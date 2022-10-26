Bạch Lộc ghi dấu ấn mới tại sân chơi quốc tế, netizen phấn khích tột độ: 'Như này thì sao Cúc Tịnh Y sánh bằng chị'

Sao quốc tế 26/10/2022 14:43

Thành tích của Bạch Lộc tại quốc tế khiến fan hâm mộ xứ Trung vô cùng tự hào.

Bạch Lộc trong vài năm trở lại đây đang có sự phát triển mạnh mẽ, khi nữ diễn viên đang là người sau lứa 90 được các fan hâm mộ kỳ vọng có thể sánh ngang với các thế hệ đàn chị 85. 

Bạch Lộc ghi dấu ấn mới tại sân chơi quốc tế, netizen phấn khích tột độ: 'Như này thì sao Cúc Tịnh Y sánh bằng chị' - Ảnh 1
Bạch Lộc - Ảnh: Internet 

Giữa lúc mạng xã hội rần rần trước hình ảnh của “mẹ con” Bạch Lộc - Mật Đào trong Ninh An Như Mộng, mỹ nhân 9x tiếp tục nhận tin vui khi một bộ phim cổ trang của cô chính thức “xuất ngoại” và nhận được đón nhận của khán giả quốc tế. Theo đó, nếu so với mỹ nhân thường xuyên được đặt lên bàn cân cùng cô - Cúc Tịnh Y, Bạch Lộc xem như đã thành công hơn 1 bước trong năm 2022.

Cụ thể, phim cổ trang Châu Sinh Như Cố do Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đóng chính sẽ được mua bản quyền phát sóng tại một số quốc gia lớn như Nhật Bản và Thái Lan. Có thể thấy, không chỉ vươn mình trở thành một sao nữ ngày càng được nhiều người biết đến hơn cô nàng còn đang đưa tên tuổi của mình ra xa hơn khỏi lãnh thổ Trung Quốc. 

Bạch Lộc ghi dấu ấn mới tại sân chơi quốc tế, netizen phấn khích tột độ: 'Như này thì sao Cúc Tịnh Y sánh bằng chị' - Ảnh 2
Bạch Lộc đang có bước phát triển thành công đúng như kỳ vọng của netizen - Ảnh: Internet 

Đây được xem là bước ngoặt của cô nàng bởi sau tất cả cuối cùng mỹ nhân họ Bạch cũng đã không phụ lòng sự kỳ vọng của các fan hâm mộ đã dành cho mình, trong những ngày đầu tiên cô đặt chân vào ngành diễn xuất. 

Ngoài ra, có người nhắc đến Cúc Tịnh Y - mỹ nhân thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh với Bạch Lộc và cho rằng nếu xét về nghiệp diễn, “mỹ nhân 4000 năm” đang bị bạn cùng lứa dẫn trước. Xét một cách công bằng, Cúc Tịnh Y đã bị Bạch Lộc bỏ một khoảng cách qua xa cả về sự nghiệp lẫn thành tích. Sắp tới đây Bạch Lộc cũng sẽ cho ra mắt sản phẩm mới của mình chính là Châu Sinh Như Cố.

Bạch Lộc ghi dấu ấn mới tại sân chơi quốc tế, netizen phấn khích tột độ: 'Như này thì sao Cúc Tịnh Y sánh bằng chị' - Ảnh 3
Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet 

Châu Sinh Như Cố là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết  của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Chuyện phim xoay quanh Thôi Thời Nghi (Bạch Lộc), vốn là Thái tử phi tương lai. Về sau, Thôi Thời Nghi dần phải lòng Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân). Vì quan hệ và thân phận không cho phép nên chuyện tình cảm của cặp đôi không thể tiến triển. Kết cục phim được đánh giá là vô cùng bi thương, khiến người xem cảm thấy đau lòng thay cho số phận của các nhân vật.

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Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Bạch Lộc sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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