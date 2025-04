Châu Nhuận Phát và Lương Triều Vỹ 'gây bão' khi hội ngộ tại tiệc sinh nhật

Châu Nhuận Phát (sinh năm 1955) và Lương Triều Vỹ cũng là những biểu tượng của điện ảnh Hong Kong với hàng chục năm cống hiến.

Ngày 22/4, đạo diễn Hong Kong Johnnie To - Đỗ Kỳ Phong tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 70 tại một nhà hàng ở khu Central. Sự kiện thu hút nhiều ngôi sao lớn như Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vỹ, Lưu Gia Linh, Trịnh Tú Văn, Trương Diệu Dương và Lâm Tuyết...

Buổi tiệc diễn ra ấm cúng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ từng hợp tác với Johnnie To. Trong đó, bức ảnh của Châu Nhuận Phát chụp cùng Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh đang thu hút chú ý lớn. Hình ảnh được đăng trên trang mạng xã hội của Lương Triều Vỹ.

Khán giả bày tỏ sự phấn khích khi thấy 3 ngôi sao cùng xuất hiện, gọi họ là “tam giác vàng” và mong chờ phần tiếp theo của phim Cảnh sát mới.

Lưu Gia Linh cũng chia sẻ trên Instagram một bức ảnh chụp cùng Lương Triều Vỹ và Đỗ Kỳ Phong, kèm lời nhắn: “Chúng tôi đã quen nhau 40 năm và gặp nhau trong bộ phim truyền hình The Deer and the Cauldron. Chúc mừng sinh nhật ngài Đỗ”.

Đỗ Kỳ Phong sinh năm 1955, là một trong những đạo diễn hàng đầu Hong Kong, nổi tiếng với các tác phẩm hành động và xã hội đen như The Mission, Election, Gunfire… Gần đây, ông tiết lộ kế hoạch thực hiện một bộ phim mới, có khả năng tái hợp Lương Triều Vỹ. Cả hai đã có nhiều dự án chung thành công trước đó.

Tiệc sinh nhật lần này không chỉ là dịp để ông kỷ niệm cột mốc 70 tuổi mà còn là cơ hội để các nghệ sĩ gạo cội ôn lại kỷ niệm và tri ân những đóng góp của họ cho điện ảnh Hong Kong.

