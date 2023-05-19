Bà xã doanh nhân của Châu Nhuận Phát hiếm hoi xuất hiện bên chồng

Trần Hội Liên chủ trì bữa tiệc sinh nhật 68 tuổi cho chồng.

HK01 đưa tin, 18/5 là sinh nhật tuổi 68 của Châu Nhuận Phát. Nam diễn viên tổ chức tiệc mừng ấm cúng bên gia đình, đồng nghiệp hợp tác trong bộ phim Gọi tôi là Thần bài như Phương Trung Tín, Viên Vịnh Nghi. Trần Hội Liên được đánh giá là trẻ trung so với tuổi 64. Theo trang tin, Trần Hội Liên - vợ Châu Nhuận Phát - là người chủ trì bữa tiệc. Đây là lần hiếm hoi nữ doanh nhân xuất hiện cùng chồng trong nhiều năm qua. Diện trang phục tông trắng, bà được nhận xét trẻ trung hơn tuổi 64. Trần Hội Liên là hậu phương vững chắc của tài tử Hong Kong từ lúc ông còn hoạt động showbiz đến khi nghỉ hưu.

Cô tự mình chủ trì bữa tiệc sinh nhật cho chồng. Trần Hội Liên vốn là con gái cưng của một doanh nhân giàu có nổi tiếng tại Singapore trong khi tài tử họ Châu có phần lép vế hơn khi xuất thân nghèo khó, chưa học hết trung học và là một diễn viên mới bắt đầu gây được tiếng vang. Họ gặp gỡ năm 1984 và bắt đầu mối duyên không thể tách rời. Trần Hội Liên - vợ Châu Nhuận Phát - thay chồng đàm phán với xã hội đen, không để ông bị ức hiếp. Đôi vợ chồng đều sống giản dị, không tặng nhau những món quà đắt tiền. Châu Nhuận Phát từng chọn quà sinh nhật cho vợ là hai cây cà rốt trồng trong chậu. Trần Hội Liên nói về món quà: "Anh ấy biết tôi không thích vàng bạc châu báu, từ sáng sớm đã đi kiếm món quà tôi thích. Anh ấy rất chu đáo. Món quà lớn nhất ông trời ban cho tôi là làm vợ anh ấy. Mong kiếp sau chúng tôi vẫn là vợ chồng".

Đằng sau thành công của Châu Nhuận Phát là "đóa hồng gai" Trần Hội Liên. Sau khi kết hôn, Trần Hội Liên đảm đương trọng trách quản lý công việc của chồng. Bà nổi tiếng là người phụ nữ vui vẻ, dễ gần nhưng cũng rất thẳng thắn, quyết đoán và luôn biết cách bảo vệ ông xã. Trần Hội Liên cẩn thận lựa chọn từng hợp đồng, dự án của Châu Nhuận Phát, đưa ra những yêu cầu rạch ròi, chặt chẽ để chồng không bị thua thiệt, còn đối tác khó lòng qua mặt hay gây khó dễ. Trần Hội Liên không màng khoảng cách giàu nghèo để ở bên Châu Nhuận Phát còn tài tử sinh năm 1955 chẳng bận tâm đến những lời chê bai nhan sắc của bà xã hay cho rằng ngoại hình của họ quá chênh lệch

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