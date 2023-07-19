Bi kịch khiến Châu Nhuận Phát hiến tặng 17 nghìn tỷ đồng làm từ thiện cùng cuộc sống đáng ngưỡng mộ ở tuổi U70

Rất nhiều bộ phim của Phát Ca đến nay đã trở thành "huyền thoại" của màn ảnh xứ Cảng thơm như Anh hùng bản sắc, Thần bài, Bến Thượng Hải... Không những thế, tên tuổi của nam tài tử còn vươn xa nhờ các vai diễn trong những bộ phim phát hành quốc tế như Ngọa hổ tàng long, Cướp biển vùng Caribbean 3: Nơi tận cùng thế giới.

Châu Nhuận Phát được mệnh danh là "tượng đài của làng giải trí Hong Kong" với ngoại hình cao lớn, điển trai cùng tài năng diễn xuất bậc thầy. Sau gần 50 năm đóng phim, ông hiện sở hữu cho mình gia tài phim ảnh đồ sộ mà nhiều diễn viên phải mơ ước.

Nói về lý do hiến tặng toàn bộ tài sản, Châu Nhuận Phát từng chia sẻ: 'Số tiền đó tôi không thể dành cho con gái mình nên vợ chồng tôi san sẻ cho những người cần giúp đỡ'. Ít người biết, vợ nam tài tử từng mang thai. Tuy nhiên, con gái của họ đã mãi mãi ra đi khi chưa kịp chào đời.

Bên cạnh tài năng và danh tiếng, Châu Nhuận Phát còn được ngưỡng mộ bởi sự đức độ, tấm lòng nhân ái và tình yêu bền chặt với bà xã Trần Hội Liên. Năm 2018, nam tài tử gây bất ngờ khi tuyên bố sẽ quyên góp khối tài sản ước tính hơn 714 triệu USD (khoảng gần 17 nghìn tỷ đồng) cho quỹ từ thiện. Quyết định này được vợ ông ủng hộ và dự định thực hiện sau khi cả hai rời xa nhất thế.

Nhớ về biến cố đau đớn này, Trần Hội Liên tâm sự trong nước mắt: 'Một ngày vào tháng thứ 7 thai kỳ, tôi quay sang hỏi chồng vì sao hôm nay con gái ngoan vậy, không còn đạp bụng mẹ. Rồi chúng tôi đều sợ hãi, dự cảm điều chẳng lành. Đến viện kiểm tra, bác sĩ nói con gái đã qua đời do tràng hoa quấn cổ, là ngạt thở mà chết. Con gái của tôi chết. Đó là điều tôi không thể chấp nhận. Ngày hôm đó, con nằm ngoan trong bụng mẹ lại hóa ra là ngày mẹ con xa nhau'.

Đôi vợ chồng từng có con nhưng lại xấu số qua đời

Nỗi đau mất con khiến bà xã Châu Nhuận Phát suy sụp và bị trầm cảm trong một thời gian dài. Sau này, Trần Hội Liên không muốn sinh con nữa vì quá ám ảnh. Thương vợ phải chịu cú sốc lớn, Châu Nhuận Phát cũng thuận theo. Ông an ủi vợ rằng chỉ cần cả hai có nhau là đủ, không mong mỏi những điều xa vời khác.

Dù sở hữu khối tài sản đáng nể nhưng Châu Nhuận Phát nổi tiếng sống tiết kiệm và giản dị. Ông di chuyển bằng phương tiện công cộng thay vì đi siêu xe, mua sắm ở những khu chợ cóc, mặc những bộ đồ bình dân thay vì hàng hiệu đắt tiền. Mỗi tháng, Châu Nhuận Phát chỉ chi tiêu khoảng 100 USD mỗi tháng.

Châu Nhuận Phát nổi tiếng sống tiết kiệm và giản dị

Những người sống xung quanh nhận xét về ngôi sao nổi tiếng: 'Ông ấy sống giản dị, gần gũi và hòa đồng với hàng xóm. Hai vợ chồng họ không hề tỏ vẻ giàu sang'.

Lối sống giàu tình nghĩa còn được ông thể hiện trong chính cuộc sống hôn nhân của mình. Nam diễn viên có hai người vợ. Người vợ đầu của ông là nữ diễn viên Dư An An. Cặp đôi ly hôn sau một năm chung sống.

Cuộc sống hôn nhân của Châu Nhuận Phát từng là tâm điểm truyền thông và tạo nên sự tò mò với công chúng

Mãi đến năm 1986, Châu Nhuận Phát mới gặp gỡ, mở lòng với người vợ thứ hai, nữ doanh nhân người Singapore - Trần Hội Liên. Cuộc sống hôn nhân của họ từng là tâm điểm truyền thông và tạo nên sự tò mò với công chúng. Trần Hội Liên hoạt động ngoài làng giải trí và sở hữu nhan sắc bình thường so với người chồng nổi tiếng và điển trai.

Vài tháng qua, Châu Nhuận Phát đang tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền cho bộ phim Đừng gọi tôi là thần bài. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh của ông sau 5 năm vắng bóng. Để quảng bá phim, nam tài tử đi nhiều nơi ở Hong Kong, Thượng Hải, gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ.

Song mới đây, một số trang tin Hoa ngữ bất ngờ đưa tin Châu Nhuận Phát bị đột quỵ, rơi vào hôn mê sâu, khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Theo đó, vào ngày 4/7, Phát Ca mắc COVID-19 khi chụp ảnh, giao lưu cùng người hâm mộ trên phố. Tình trạng của ông ngày càng xấu đi vài ngày sau đó, dẫn đến đột quỵ.

Một số trang tin Hoa ngữ bất ngờ đưa tin Châu Nhuận Phát bị đột quỵ, rơi vào hôn mê sâu

Tuy nhiên, tin đồn trên hiện vẫn chưa được kiểm chứng. Ngoài ra, còn có thông tin Châu Nhuận Phát đã bình phục, không còn gặp vấn đề về sức khoẻ. Vào ngày 16/7 vừa qua, ông cũng góp mặt trong một sự kiện giao lưu cùng người hâm mộ với thần sắc tươi tắn, khoẻ mạnh.