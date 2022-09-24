Bạch Lộc bị phát hiện hẹn hò với bạn diễn, netizen phát cuồng: 'Hóa ra là anh chàng này sao?'

Mới đây những hình ảnh hẹn hò của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đã bị phát tán trên MXH khiến netizen vô cùng phấn khích. Nguồn tin cho biết cặp đôi nảy sinh tình cảm trên phim trường "Ninh An như mộng".

Ngày 24/9, theo nguồn tin từ blogger nổi tiếng cho biết Bạch Lộc và Trương Lăng Hách bí mật hẹn hò. Cả hai bị bắt gặp qua lại từ đầu tháng 9. Cụ thể trong bài viết của mình nam blogger đã công bố loạt ảnh Bạch Lộc chủ động đến nhà Trương Lăng Hách nhiều lần. Theo Lưu Đại Chùy, nữ diễn viên Một đời một kiếp biết rõ mật khẩu nhà ngôi sao sinh năm 1997 và được trợ lý Trương Lăng Hách đưa đón.

Trương Lăng Hách và Bạch Lộc gần đây hợp tác trong bộ phim Ninh An như mộng. Họ được cho là nảy sinh tình cảm trên phim trường. Bằng chứng là trong hậu trường cả 2 thường xuyên dành những hành động thân mật với nhau vượt quá mức bạn diễn thông thường. Bạch Lộc - Ảnh: Internet Chưa hết Trương Lăng Hách còn bị phát hiện lén lau vụn bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Vào ngày sinh nhật của Bạch Lộc (23/9), sao trẻ đăng bài viết tình cảm chúc mừng bạn diễn.

Truyền thông liên hệ với đại diện của Trương Lăng Hách và Bạch Lộc, nhưng chưa nhận được phản hồi về tin tức hẹn hò. Dẫu vậy sự việc đã khiến cho nhiều fan hâm mộ quay lưng với Trương Lăng Hách sau khi anh bị đưa tin yêu đương với Bạch Lộc. Nam diễn viên bị fan bóc phốt đời tư. Người hâm mộ cho biết ngôi sao Thương lan quyết từng vi phạm quy chế, gian lận thi cử ở đại học và bị xử lý. Lời tố cáo này gây khiến hình tượng thiếu niên học giỏi của Trương Lăng Hách bị đặt nghi vấn. Trương Lăng Hách - Ảnh: Internet Bạch Lộc sinh năm 1994. Cô hiện là "gà cưng" của công ty Hoan Ngu, và được biên kịch vàng Vu Chính nâng đỡ. Nữ diễn viên từng tham gia diễn xuất trong Phượng tù hoàng, Tây du ký: Nữ nhi quốc, Triều Ca, Học viện quân sự Liệt Hỏa, Chiêu Diêu. Trương Lăng Hách sinh năm 1997, kém Bạch Lộc 3 tuổi. Vừa qua, anh trở thành nam thần cổ trang thế hệ mới, có sự tăng trưởng vượt bậc về lượng người theo dõi trên trang cá nhân, nhờ tiếng vang của tác phẩm Thương lan quyết. Trước đó, Trương Lăng Hách gặp lận đận trong sự nghiệp. Bộ phim Cát tinh cao chiếu mà anh đóng chính không thể lên sóng vì lệnh cấm phim đam mỹ.

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