Nhan sắc xinh đẹp xuất thần của Cúc Tịnh Y bất chấp bị chụp vội: 'Không hổ danh là mỹ nhân được mệnh danh 4000 năm có một'

Dù luôn gây tranh cãi vì lớp make-up "bất di bất dịch", bất kể trong phim hay ngoài đời, song không thể phủ nhận, đó lại là "vũ khí" giúp Cúc Tịnh Y thêm nổi bật trước đám đông bất chấp ở mọi góc chụp.

Chẳng phải ngẫu nhiên Cúc Tịnh Y lại được công chúng gọi bằng cái tên "mỹ nhân 4000 năm có một". Sở hữu nhan sắc thanh thuần, trong trẻo với tỷ lệ gương mặt hoàn hảo. Không chỉ vậy, mỗi lần xuất hiện trước công chúng vẻ đẹp của cô nàng không khỏi khiến cho fan phải phát sốt vì như tiên nữ giáng trần.

Ở một góc chụp vừa xa, vừa mờ, Cúc Tịnh Y vẫn chứng minh được đẳng cấp mỹ nhân 4000 năm khi là nhân vật tỏ ra ánh hào quang sáng chói giữa một rừng người.

Nhan sắc bất chấp mọi góc chụp của mỹ nhân 4000 năm - Ảnh: Internet

Nhan sắc của Cúc Tịnh Y xuất chúng cỡ nào trước giờ không phải là điều cần bàn cãi, dường như cô nàng chỉ ngày một xinh đẹp và tài năng hơn trước. Dẫu vậy thời gian gần đây cô nàng nhận khá nhiều chỉ trích vì đóng phim không hay.

Cô nàng bị chỉ trích vì khả năng diễn xuất chưa tốt - Ảnh: Internet

Kể từ ngày Cúc Tịnh Y lấn sân sang phim ảnh đến nay, chưa khi nào diễn xuất của cô được đánh giá cao. Ngay cả khi nhận phim quanh năm, nhưng kỹ năng diễn vẫn không có dấu hiệu tiến bộ mà chỉ dậm chân tại chỗ.

Hy vọng trong lần trở lại màn ảnh với Hoa Nhung hay Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, Cúc Tịnh Y sẽ có thể khắc phục được những hạn chế trên để chinh phục được nhiều khán giả hơn.