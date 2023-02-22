TOP những vai diễn ấn tượng nhất trong năm 2022: Triệu Lộ Tư xuất sắc nhưng chưa đủ để đứng nhất

Dưới đây là những vai diễn ấn tượng nhất trong năm 2022 vừa qua.

Mới đây, một số trang báo uy tín của Trung Quốc đã chính thức công bố những nhân vật gây bão, được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2022 vừa qua. Cũng giống như nhiều bảng tổng hợp, xếp hạng khác trước đó, các vai diễn (nam chính/ nữ chính) xuất hiện trong danh sách lần này chính là điều được netizen xứ Trung quan tâm nhất.

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi - Ảnh: Internet Điển hình nhất chắc chắn phải kể tới hai couple từng khiến khán giả mê mệt trong mùa hè 2022, đó là Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) - Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) của Tinh Hán Xán Lạn và Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) - Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân) trong Thương Lan Quyết. Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet Cả 2 dù không được bạo chi như những dự án cùng thời điểm như Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử nhưng vẫn biết cách thu hút người xem bởi lối diễn xuất lẫn kịch bản phim xuất sắc. Thậm chí, có thời điểm người ta chỉ thấy Tinh Hán Xán Lạn và Thương Lan Quyết thi nhau đứng đầu danh sách những bộ phim được xem nhiều nhất trong giai đoạn đó.

Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet Ngoài ra, cặp đôi Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa Lý Tuân (Trần Phi Vũ) - Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) cũng lọt top các nhân vật nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ vào năm qua. Đáng tiếc, chỉ vừa mới lấy được chút ít danh tiếng cùng thiện cảm của công chúng, Trần Phi Vũ đã vội để vuột mất sau khi scandal "giường chiếu" của anh bị khui ra, gây ra hậu quả nặng nề. Thậm chí, các dự án phim có mặt của anh đều rơi vào tình thế bị bỏ ngõ và khó có khả năng tiếp tục quay tiếp khi tình hình vẫn còn đang rất căng thẳng.

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