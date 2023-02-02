Thần Ẩn: Hé lộ tạo hình của Triệu Lộ Tư trong phim, netizen chê bai quá bánh bèo

Sao quốc tế 02/02/2023 12:30

Tạo hình của Triệu Lộ Tư trong phim mới gây thất vọng lớn.

Mới đây phía nhà sản xuất đã chính thức công khai những tạo hình đầu tiên trong Thần ẨnTriệu Lộ Tư đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Có thể nói, hầu hết những bộ trang phục trong dự án phim lần này đều giúp nàng tiểu hoa làm nổi bật nhan sắc và tiên khí của mình. 

Thần Ẩn: Hé lộ tạo hình của Triệu Lộ Tư trong phim, netizen chê bai quá bánh bèo - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Dẫu vậy trong loạt tạo hình mới chụp gần đây, mỹ nhân xuyên không lại thêm một nữa gây thất vọng cho khán giả xứ Trung với trang phục có phần không phù hợp với mình. 

Theo đó, lần này Triệu Lộ Tư diện một bộ trang phục với hai màu xanh hồng làm chủ đạo trên phim trường Thần Ẩn. Điều đáng nói ở đây là thiết kế váy quá rườm rà với phần bèo nhún ở ống tay cộng thêm màu sắc không phù hợp biến tạo hình của mỹ nhân họ Triệu trở nên có phần hơi bánh bèo và làm mất điểm trong mắt người xem. 

Thần Ẩn: Hé lộ tạo hình của Triệu Lộ Tư trong phim, netizen chê bai quá bánh bèo - Ảnh 2
Tạo hình khiến cô nàng bị mất điểm từ fan - Ảnh: Internet

Đâu chỉ có nữ chính Triệu Lộ Tư, nam chính Vương An Vũ cũng bị chê vì lỗi tương tự. Bộ trang phục của anh chàng có màu sắc quá “nữ tính” khiến nhân vật Nguyên Khải trong nguyên tác Thần Ẩn bị sai lệch. Chưa lên sóng nhưng Thần Ẩn và Triệu Lộ Tư vẫn đang bị các fan soi tỉ mỉ từng chi tiết qua đó cho thấy sự kỳ vọng mà người hâm mộ dành cho phim cũng như cô nàng là cực kỳ cao. 

Thần Ẩn: Hé lộ tạo hình của Triệu Lộ Tư trong phim, netizen chê bai quá bánh bèo - Ảnh 3
Thần Ẩn đang là bộ phim được ngóng chờ nhất trong năm mới của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Thần Ẩn được xem như là phần ngoại truyện của Thiên cổ quyết trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ là Nguyên Khải. Trong 1 lần dạo chơi, Nguyên Khải đã vô tình làm vỡ phong ấn khiến cho Phong Âm bị hồn bay phách lạc.

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