiến triển tốt nhờ bản mệnh được tạo cơ hội phát huy hết năng lực của bản thân mình.

Chính Ấn còn giúp Thìn biết cách để nắm bắt thời cơ, không để chuyện may mắn trôi qua trong nuối tiếc. Năng lực làm việc được trui rèn qua từng ngày từng giờ, bản mệnh dù bận rộn nhưng không vì thế mà thiếu cẩn trọng trong công việc, ngược lại bạn còn cho thấy khả năng sắp xếp công việc tài tình của mình.

Song nhìn về tình duyên thì có lẽ tuổi Thìn không nên quá mong đợi, người độc thân có duyên gặp gỡ nhưng vẫn chưa để cùng nhau đi đến cuối con đường. Các cặp đôi nên chia sẻ và tâm sự với nhau nhiều hơn để đạt được sự thông cảm và thấu hiểu.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!