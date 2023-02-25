Châu Nhuận Phát khiến dân tình lo lắng sau khi tiết lộ bản thân từng giảm 13 kg

Mới đây, trang HK01 đưa tin, Châu Nhuận Phát cho biết từng giảm 13 kg chỉ trong 10 tháng tập luyện thể thao cường độ cao. Tuy nhiên, ông khẳng định cơ thể gầy gò nhưng bản thân khỏe mạnh, nhanh nhẹn và không gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào như đồn đoán từ truyền thông.

Trước đây, ông nặng 80 kg và luôn cảm thấy bản thân nặng nhọc, trì trệ. Năm 2014, tài tử Hong Kong bắt đầu yêu thích thể thao sau khi cùng Quách Phú Thành quay bộ phim Tây du ký: Đại náo thiên cung. Ông thường duy trì hoạt động thể thao cường độ cao gần 10 năm qua. Để có cơ thể dẻo dai, giàu sức bền, Châu Nhuận Phát chạy bộ 1,5 giờ đều đặn mỗi ngày. Ông cũng kiểm soát chế độ ăn uống chặt chẽ. Nam diễn viên giảm ăn tinh bột, gia vị và tăng cường thực phẩm giàu chất xơ, cá.