Đang nghỉ ngơi dành thời gian cho gia đình, fan Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ trước thông tin thần tượng đang mang thai con của Hoàng Cảnh Du

Sao quốc tế 12/01/2023 12:10

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ vướng phải tin đồn đang mang thai đứa con của Hoàng Cảnh Du.

Hiện trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc đang rầm rộ tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai và chuẩn bị ra nước ngoài để sinh con. Thậm chí mọi việc còn đi xa hơn khi có thông tin cho rằng bố của đứa trẻ cô đnag mang thai chính là Hoàng Cảnh Du

Được biết, Hoàng Cảnh Du là bạn diễn cũ của Địch Lệ Nhiệt Ba, từng hợp tác với người đẹp trong dự án truyền hình Hạnh Phúc Trong Tầm Tay (2020). Trước sự việc đang được truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt, những người trong cuộc vẫn chưa hề lên tiếng. 

Đang nghỉ ngơi dành thời gian cho gia đình, fan Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ trước thông tin thần tượng đang mang thai con của Hoàng Cảnh Du - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du - Ảnh: Internet

Truyền thông xứ Trung cũng dẫn lại thông tin nghi vấn Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đang có quan hệ tình cảm trong thời điểm quay Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Thậm chí, một số phóng viên còn bắt gặp hình ảnh cặp đôi qua đêm cùng nhau.

Thông tin này càng có thêm cơ sở bởi lẽ trong vòng 7 tháng gần đây, ngôi sao thế hệ 9X ít xuất hiện tại các sự kiện, không gia nhập đoàn phim mới. Một số bộ phận netizen tin rằng khoảng thời gian 7 tháng có thể là giai đoạn chính xác về việc cô nàng đang có thai và muốn nghỉ ngơi trong những thai cuối của thai kỳ.

Đang nghỉ ngơi dành thời gian cho gia đình, fan Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ trước thông tin thần tượng đang mang thai con của Hoàng Cảnh Du - Ảnh 2
Cặp đôi được cho là đã hẹn hò được 1 quãng thời gian khá lâu - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây trên livestream ngày 7/1, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng khẳng định nửa cuối năm 2022 chỉ là quãng thời gian tạm nghỉ của cô. Nữ diễn viên cho biết mình luôn làm việc chăm chỉ trong vài năm trở lại đây nên không có thời gian cho gia đình nên việc nghỉ ngơi trong năm 2022 là điều đã được cô nghĩ đến từ rất lâu. 

Theo thông tin mới nhất, dự án An Lạc truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lên sóng trong năm 2023 sau thời gian dài trì hoãn. Được biết, An Lạc truyện được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết "Đế Hoàng Thư" của tác giả Tình Linh.

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