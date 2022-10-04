Netizen xứ Trung xôn xao xuất hiện mỹ nhân thế hệ mới, xinh đẹp lấn án hơn cả Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh

Làng điện ảnh Cbiz sắp tới hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem hàng loạt dự án phim siêu hấp dẫn với đầy đủ mọi thể loại. Trong đó một trong những bộ phim gây được nhiều sự chú ý nhất chính là Trường Nguyệt Mẫn Tinh. Không chỉ gây sốt nhờ nội dung đặc sắc, dự án còn có sự góp mặt của cặp đôi Bạch Lộc và La Vân Hi vì thế cho nên việc phim được fan háo hức chờ đợi ra mắt là điều dễ hiểu.

Trường Nguyệt Tẫn Minh đang là dự án được netizen kỳ vọng rất nhiều - Ảnh: Internet

Dẫu vậy trong những hình ảnh mới đây tại hậu trường, netizen đã bất ngờ khi trong số dàn diễn viên phụ của dự án có một mỹ nhân nhan sắc còn đứng trên cả nữ chính Bạch Lộc. Ngay lập tức dân mạng đã truy ra danh tính của mỹ nhân này, đó chính là Tôn Trân Ny - người sẽ đảm nhận vai Phiên Nhiên trong Trường Nguyệt Mẫn Tinh.