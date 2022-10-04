Netizen xứ Trung xôn xao xuất hiện mỹ nhân thế hệ mới, xinh đẹp lấn án hơn cả Bạch Lộc trong Trường Nguyệt Tẫn Minh

Dân mạng Cbiz đang xôn xao trước thông tin Bạch Lộc bị một mỹ nhân khác lấn át hoàn toàn nhan sắc trong phim mới.
- Tham vọng vươn lên thành sao tuyến 1, Bạch Lộc quyết tâm đi theo con đường giống Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba?
- Rộ tin Bạch Lộc 'cướp vai' của đàn em trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, thực hư ra sao?
Làng điện ảnh Cbiz sắp tới hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem hàng loạt dự án phim siêu hấp dẫn với đầy đủ mọi thể loại. Trong đó một trong những bộ phim gây được nhiều sự chú ý nhất chính là Trường Nguyệt Mẫn Tinh. Không chỉ gây sốt nhờ nội dung đặc sắc, dự án còn có sự góp mặt của cặp đôi Bạch Lộc và La Vân Hi vì thế cho nên việc phim được fan háo hức chờ đợi ra mắt là điều dễ hiểu.
Dẫu vậy trong những hình ảnh mới đây tại hậu trường, netizen đã bất ngờ khi trong số dàn diễn viên phụ của dự án có một mỹ nhân nhan sắc còn đứng trên cả nữ chính Bạch Lộc. Ngay lập tức dân mạng đã truy ra danh tính của mỹ nhân này, đó chính là Tôn Trân Ny - người sẽ đảm nhận vai Phiên Nhiên trong Trường Nguyệt Mẫn Tinh.
Tuy không phải là một cái tên quá nổi tiếng, thế nhưng Tôn Trân Ny lại gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Ngoại hình sắc nét, tạo hình hồng y rực rỡ khiến người đẹp sinh năm 2000 gây được ấn tượng với fan. Thậm chí, một số bộ phận netizen còn cho rằng Tôn Trân Ny còn xinh đẹp xuất sắc hơn cả Bạch Lộc.
Điều này là hoàn toàn có cơ sở khi trong các bức ảnh Tôn Trân Ny khoe góc nghiêng gương mặt cực xuất sắc. Sống mũi cao thẳng tắp, gương mặt mang nhiều nét lai tây giúp nàng mỹ nhân này được dân mạng đặt cho biệt danh “tiểu Địch Lệ Nhiệt Ba”.
Hiện tại nhan sắc của cô nàng vẫn đang là chủ đề được nhiều người bàn tán ở thời điểm hiện tại. Quay trở lại với bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh, người hâm mộ kỳ vọng với dàn diễn viên chất lượng bộ phim sẽ mang đến cho người xem những thước phim ấn tượng nhất.