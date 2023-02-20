Thần Ẩn: Xuất hiện trong tạo hình hồng y, Triệu Lộ Tư được fan khen ngợi hết lời vì quá xinh đẹp

Sau khi hoàn thành những cảnh quay cuối cùng ở Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư tiếp tục vào đoàn phim Thần Ẩn. Vốn là dự án được đầu tư công phu và chỉn chu trong từng phân cảnh thế nên không mấy khó hiểu Thần Ẩn nhận được rất nhiều sự ngóng chờ từ netizen Trung Quốc.

Triệu Lộ Tư tại phim trường Thần Ẩn - Ảnh: Internet

Mới đây ''mỹ nhân xuyên không'' cũng đã có những tạo hình đầu tiên trong phim. Dù tạo hình đơn giản nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn được đánh giá rất cao. Trong đó, tạo hình hồng y của cô nàng được chú ý nhiều nhất, đồng thời đây cũng chính là tạo hình đẹp nhất của nữ diễn viên trong dự án lần này.