Thực hư tin đồn "Thần Bài" Châu Nhuận Phát hồi phục sau đột quỵ

Từ đầu tháng 7, nam diễn viên có mặt tại Bắc Kinh và Thượng Hải (Trung Quốc) để quảng bá cho bộ phim mới Đừng gọi tôi là "thần cờ bạc". Đây cũng là bộ phim mới nhất mà Châu Nhuận Phát góp mặt trong vài năm trở lại đây.

Theo HK01, ngôi sao kỳ cựu Châu Nhuận Phát bị đột quỵ, rơi vào hôn mê. Trước đó, nam diễn viên 68 tuổi xác nhận mắc Covid-19 hồi đầu tháng 7.

Theo truyền thông Hong Kong, sức khỏe của Châu Nhuận Phát giảm sút sau khi mắc Covid-19. Ông bị đột quỵ, rơi vào hôn mê. Ngay lập tức, thông tin này khiến nhiều khán giả lo lắng.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Châu Nhuận Phát viết: 'Tôi đã hứa sẽ tiếp tục đến rạp để giao lưu với người hâm mộ. Tuy nhiên, tôi mắc Covid-19. Do vậy, hiện tại, tôi không thể gặp các bạn. Khi phục hồi, tôi sẽ trở lại rạp và giao lưu với mọi người. Chúc các bạn khỏe mạnh và giữ gìn sức khỏe '.

Ông được xem là biểu tượng điện ảnh Hồng Kông

Nhiều người hâm mộ đã gửi lời hỏi thăm nam diễn viên và chúc ông bình phục. Trong khi đó, một số khán giả cho rằng, nguồn tin này không chính xác bởi Châu Nhuận Phát vốn là người chú trọng giữ sức khỏe, tập luyện chăm chỉ nhiều năm nay.

Trang 163 ngày 16/7 thông tin cho rằng nam diễn viên Châu Nhuận Phát đã hồi phục. Một số cộng đồng mạng đăng tải ảnh chụp...Tuy nhiên, thông tin chưa được xác nhận chính thức".

Châu Nhuận Phát là diễn viên Hồng Kông nổi tiếng từ thập niên 80 thế kỷ trước

Châu Nhuận Phát là diễn viên Hồng Kông nổi tiếng từ thập niên 80 thế kỷ trước, là một trong những diễn viên mở đường cho thời kỳ vàng son của điện ảnh Hồng Kông, "mang HỒNG KÔNG ra thế giới".

Châu Nhuận Phát đã mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm kinh điển để đời

Vào những năm 1980 và 1990, Châu Nhuận Phát đã mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm kinh điển để đời như: Khuynh thành chi luyến, Giam ngục phong vân, Thần bài, Anh hùng bản sắc, Ngọa hổ tàng long, Điệp huyết song hùng, Tung hoành tứ hải, Ngọa hổ tàng long,…

Châu Nhuận Phát cũng rất thành danh trong lĩnh vực phim điện ảnh với những tác phẩm có doanh thu phòng vé ấn tượng, được giới chuyên môn công nhận tài năng. Ông từng 2 lần lên ngôi vị Ảnh đế và 3 lần nhận giải Kim Tượng.

Ông luôn là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ với mức cát-xê đáng nể

Không chỉ nổi danh tại châu Á, nam diễn viên còn góp mặt trong các bộ phim Hollywood như Anna và đức vua, Người bảo vệ Kinh thánh và Cướp biển vùng Caribbean.

Với tài năng của mình, Châu Nhuận Phát luôn là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ với mức cát-xê đáng nể. Sau khi tấn công Hollywood, thù lao đóng phim của ông lên đến 40 triệu HKD (hơn 121 tỷ đồng) cho mỗi phim.

Vài năm nay, Châu Nhuận Phát ít đóng phim, vắng mặt tại nhiều sự kiện của làng giải trí. Thay vào đó, ông dành thời gian đi du lịch với bà xã, gặp gỡ bạn bè, tập luyện chăm chỉ để giữ gìn sức khỏe. Chạy bộ, leo núi, đạp xe là những bộ môn mà ngôi sao U70 yêu thích.