Bạch Lộc bị phát hiện hẹn hò với bạn diễn, netizen phát cuồng: 'Hóa ra là anh chàng này sao?'

Sao quốc tế 24/09/2022 19:00

Mới đây những hình ảnh hẹn hò của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã bị phát tán trên MXH khiến netizen vô cùng phấn khích. Nguồn tin cho biết cặp đôi nảy sinh tình cảm trên phim trường "Ninh An như mộng".

Ngày 24/9, theo nguồn tin từ blogger nổi tiếng cho biết Bạch LộcTrương Lăng Hách bí mật hẹn hò. Cả hai bị bắt gặp qua lại từ đầu tháng 9.

Cụ thể trong bài viết của mình nam blogger đã công bố loạt ảnh Bạch Lộc chủ động đến nhà Trương Lăng Hách nhiều lần. Theo Lưu Đại Chùy, nữ diễn viên Một đời một kiếp biết rõ mật khẩu nhà ngôi sao sinh năm 1997 và được trợ lý Trương Lăng Hách đưa đón.

Trương Lăng Hách và Bạch Lộc gần đây hợp tác trong bộ phim Ninh An như mộng. Họ được cho là nảy sinh tình cảm trên phim trường. Bằng chứng là trong hậu trường cả 2 thường xuyên dành những hành động thân mật với nhau vượt quá mức bạn diễn thông thường. 

Bạch Lộc bị phát hiện hẹn hò với bạn diễn, netizen phát cuồng: 'Hóa ra là anh chàng này sao?' - Ảnh 1
Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Chưa hết Trương Lăng Hách còn bị phát hiện lén lau vụn bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Vào ngày sinh nhật của Bạch Lộc (23/9), sao trẻ đăng bài viết tình cảm chúc mừng bạn diễn.

Truyền thông liên hệ với đại diện của Trương Lăng Hách và Bạch Lộc, nhưng chưa nhận được phản hồi về tin tức hẹn hò.

Dẫu vậy sự việc đã khiến cho nhiều fan hâm mộ quay lưng với Trương Lăng Hách sau khi anh bị đưa tin yêu đương với Bạch Lộc. Nam diễn viên bị fan bóc phốt đời tư. Người hâm mộ cho biết ngôi sao Thương lan quyết từng vi phạm quy chế, gian lận thi cử ở đại học và bị xử lý. Lời tố cáo này gây khiến hình tượng thiếu niên học giỏi của Trương Lăng Hách bị đặt nghi vấn.

Bạch Lộc bị phát hiện hẹn hò với bạn diễn, netizen phát cuồng: 'Hóa ra là anh chàng này sao?' - Ảnh 2
Trương Lăng Hách - Ảnh: Internet

Bạch Lộc sinh năm 1994. Cô hiện là "gà cưng" của công ty Hoan Ngu, và được biên kịch vàng Vu Chính nâng đỡ. Nữ diễn viên từng tham gia diễn xuất trong Phượng tù hoàng, Tây du ký: Nữ nhi quốc, Triều Ca, Học viện quân sự Liệt Hỏa, Chiêu Diêu.

Trương Lăng Hách sinh năm 1997, kém Bạch Lộc 3 tuổi. Vừa qua, anh trở thành nam thần cổ trang thế hệ mới, có sự tăng trưởng vượt bậc về lượng người theo dõi trên trang cá nhân, nhờ tiếng vang của tác phẩm Thương lan quyết. Trước đó, Trương Lăng Hách gặp lận đận trong sự nghiệp. Bộ phim Cát tinh cao chiếu mà anh đóng chính không thể lên sóng vì lệnh cấm phim đam mỹ.

Hé lộ loạt ảnh trong dự án mới, La Vân Hi - Bạch Lộc khiến dân tình khen nức nở hơn cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn

Hé lộ loạt ảnh trong dự án mới, La Vân Hi - Bạch Lộc khiến dân tình khen nức nở hơn cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn

Không hẹn mà gặp, phim của La Vân Hi - Bạch Lộc và phim của Địch Lệ Nhiệt Ba - Cung Tuấn cùng tung “thính” trước thềm lên sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc Trương Lăng Hách sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ loạt ảnh trong dự án mới, La Vân Hi - Bạch Lộc khiến dân tình khen nức nở hơn cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn

Hé lộ loạt ảnh trong dự án mới, La Vân Hi - Bạch Lộc khiến dân tình khen nức nở hơn cả Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn

Đệ nhất mỹ nhân hồng y Cbiz suốt 11 năm vẫn gọi tên đúng 1 người: Bạch Lộc, Bành Tiểu Nhiễm xinh xuất sắc nhưng vẫn chưa đủ tầm

Đệ nhất mỹ nhân hồng y Cbiz suốt 11 năm vẫn gọi tên đúng 1 người: Bạch Lộc, Bành Tiểu Nhiễm xinh xuất sắc nhưng vẫn chưa đủ tầm

Hé lộ lý do quyết định Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử khó mà sánh ngang hàng với tuyệt phẩm của Bạch Lộc về phim có cái kết ngược hay nhất

Hé lộ lý do quyết định Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử khó mà sánh ngang hàng với tuyệt phẩm của Bạch Lộc về phim có cái kết ngược hay nhất

Hình Phi - Tân mỹ nhân hồng y cổ trang thế hệ mới, nhan sắc xinh đẹp ngút trời nhưng số phận lại bi đát chẳng kém gì Bạch Lộc

Hình Phi - Tân mỹ nhân hồng y cổ trang thế hệ mới, nhan sắc xinh đẹp ngút trời nhưng số phận lại bi đát chẳng kém gì Bạch Lộc

Hé lộ lý do Bạch Lộc sở hữu nhan sắc xinh như 'thiên thần': 'Cả bố lẫn mẹ đều đẹp như này bảo sao'

Hé lộ lý do Bạch Lộc sở hữu nhan sắc xinh như 'thiên thần': 'Cả bố lẫn mẹ đều đẹp như này bảo sao'

Hé lộ người mà Nhậm Gia Luân muốn nối lại tình xưa nhất, không phải Dương Tử và Bạch Lộc càng không

Hé lộ người mà Nhậm Gia Luân muốn nối lại tình xưa nhất, không phải Dương Tử và Bạch Lộc càng không

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI