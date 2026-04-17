Một sao nam kỳ vọng bứt phá với phim mới đóng cùng Ngô Cẩn Ngôn

Dù chưa thực sự tạo được cú bứt phá về mặt danh tiếng, nam diễn viên Ngụy Triết Minh vẫn được ghi nhận về diễn xuất, đặc biệt qua các vai phụ có màu sắc phức tạp.

Trong phim "Bạch nhật đề đăng", Ngụy Triết Minh vào vai phản diện si tình, đem lòng yêu nhân vật nữ chính do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai. Nhân vật mang tính cách cực đoan, có phần kiểm soát, nhưng vẫn để lại ấn tượng nhờ cách thể hiện nội tâm. Tuy nhiên, thời lượng xuất hiện hạn chế khiến vai diễn chưa đủ để tạo dấu ấn mạnh về mặt tổng thể.

Trước đó, anh góp mặt trong phim tình cảm "Bạn là niềm vui đến muộn" cùng Trịnh Hợp Huệ Tử. Tác phẩm khai thác câu chuyện tình kéo dài nhiều năm, từ thời học sinh đến khi trưởng thành. Giai đoạn đầu phim nhận phản hồi tích cực nhờ nhịp kể nhẹ nhàng, nhưng về sau bị đánh giá kéo dài, thiếu điểm nhấn, khiến sức hút giảm dần.

Ngụy Triết Minh được biết đến rộng rãi hơn sau vai phụ trong "Dĩ ái vi doanh" và đặc biệt là thành công của phim "Tư tàng lãng mạn" đóng cùng Trương Giai Ninh. Ngoài ra, anh cũng gây chú ý khi đảm nhận các vai phản diện trong "Quốc sắc phương hoa", cho thấy khả năng hóa thân đa dạng.

Đáng chú ý, nam diễn viên vừa xác nhận tham gia dự án cổ trang mới "Phượng bất tê", đóng cùng Ngô Cẩn Ngôn. Bộ phim do đạo diễn Quách Hổ thực hiện, được xếp vào nhóm dự án lớn (S+), với sự tham gia của nhiều diễn viên như Uông Đạc, Lưu Lệnh Tư và Ôn Tranh Vanh.

Theo truyền thông Trung Quốc, việc liên tục tham gia các dự án đa dạng thể loại giúp Ngụy Triết Minh tích lũy kinh nghiệm và mở rộng hình ảnh. Tuy nhiên, để thực sự bứt phá, nam diễn viên cần một vai chính đủ sức nặng, đồng thời gắn với một kịch bản có tính đột phá.

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của phim truyền hình Trung Quốc, sự chuyển mình từ vai phụ sang vai chính vẫn là thử thách lớn. Với dự án “Phượng bất tê”, Ngụy Triết Minh được kỳ vọng sẽ có cơ hội khẳng định vị trí, sau giai đoạn được chú ý nhưng chưa thực sự bùng nổ về thành tích.

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình Ngô Cẩn Ngôn khiến nhiều khán giả ghen tị với sắc vóc trẻ trung, gương mặt không hề có nếp nhăn dù đã bước sang tuổi U40.

