Lục Đỉnh Lưu của Cbiz: Bất ngờ nằm ở Cúc Tịnh Y, Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục khẳng định vị thế

Lục Đỉnh Lưu bất ngờ gọi tên Cúc Tịnh Y khiến netizen tỏ rõ sự không hài lòng.

Mới đây, netizen Trung đã bầu chọn "Lục đỉnh lưu" hiện tại của showbiz. Được biết, danh sách này bao gồm các nữ nghệ sĩ sở hữu nhiệt độ "nóng bỏng tay" của làng giải trí. Được biết, để lọt vào danh sách bình chọn các ngôi sao Hoa ngữ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện như nhiệt lượng, thành tựu trong năm vừa rồi và số lượng ngươi hâm mộ,....Tất cả cho thấy danh sách này thực sự rất có tầm quan trọng đối với những ai đam mê Cbiz. Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba và Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet Sau thời gian bình chọn, 6 nữ nghệ sĩ đã được liệt kê là: Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Cúc Tịnh Y, Dương Mịch, Dương Tử, Lưu Vũ Hân. Được biết danh sách này được liệt kê không phân theo thứ tự.

Ngay sau khi danh sách được công bố đã ngay lập tức gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Theo cư dân mạng, danh sách này sẽ tạm ổn nếu như không có sự xuất hiện của Cúc Tịnh Y. Bởi lẽ mỹ nhân 4000 năm trong thời gian vừa rồi không thực sự để lại điều gì quá ấn tượng, cô thậm chí còn để cho các đối thủ cạnh tranh của mình là Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân vượt mặt trong năm vừa rồi. Vì thế cho nên việc Cúc Tịnh Y có mặt trong bảng danh sách cuối khiến netizen tỏ ra không phục. Mỹ nhân 4000 năm bị dân mạng xứ Trung cho rằng không xứng đáng góp mặt trong danh sách này - Ảnh: Internet Về Cúc Tịnh Y, người đẹp thường được biết đến với cái tên "mỹ nữ 4000 năm" bởi nhan sắc xinh đẹp và rạng rỡ của mình. Tuy nhận được sự yêu thích của đông đảo fan hâm mộ nhưng việc Cúc Tịnh Y sánh ngang cùng danh sách với Địch Lệ Nhiệt Ba hay Triệu Lệ Dĩnh theo netizen vẫn có sự chênh lệch hơi lớn.

Hiện vụ việc vẫn đang chưa có dấu hiệu dừng lại khi netizen vẫn cảm thấy chưa thỏa đáng với kết quả cuối cùng được đưa ra.

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