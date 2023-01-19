Hé lộ cái tên trong tương tai có thể sánh ngang với vị thế của Địch Lệ Nhiệt Ba: Không phải Dương Tử, cũng càng không phải Triệu Lộ Tư

Sao quốc tế 19/01/2023 12:32

Không phải Dương Tử hay Triệu Lộ Tư mà chính là Cúc Tịnh Y mới là mỹ nhân có thể sánh ngang hàng với Địch Lệ Nhiệt Ba.

Trong giới giải trí Hoa ngữ hiện nay, Địch Lệ Nhiệt BaDương Tử được coi là hai đỉnh lưu lượng đứng đầu lứa 9x. Cả hai người đẹp này đều có nhan sắc được công nhận, lượng fan đông và nhiệt độ cực cao. Tuy nhiên, để phải chọn ra người nào nhỉnh hơn người kia phần đông người đều sẽ nghiên về Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Hé lộ cái tên trong tương tai có thể sánh ngang với vị thế của Địch Lệ Nhiệt Ba: Không phải Dương Tử, cũng càng không phải Triệu Lộ Tư - Ảnh 1
Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Điều này thậm chí còn củng cố hơn nữa khi mà mới đây nhất, Dương Tử bất ngờ bị hất cẳng khỏi vị trí ngang hàng với Địch Lệ Nhiệt Ba. Cụ thể, ở thời điểm hiện tại chỉ có hai sao nữ có siêu thoại đạt hạng kim cương cấp độ 2 đó là Địch Lệ Nhiệt Ba và Cúc Tịnh Y. Siêu thoại là nơi tập hợp những bài viết của fan về nghệ sĩ, bộ phim, hay một chủ đề gì đó mà họ yêu thích. 

Hé lộ cái tên trong tương tai có thể sánh ngang với vị thế của Địch Lệ Nhiệt Ba: Không phải Dương Tử, cũng càng không phải Triệu Lộ Tư - Ảnh 2
Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

Sở hữu siêu thoại đạt hạng kim cương cấp độ 2 cũng chứng minh được độ hùng hậu cũng như sự ủng hộ của fan dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba và Cúc Tịnh Y. Thậm chí ít ai có thể ngờ được không phải Dương Tử hay Triệu Lộ Tư mà lại Cúc Tịnh Y mới là người nằm trong cấp độ này. 

So về độ nổi tiếng và lượng fan, Dương Tử được cho là vượt mặt Cúc Tịnh Y. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nàng mỹ nữ 4000 năm nổi tiếng sớm hơn nữ chính Trầm Vụn Hương Phai, vậy nên siêu thoại của cô nàng có cấp độ cao hơn cũng là điều dễ hiểu. 

Hiện các fan đôi bên vẫn đang tranh luận về vân đề này. 

Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử Cúc Tịnh Y sao Châu Á sao Hoa ngữ

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