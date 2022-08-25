Hé lộ người mà Nhậm Gia Luân muốn nối lại tình xưa nhất, không phải Dương Tử và Bạch Lộc càng không

Sao quốc tế 25/08/2022 22:55

Nhậm Gia Luân muốn cùng Đàm Tùng Vận hợp tác một lần nữa, đã đến nhà sản xuất nhờ chuyển lời?

Nổi danh với Châu Sinh Như Cố hay Ngự Giao Ký, Nhậm Gia Luân được xem là diễn viên có tài nguyên và lưu lượng dồi dào nhất nhì dàn Tiểu sinh sau 85 của Cbiz.Mới đây theo một số nguồn tin từ blogger nổi tiếng, nam diễn viên vừa tiết lộ người mà mình muốn tái hợp trên màn ảnh nhất chính là nữ diễn viên mà ít người ngờ đến. 

Hé lộ người mà Nhậm Gia Luân muốn nối lại tình xưa nhất, không phải Dương Tử và Bạch Lộc càng không - Ảnh 1
Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Trong đó, nguồn tin cho biết nam diễn viên đang muốn "tái hợp" với Đàm Tùng Vận sau 5 năm kể từ Cẩm Y Chi Hạ. Như vậy, có vẻ như Đàm Tùng Vận chính là tiểu Hoa mà Nhậm Gia Luân muốn "tái hợp" nhất, chứ không phải các bạn diễn trước như Dương Tử hay Bạch Lộc.

Cụ thể, blogger cho biết phía Nhậm Gia Luân đang tiến hành một số hoạt động để xúc tiến cho lần hợp tác sắp tới. Được biết, Nhậm Gia Luân từng có màn bùng nổ diễn xuất và nhan sắc khi hợp tác cùng Đàm Tùng Vận trong phim Cẩm Y Chi Hạ từ năm 2017.

Hé lộ người mà Nhậm Gia Luân muốn nối lại tình xưa nhất, không phải Dương Tử và Bạch Lộc càng không - Ảnh 2

Có tin đồn Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ "tái hợp" trên sân khấu một chương trình giải trí sau Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

Nhờ thành công của dự án trên, tên tuổi hai diễn viên đã đến gần hơn với công chúng. Chính vì vậy người hâm mộ kỳ vọng cả hai sẽ có thể tái hợp với nhau màn ảnh thêm một lần nữa. 

Dù thông tin trên chưa được các diễn viên liên quan lên tiếng nhưng cộng đồng mạng đã bàn luận xôn xao. Đa phần công chúng đều thể hiện sự háo hức trước tin đồn này và mong rằng ê-kíp hãy lên tiếng xác nhận để họ đỡ phải thấp thỏm chờ đợi. Ngoài ra, một số người cảm thấy lo ngại rằng thông tin này chưa chính xác, bởi nếu nhìn vào sự nghiệp của Nhậm Gia Luân từ trước đến nay, nam diễn viên hiếm khi tái hợp tác với bạn diễn nữ.

Tham gia diễn xuất hơn 10 năm qua, Nhậm Gia Luân có dịp hợp tác với nhiều mỹ nhân tài sắc ở Cbiz: Cảnh Điềm, Dương Tử, Bạch Lộc, Địch Lệ Nhiệt Ba, Đàm Tùng Vận,... Trong mỗi dự án, Nhậm Gia Luân đều được mọi người nhận xét có tính cách dễ chịu, dễ tạo chemistry với bạn diễn. Sắp tới đây, có thông tin anh sẽ gặp lại bạn diễn Địch Lệ Nhiệt Ba trên một chương trình giải trí sau thành công của Ngự Giao Ký.

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