Tài tử Châu Nhuận Phát sở hữu 8 ngôi nhà, một mảnh đất đắt giá tại Hong Kong

Sao quốc tế 16/04/2026 15:24

Diễn viên Hong Kong Châu Nhuận Phát và vợ sống ở ngôi nhà rộng 285 m2, trị giá 200 triệu HKD (25,5 triệu USD).

Mới đây, một người dùng Weibo chia sẻ đoạn video Châu Nhuận Phát lái xe vào cổng biệt thự riêng, gây chú ý. Theo HK01, đây là nơi Nhuận Phát và vợ, bà Trần Oải Liên, sinh sống từ lâu trên đường Cumberland ở Cửu Long Đường (Kowloon Tong). Biệt thự có diện tích gần 400 m² và được mua vào năm 1990 với giá 14,7 triệu HKD. Giá trị thị trường của bất động sản này hiện được ước tính khoảng 200 triệu HKD, tăng gần 14 lần.

Ngoài căn biệt thự sang trọng ở Kowloon Tong, bất động sản nổi bật nhất của Châu Nhuận Phát phải kể đến căn nhà tại khu Sunshine Garden ở The Peak. Năm 2010, ông đã chi khoảng 128 triệu HKD để mua cơ ngơi này, lập kỷ lục giá cao nhất khu vào thời điểm đó.

Ngôi nhà có diện tích sử dụng khoảng 236,6 m², đi kèm khu vườn rộng khoảng 185,8 m² và sân thượng khoảng 65 m², tầm nhìn hướng biển khu Nam, chưa từng được ở hay cho thuê. Đến tháng 10/2022, ông rao bán với giá 220 triệu HKD (28,1 triệu USD) nhưng thị trường phản ứng khá trầm lắng. Sang năm 2024, giá tiếp tục giảm thêm 25 triệu HKD (tương đương 11,4%), xuống còn 195 triệu HKD (khoảng 25,1 triệu USD), tuy nhiên vẫn chưa có giao dịch.

Tài tử Châu Nhuận Phát sở hữu 8 ngôi nhà, một mảnh đất đắt giá tại Hong Kong - Ảnh 1

 

Các báo cáo khác cũng cho thấy, hiện Châu Nhuận Phát sở hữu 8 bất động sản và một mảnh đất, với tổng giá trị hơn 1 tỷ HKD (128 triệu USD), nằm ở các khu vực như The Peak, Kowloon Tong, Prince Edward và Sai Kung...

Dù tài sản hàng trăm triệu USD, Châu Nhuận Phát sống rất giản dị, hòa đồng. Ông thường mặc quần áo bình dân, đi giày dép giá rẻ ở chợ và sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt hay tàu điện. Nhiều người dân Hong Kong từng bắt gặp ông xếp hàng ăn ở các quán nhỏ, tự đi siêu thị, thậm chí dùng điện thoại cũ thay vì các mẫu cao cấp.

Bên cạnh đó, ông duy trì lối sống lành mạnh và kỷ luật. Châu Nhuận Phát nổi tiếng với việc chạy bộ, leo núi gần như mỗi ngày. Ông thường xuất hiện trên các cung đường hiking ở Hong Kong, thân thiện chụp ảnh cùng người hâm mộ như một người bình thường, không có khoảng cách ngôi sao.

Tài tử Châu Nhuận Phát sở hữu 8 ngôi nhà, một mảnh đất đắt giá tại Hong Kong - Ảnh 2
Vợ chồng Châu Nhuận Phát và Trần Hội Liên

Một điểm đáng chú ý khác là quan điểm về tiền bạc. Ông từng chia sẻ dự định quyên góp phần lớn tài sản của mình cho hoạt động từ thiện, thể hiện cách nhìn rất nhẹ nhàng với vật chất. Với ông, tiền chỉ là công cụ, không phải mục tiêu sống.

Trong đời sống cá nhân, ông kín tiếng, không phô trương. Ông và vợ sống đơn giản, tránh xa những ồn ào của giới giải trí. Chính sự đối lập giữa danh tiếng lớn và cách sống khiêm tốn đã khiến Châu Nhuận Phát trở thành một hình tượng được nhiều người ngưỡng mộ, không chỉ vì sự nghiệp điện ảnh, mà còn vì cách ông lựa chọn sống.

Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này

Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này

Mới đây, Châu Nhuận Phát cùng vợ ghé thăm một nhà hàng ở Cửu Long Thành.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Nhuận Phát sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này

Châu Nhuận Phát đưa vợ đến nhà hàng, bất ngờ gây lo lắng vì điều này

Tài tử Hong Kong bất ngờ bày tỏ nhớ ơn của Châu Nhuận Phát

Tài tử Hong Kong bất ngờ bày tỏ nhớ ơn của Châu Nhuận Phát

Châu Nhuận Phát tổ chức buổi leo núi cùng bạn bè để mừng sinh nhật lần thứ 70

Châu Nhuận Phát tổ chức buổi leo núi cùng bạn bè để mừng sinh nhật lần thứ 70

Châu Nhuận Phát và Lương Triều Vỹ 'gây bão' khi hội ngộ tại tiệc sinh nhật

Châu Nhuận Phát và Lương Triều Vỹ 'gây bão' khi hội ngộ tại tiệc sinh nhật

Châu Nhuận Phát bị chỉ trích sau khi chụp hình cùng người hâm mộ

Châu Nhuận Phát bị chỉ trích sau khi chụp hình cùng người hâm mộ

Lưu Gia Linh đăng ảnh bên Châu Nhuận Phát, cùng dàn sao Hồng Kông hội ngộ

Lưu Gia Linh đăng ảnh bên Châu Nhuận Phát, cùng dàn sao Hồng Kông hội ngộ

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 5 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 6 giờ 11 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 7 giờ 11 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 7 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?