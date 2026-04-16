Tài tử Châu Nhuận Phát sở hữu 8 ngôi nhà, một mảnh đất đắt giá tại Hong Kong

Sao quốc tế 16/04/2026 15:24

Diễn viên Hong Kong Châu Nhuận Phát và vợ sống ở ngôi nhà rộng 285 m2, trị giá 200 triệu HKD (25,5 triệu USD).

Mới đây, một người dùng Weibo chia sẻ đoạn video Châu Nhuận Phát lái xe vào cổng biệt thự riêng, gây chú ý. Theo HK01, đây là nơi Nhuận Phát và vợ, bà Trần Oải Liên, sinh sống từ lâu trên đường Cumberland ở Cửu Long Đường (Kowloon Tong). Biệt thự có diện tích gần 400 m² và được mua vào năm 1990 với giá 14,7 triệu HKD. Giá trị thị trường của bất động sản này hiện được ước tính khoảng 200 triệu HKD, tăng gần 14 lần.

Ngoài căn biệt thự sang trọng ở Kowloon Tong, bất động sản nổi bật nhất của Châu Nhuận Phát phải kể đến căn nhà tại khu Sunshine Garden ở The Peak. Năm 2010, ông đã chi khoảng 128 triệu HKD để mua cơ ngơi này, lập kỷ lục giá cao nhất khu vào thời điểm đó.

Ngôi nhà có diện tích sử dụng khoảng 236,6 m², đi kèm khu vườn rộng khoảng 185,8 m² và sân thượng khoảng 65 m², tầm nhìn hướng biển khu Nam, chưa từng được ở hay cho thuê. Đến tháng 10/2022, ông rao bán với giá 220 triệu HKD (28,1 triệu USD) nhưng thị trường phản ứng khá trầm lắng. Sang năm 2024, giá tiếp tục giảm thêm 25 triệu HKD (tương đương 11,4%), xuống còn 195 triệu HKD (khoảng 25,1 triệu USD), tuy nhiên vẫn chưa có giao dịch.

Các báo cáo khác cũng cho thấy, hiện Châu Nhuận Phát sở hữu 8 bất động sản và một mảnh đất, với tổng giá trị hơn 1 tỷ HKD (128 triệu USD), nằm ở các khu vực như The Peak, Kowloon Tong, Prince Edward và Sai Kung...

Dù tài sản hàng trăm triệu USD, Châu Nhuận Phát sống rất giản dị, hòa đồng. Ông thường mặc quần áo bình dân, đi giày dép giá rẻ ở chợ và sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt hay tàu điện. Nhiều người dân Hong Kong từng bắt gặp ông xếp hàng ăn ở các quán nhỏ, tự đi siêu thị, thậm chí dùng điện thoại cũ thay vì các mẫu cao cấp.

Bên cạnh đó, ông duy trì lối sống lành mạnh và kỷ luật. Châu Nhuận Phát nổi tiếng với việc chạy bộ, leo núi gần như mỗi ngày. Ông thường xuất hiện trên các cung đường hiking ở Hong Kong, thân thiện chụp ảnh cùng người hâm mộ như một người bình thường, không có khoảng cách ngôi sao.

Một điểm đáng chú ý khác là quan điểm về tiền bạc. Ông từng chia sẻ dự định quyên góp phần lớn tài sản của mình cho hoạt động từ thiện, thể hiện cách nhìn rất nhẹ nhàng với vật chất. Với ông, tiền chỉ là công cụ, không phải mục tiêu sống.

Trong đời sống cá nhân, ông kín tiếng, không phô trương. Ông và vợ sống đơn giản, tránh xa những ồn ào của giới giải trí. Chính sự đối lập giữa danh tiếng lớn và cách sống khiêm tốn đã khiến Châu Nhuận Phát trở thành một hình tượng được nhiều người ngưỡng mộ, không chỉ vì sự nghiệp điện ảnh, mà còn vì cách ông lựa chọn sống.

