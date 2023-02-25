Châu Nhuận Phát khiến dân tình lo lắng sau khi tiết lộ bản thân từng giảm 13 kg

Mới đây, Châu Nhuận Phát tiết lộ bản thân từng giảm 13 kg chỉ trong 10 tháng tập luyện thể thao cường độ cao.
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Mới đây, trang HK01 đưa tin, Châu Nhuận Phát cho biết từng giảm 13 kg chỉ trong 10 tháng tập luyện thể thao cường độ cao. Tuy nhiên, ông khẳng định cơ thể gầy gò nhưng bản thân khỏe mạnh, nhanh nhẹn và không gặp bất kỳ vấn đề sức khỏe nào như đồn đoán từ truyền thông.
Trước đây, ông nặng 80 kg và luôn cảm thấy bản thân nặng nhọc, trì trệ. Năm 2014, tài tử Hong Kong bắt đầu yêu thích thể thao sau khi cùng Quách Phú Thành quay bộ phim Tây du ký: Đại náo thiên cung. Ông thường duy trì hoạt động thể thao cường độ cao gần 10 năm qua. Để có cơ thể dẻo dai, giàu sức bền, Châu Nhuận Phát chạy bộ 1,5 giờ đều đặn mỗi ngày. Ông cũng kiểm soát chế độ ăn uống chặt chẽ. Nam diễn viên giảm ăn tinh bột, gia vị và tăng cường thực phẩm giàu chất xơ, cá.
Gần đây, Châu Nhuận Phát tham gia nhiều giải chạy đường dài ở Hong Kong. Ông cho biết mất một năm chuẩn bị. Nam diễn viên thuê huấn luyện chuyên nghiệp hướng dẫn phương pháp giữ thể lực khi đua đường dài.
Sau khi ngừng đóng phim và tham gia hoạt động trong ngành giải trí, Châu Nhuận Phát dành nhiều thời gian cho sở thích cá nhân. Theo HK01, cuộc sống tuổi nghỉ hưu của Châu Nhuận Phát bận rộn không kém thời đỉnh cao. Ông học lặn biển, nghiên cứu bấm huyệt chân, chữa bệnh bằng massage. Ngôi sao Bến Thượng Hải chú trọng dưỡng sinh, rèn thể lực và thực hiện lối sống lành mạnh, tốt cho tuổi già. Ngoài ra, ông còn hướng dẫn nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí Hong Kong chạy bộ, leo núi. Châu Nhuận Phát truyền cảm hứng vận động cho hàng chục ngôi sao như Lưu Gia Linh, Miêu Kiều Vỹ, Huỳnh Nhật Hoa, Liêu Tuấn Hùng...
Châu Nhuận Phát sinh năm 1955, nam diễn viên ghi dấu ấn với khán giả châu Á qua loạt phim như Điệp huyết song hùng, Thần bài, Ngọa hổ tàng long, Bản sắc anh hùng, Bến Thượng Hải... Tác phẩm gần nhất của ông là Phi vụ tiền giả (2018) đóng cùng Quách Phú Thành. Hiện tại, nam diễn viên sở hữu khối tài sản lên tới 700 triệu USD, song ông cùng vợ là bà Trần Hội Liên vẫn tiêu xài tiết kiệm và thống nhất dùng toàn bộ tài sản làm từ thiện.