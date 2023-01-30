Ngô Lỗi bất ngờ hé lộ thông tin về người yêu mới, thuyền couple với Triệu Lộ Tư chính thức sụp đổ?

Thông tin Ngô Lỗi có người yêu mới khiến fan hâm mộ xứ Trung đặc biệt quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ sở hữu ngoại hình tương xứng với nhau mà cả 2 còn có sự ăn ý cực kỳ cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời, chính vì vậy không ít fan sẵn sàng leo lên thuyền để đẩy 2 diễn viên này trở thành một cặp tình nhân đúng nghĩa.

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, việc tái hợp của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư có vẻ ngày càng xa vời khi cả hai đều có những dự án riêng. Hiện tại, nàng tiểu hoa 9x đang là nữ chính của dự án tiên hiệp Thần Ẩn. Trong khi đó, Ngô Lỗi cũng đã chính thức vào đoàn làm phim mới cùng bạn diễn nữ khác.

Tuy không nổi tiếng bằng Triệu Lộ Tư, song Triệu Kim Mạch lại được đánh giá diễn xuất rất cao. Trong năm 2022 vừa qua, cô nàng khiến khán giả mê mẩn khi xuất hiện trong hai bộ phim là Khai Đoan và Thiếu Niên Phái 2. Thậm chí, một số người còn cho rằng cô nàng sẽ còn giúp Ngô Lỗi bay cao hơn nữa trong sự nghiệp của mình thay vì cứ phải trông chờ kết hợp lại với Triệu Lộ Tư.

Ngô Lỗi sẽ kết hợp với Triệu Kim Mạch trong dự án phim mới - Ảnh: Internet

Sở hữu bộ đôi diễn viên trẻ có cả ngoại hình và diễn xuất là Ngô Lỗi và Triệu Kim mạch, Dưới Cơn Bão Tuyết được dự đoán sẽ là một tác phẩm cực kỳ thành công khi lên song. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo.

Tác phẩm xoay quanh hai nhân vật chính là Lâm Diệc Dương và Ân Quả. Trong một đêm bão tuyết tại nơi đất khách quê người, cơ thủ trẻ xinh đẹp Ân Quả tình cờ gặp được chàng trai tốt bụng Lâm Diệc Dương với vẻ ngoài điển trai nhưng lạnh lùng. Lâm Diệc Dương đã nảy sinh tình cảm với Ân Quả ngay từ cái nhìn đầu tiên.

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