Thần Ẩn: Xuất hiện trong tạo hình hồng y, Triệu Lộ Tư được fan khen ngợi hết lời vì quá xinh đẹp

Nhan sắc của Triệu Lộ Tư trong dự án Thần Ẩn khiến netizen xứ Trung vô cùng phấn khích chờ phim ra mắt.
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Sau khi hoàn thành những cảnh quay cuối cùng ở Vụng Trộm Không Thể Giấu, Triệu Lộ Tư tiếp tục vào đoàn phim Thần Ẩn. Vốn là dự án được đầu tư công phu và chỉn chu trong từng phân cảnh thế nên không mấy khó hiểu Thần Ẩn nhận được rất nhiều sự ngóng chờ từ netizen Trung Quốc.
Mới đây ''mỹ nhân xuyên không'' cũng đã có những tạo hình đầu tiên trong phim. Dù tạo hình đơn giản nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn được đánh giá rất cao. Trong đó, tạo hình hồng y của cô nàng được chú ý nhiều nhất, đồng thời đây cũng chính là tạo hình đẹp nhất của nữ diễn viên trong dự án lần này.
Mới đây, loạt ảnh cận cảnh tạo hình và diễn xuất của Triệu Lộ Tư trên phim trường Thần Ẩn đã được đăng tải. Bộ trang phục rực rỡ kết hợp cùng trang sức vàng giúp cô nàng nổi bật trong cảnh đêm. Với những sự đầu tư kỹ lưỡng lẫn một Triệu Lộ Tư quá đỗi xinh đẹp, netizen cho rằng Thần Ẩn hứa hẹn sẽ tạo nên kỳ tích trong thời điểm ra mắt.
Thần Ẩn có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Phim dự kiến quay hình trong 120 ngày với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trẻ đang lên ở làng phim Hoa ngữ. Nội dung phim Thần Ẩn được xem như là phần ngoại truyện của Thiên cổ quyết trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải.
Dù mới chỉ chuyển hướng làm diễn viên từ 2018 thế nhưng Triệu Lộ Tư đã nhanh chóng chứng minh sức hút của mình. Từ những vai diễn bị dập khuôn, diễn xuất một màu giờ nàng tiểu hoa đã khiến khán giả có cái nhìn khác. Thành công của Tinh Hán Xán Lạn mới đây là minh chứng rõ nét nhất cho tiềm năng phát triển của Triệu Lộ Tư.